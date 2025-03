Por Carlos López Arriaga

Campos de exterminio

Cd. Victoria, Tam.- Todavía en su cuna, las mamás saben que los niños lloran de muy distinta manera según su necesidad. Identifican si el llanto pide comida, si algo les molesta o el malestar deriva de enfermedad, susto, golpe o caída.

De aquí su sexto sentido como traductoras de ese lenguaje tan especial, pues careciendo de estructura y sin codificación alguna, envía señales que ellas interpretan con amorosa precisión y reaccionan al instante.

Con el inquilino de la Casa Blanca ocurre algo parecido. Aunque no hay disponible una madre que sirva de traductora. De hecho (dicen los mexicanos) nunca ha tenido.

Pero cada vez que hace una pataleta arancelaria, se torna urgente un trabajo de interpretación, sobre todo para la parte afectada. Barajar hipótesis: ¿y esta vez que quiere?, ¿ahora qué le picó?, ¿será factor hormonal?, ¿alguna sugerencia de esos comentaristas neonazis que son como su Biblia?

Y luego sucede que pide algo distinto a su verdadero antojo. Hay que estarle adivinando las razones ocultas detrás de la rabieta y sus diversas formas de chantaje anunciadas como ultimátum de guerra.

HOJA DE MAPLE

Lo vemos hoy con el gobierno de Canadá. ¿Sería igual la narrativa de DONALD si el Partido Conservador estuviera en el gobierno y el Liberal en la oposición?…

Lo cual todavía no ocurre pero puede suceder en los comicios del próximo octubre. Los liberales (todavía) en el gobierno, ya perdieron a su carismático líder JUSTIN TRUDEAU, quien no soportó más el desgaste de los años (llegó en 2015 al poder) ni la presión de la Casa Blanca y dejó la jefatura de Estado a un interino del mismo partido, el exbanquero MARK CARNEY.

Desde luego, TRUMP simpatiza con el Partido Conservador cuyo líder y candidato sería PIERRE MARCEL POILIEVRE. Hombre cuyas credenciales son sus coincidencias con el plan neoliberal de TRUMP.

Reducción de impuestos, control del déficit, lucha contra la inflación, fin de regulaciones, simpatía por la energía contaminante (carbón, hidrocarburos), freno a la inmigración, mayor dureza en seguridad fronteriza y políticas de asilo.

Amén de una visión tradicionalista en temas como identidad de género y despenalización de drogas. Una estrategia de rearme y fortalecimiento al sector militar, incrementando el presupuesto de defensa. Esto y eliminar programas asistenciales creados por TRUDEAU.

DERECHA GLOBAL

No es casualidad su parecido con los proyectos de DONALD; los delirios españoles del partido VOX y la motosierra argentina de JAVIER MILEI, entre otros casos.

Hasta antes de renunciar TRUDEAU, a finales de 2024 y principios de 2025, las encuestas otorgaban a los conservadores un 38-40% en la intención del voto, contra un 24-25% de los liberales.

No sabemos si esto cambie con el arribo del referido MARK CARNEY. La fecha formal de la próxima elección es el 20 de octubre del presente 2025. Aunque sujeta a variables.

Tratándose de un sistema parlamentario (y siendo el Partido Liberal minoritario en las cámaras) puede ocurrir que un voto de desconfianza (o no-confianza) por parte del poder legislativo, deponga a CARNEY y adelanten la elección.

Esta es la apuesta de TRUMP. El efecto político de incrementar el 50% de los aranceles al acero y el aluminio canadienses, violentando el espíritu del T-MEC.

Toda una alerta para México, por lo endebles que pueden ser las promesas de DONALD, cuando habló en días pasados de respetar las exenciones impositivas del primer acuerdo trilateral, el TLC firmado en 1993 y activado en 1994.

Pendiente aún saber qué intenciones ocultas hay detrás de la embestida arancelaria. Los temas del acero y el aluminio podrían ser un mero pretexto para erosionar la base electoral de los liberales y apuntalar al bando conservador.

RANCHO DE LA MUERTE

Y bueno, ¿qué tan monstruoso será el hallazgo reportado en el rancho “Izaguirre” del Teuchitlán, Jalisco, que un hombre de sangre helada como el fiscal ALEJANDRO GERTZ se conmovió al grado de adjetivar el caso como “muy crítico y muy grave”?

La Presidenta lo calificó de “terrible” y preguntó por qué, si la policía estatal ya había cateado el lugar, no fue mantenido bajo resguardo y el horror volvió.

Según el fiscal estatal, SALVADOR GONZÁLEZ, el predio fue intervenido tres veces. El gobernador PABLO LEMUS prometió un deslinde de responsabilidades. Veremos.

Faltan palabras para describirlo. Las fotos aéreas muestran una superficie rectangular de tal vez media hectárea por completo bardeada, con un bodegón y unas casuchas.

En este lugar el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) confinaba a muchachos reclutados mediante falsas ofertas de trabajo como presuntos elementos de seguridad privada. Era el anzuelo para secuestrarlos, someterlos a cursos de adiestramiento forzoso y convertirlos en sicarios.

Muchos murieron asesinados en el proceso, pues al descubrir el engaño no aceptaron. Otros no resistieron las salvajes rutinas paramilitares impuestas por sus captores. Para débiles y desobedientes, había crematorios.

Por ello el hallazgo de restos humanos, huesos calcinados y triturados, montañas de zapatos, mochilas, carteras, bolsas y maletas. Horror nunca visto en la historia delictiva del país, superior a las masacres de San Fernando, Tamaulipas (2010, 2011) y Allende, Coahuila (2011).

Se confirma la calificación que el gobierno gringo otorgó a dichas bandas (entre ellas, el CJNG). Nada las describe mejor que la categoría de terroristas. Del mismo tamaño debe ser la respuesta del Estado.

