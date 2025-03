Por Carlos López Arriaga

La polaka como showbiz

Cd. Victoria, Tam.- Tienen público, grandes auditorios, gente que chifla o aplaude, cronistas en tiempo real y columnistas que analizan al detalle. Disfrutan el poder de la fama y la fama del poder; el acceso a recursos, les conocen y reconocen en la calle, a dónde van les acercan cámaras, micrófonos y grabadoras.

Pero no son artistas, ni cantan, ni bailan, ni actúan. Tampoco astros de algún deporte, ¿qué son?… Son políticos y la descomposición actual que sufre dicho gremio está ligada a su transformación en una vertiente del showbiz.

Difícil saber a qué género de programas y comentaristas les correspondería cubrir el pleitazo entre ALITO MORENO y GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA. ¿A la nota blanca que suele cubrir con regularidad los eventos políticos?, ¿o a la sección de espectáculos?

Sin problema, ambos senadores podrían compartir espacios en medios con ALFREDO ADAME, LAURA BOZZO, ROBERTO PALAZUELOS, ÁNGELA AGUILAR, EDUARDO YÁÑEZ, CHRISTIAN NODAL o PESO PLUMA.,

Tal vez las actividades cotidianas de ALITO, NOROÑA, TÉLLEZ, YUNES o LAYDA debieran mudarse a una sección más cercana a su vocación por el escándalo. Esos permanentes dimes y diretes, usando a los medios como mandaderos.

Podrían dejar de ser tema en los noticieros para brincar a la sección de la farándula donde tendrían por anfitriones y entrevistadores a PATY CHAPOY, SHANIK BERMAN y PEPILLO ORIGEL.

¿CÁRCEL O MANICOMIO?

O bien, ser huéspedes regulares de esos blogueros en #Yoube y #TikTok que reúnen audiencias masivas procesando contenidos basura, donde lo que menos importa es la comunicación y predomina la estridencia, con más ruido que sustancia.

¿Podrían sentirse mejor ALITO, NOROÑA y compañía en un reality show como “La Casa de los Famosos”?.. Tal vez y sin duda alcanzarían audiencias récord.

En cualquiera de dichos espacios cabría la catilinaria de ALITO donde dice que NOROÑA “es un patán, un barbaján, un gran pendejo”. Acaso en el teatro de burlesque, pero nunca en el Congreso de la Unión.

Al respecto, las respuestas de NOROÑA a MORENO tampoco desmerecen en agresividad. Entre otras cosas cuando dijo que “el águila no caza moscas”, en referencia a la diferente estatura política entre el senador del PRI y su colega guinda. Añadiendo luego:

-“Decía mi abuela, cuando yo me enojaba: de tus enojos hago manojos”, para entonces expresar de su oponente tricolor: “de sus críticas hago manojos” y “francamente no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza”, pues: “debería estar en la cárcel.”

Aunque también dijo estar convencido de que (ALITO): “mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI. Es el sepulturero mayor del Partido Revolucionario Institucional y si no me creen, pregúntenle a MANLIO FABIO.”

INJURIAS BOLIVARIANAS

La decadencia es mundial. El difunto dictador venezolano HUGO CHÁVEZ tenía por costumbre referirse de muy fea manera a sus adversarios, en particular al presidente GEORGE BUSH.

Desde la más alta tribuna, con la plaza pública llena y el micrófono a todo volumen, el comandante CHÁVEZ le decía al presidente de la principal potencia militar del mundo cosas como:

-“Mister Danger“ (señor peligro), “eres un gran ignorante, un burro, un cobarde, un asesino, un genocida, un inmoral, un alcohólico, un borracho, un enfermizo.”

No recuerdo una respuesta de BUSH, ni siquiera un gesto de enojo, solía permanecer impasible. Aunque por aquellos días aterrizó en Washington el entonces primer ministro del Reino Unido, el laborista TONY BLAIR y apenas bajando del avión, la prensa le preguntó su opinión sobre los insultos de CHÁVEZ a BUSH.

Fue una respuesta muy inglesa:

-“Nunca había escuchado tal cantidad de insultos contra una personalidad del medio político”, dijo, haciendo una deliberada pausa de pocos segundos, para añadir con una sonrisa contenida: “¡A excepción del parlamento británico!”…

OPERACIÓN ABANICO

Y bueno, en la conferencia matutina de este jueves, la doctora SHEINBAUM precisó términos y, con ello, responsabilidades, al referirse de nuevo al campo de exterminio que es noticia (pero no novedad) en Jalisco.

Entre otros puntos, dejó en claro que el narco-rancho de Teuchitlán se encontraba bajo resguardo de la Fiscalía estatal desde un operativo previo registrado en septiembre de 2024.

Por complicidad o ineptitud, la culpa se repartiría, pues, entre quien entonces era gobernador, ENRIQUE ALFARO y quien asumió el cargo el 6 de diciembre, PABLO LEMUS. Del mismo partido ambos, Movimiento Ciudadano (MC).

¿Cerraron los ojos?… La amplitud de la instalación y su numerosa presencia humana (entre captores y víctimas) difícilmente habrían pasado desapercibidas para las autoridades (ojo) de los tres niveles. Incluyendo el federal.

Aunque el principal reclamo señale hacia las corporaciones estatales, lo cierto es que debieron saber de su existencia efectivos y mandos de SEDENA, SEMAR, SSPC, FGR, GN y, desde luego, CNI.

Todas estas dependencias del país y de Jalisco tienen en sus respectivos organigramas áreas de inteligencia. ¡Ahora resulta que nadie se enteró!… Para casos así, en medios periodísticos aplica la metáfora del ventilador sobre el cuál alguien arroja una bola de excremento. De manera inevitable, salpica a todos.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com