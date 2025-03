Marco Antonio Vázquez Villanueva…

Cuando Tamaulipas empezó a convertirse en un infierno, en el 2009, uno de los políticos encumbrados invito a almorzar a quien esto escribe, lo de siempre, temas triviales, análisis para uso personal en la voz de quien algo sabe del tema pero no lo puede gritar a los cuatro vientos y algo de su chamba.

Los primeros granadazos habían estallado ya en las puertas de la presidencia municipal de Victoria, cerca de palacio de gobierno, también en otros sitios de esta capital y otras ciudades de la frontera, se recrudecía la violencia, entrábamos a lo que mucho han llamado una guerra aunque más semejó terrorismo.

Cuando se tocó el tema de la violencia se coincidía que apenas empezaba y que por la forma de actuar de la autoridad vendrían muchos años difíciles a este Estado, iguales o peores a lo que ya vivíamos (lo que ocurrió), con una arista de su parte, su análisis fue más o menos en estos términos: “La única posibilidad que se acabe pronto es que le maten un hijo o un familiar muy querido a uno de los que tienen capacidad de cambiar las cosas, de otra forma seguiremos creyendo (los políticos) que somos intocables, que podemos seguir acumulando dinero y que nada nos va a pasar”.

Al paso de unos meses, y un sexenio más, su hipótesis fue desechada, la ambición resultó más grande que el dolor por un familiar ejecutado o la caída de parte del equipo, los gobernantes nos demostraron que todo era sacrificable mientras las cuentas bancarias siguieran registrando incrementos en forma escandalosa, mientras vivieran como reyecitos, fuer eso o que de plano las autoridades no tuvieron capacidad para comprender el fenómeno y atacarlo de manera eficiente, el caso es que nada se hizo para frenar la violencia.

Es real, con Egidio al frente del gobierno hubo avances en cuanto a que llegamos a tener una policía local, la inversión en la materia se triplico, se concluyeron protocolos para combatir la corrupción, pero al final de su administración los resultados no se notaron en el pueblo, e incluso quedó la sensación de que todo lo sacrificó, hasta su propia sangre, por acumular riqueza, le aclaro, es la percepción sin que haya más pruebas que nuestra situación para opinar al respecto, nunca bajaron las balaceras, ni los ejecutados, ni los desaparecidos, da la impresión de que se fingía actuar, le insisto, es pura percepción a partir de lo que fue nuestra realidad.

Y lo mismo parecía ocurrir en todo México, hombres y mujeres muy cercanos a los gobernantes caían y no pasaba nada o simple y sencillamente se ejercía venganza, pero no mejoraba la situación para el ciudadano de a pie.

No hace muchos días, platicando del tema de la seguridad en México, de los pronósticos para que acabe la misma o por lo menos la gente no ande con miedo y corra los menos peligros posibles en las calles, uno de los presentes en la discusión pronunció frases muy parecidas a las que recetaron poco antes del 2010 aunque ahora más globalizadas.

“Deja que le duela a los gringos, que los consumidores se sigan muriendo por drogas y que les peguen a los del dinero de allá, o a sus políticos con secuestros, asaltos o balaceras y entonces van a intervenir porque es una cuestión de seguridad nacional para ellos, no pueden dejar la frontera tan vulnerable”.

Pero, ¿qué cree?, haciendo retrospectiva, también en aquellos años se observaron balaceras en Mc Allen y otras ciudades de Texas, ataques armados donde conocieron los gringos el terror que se vivía en muchas partes de México y tampoco hicieron mucho.

En defensa de la visión globalizada, de confianza al gobierno gringo, hay que decir que estos son otros tiempos, que a los gobernados por Donald Trump se les ve más pendientes de lo que pasa en México, lanzan alertas migratorias y demás con bastante oportunidad y han basado su guerra comercial en ese tema.

Pero eso solo es lo visible, todavía falta observar cómo reacciona el gobierno gringo en el problema de fondo, o si únicamente se trata de amenazas con otros fines, vaya en su actuar nacen muchas dudas, si fuera real, ejemplo, pues por fin se enterarían que hay que coordinarse con autoridades mexicanas para inhibir el delito más que pedirle a sus ciudadanos que no crucen la frontera, qué, curiosamente, casi siempre arrecian sus ataques previo a periodos vacacionales.

Y no hablamos de que nos hagan la tarea frenando ellos la delincuencia de acá, pero es obvio que los hijos de Donald Trump tienen mejores técnicas de investigación y más capacidad de fuego para enfrentar la violencia, que pueden capacitar a policías locales de Tamaulipas y de los Estados mexicanos que tienen frontera con ellos, para funcionar como muro de contención y de paso pacifiquen la región.

Se trata de que los gringos vayan entendido que el delito no tiene fronteras ni necesita visa, que muchos de los delincuentes en un lado son gente respetable y del otro unos diablos, en ambas direcciones y que por lo tanto coordinarse es una necesidad.

No se trata de que la desgracia en Estados Unidos sea nuestra solución, pero se debe considerar que urge más la cooperación y no las alertas migratorias o de seguridad que lanzan los consulados gringos a sus connacionales cada que les da su gana.

Todo lo anterior nada tiene que ver con que acá debe comenzar nuestra seguridad, en que tenemos que trabajar en lo nuestro en forma integral, atacar la violencia más de fondo, renovar la estructura social, un simplecaso, se requiere de que nuestra gente gane lo suficiente para darle atención y buena vida a los hijos, eso, entre miles de adversidades más que tenemos empezar a solucionar, luego sigue dar muestras de que hemos podido asimilar nuestro mal, que tenemos la solución y no como los de allá, los de Estados Unidos, que hasta que casi les llega la lumbre a los aparejos se van dando cuenta que no aprendieron, que ni siquiera han sido capaces de concientizar a sus chavos de que las drogas matan, los datos lo dicen, son miles los que se mueren año con año por sobredosis o en el consumo de drogas duras, y ni modo que sea invento, y ni modo que se les aparezcan por arte de magia, es decir, se ven hipócritas cuando dicen que acá somos narcos y corruptos cuando es una realidad que allá hasta protección o impunidad les permiten.

Por lo demás, otra alerta migratoria que solo se debe leer y tirar a la basura mientras no se vean señales de que en realidad quieran trabajar en el tema…

TRANSFORMA AMÉRICO LA CAPITAL DEL ESTADO CON MÁS DE DOS MIL MILLONES DE PESOS… Como parte de su compromiso con las familias victorenses y para consolidar la transformación de la capital de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha destinado una inversión histórica de más de 2 mil 198 millones de pesos en obras que dan un nuevo rostro a Ciudad Victoria; así se constató durante una gira efectuada por el mandatario estatal este día.

Desde el inicio de su administración, Américo Villarreal ha puesto en marcha obras que contribuyen al bienestar y desarrollo de las y los victorenses en infraestructura hidráulica, vialidades, caminos, carreteras, infraestructura deportiva, espacios públicos, apoyo a la educación, seguridad y desarrollo social, por un monto total de 2 mil 198 millones 608 mil 696 pesos.

Durante el año pasado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, el gobierno humanista de Tamaulipas destinó un presupuesto de 1,147 millones 238 mil 623 pesos, lo que ha permitido que más victorenses tengan acceso a un mejor nivel de vida.

Asimismo, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), durante el periodo 2022-2024, el Gobierno del Estado destinó 95 millones 644 mil 865 pesos para la construcción, rehabilitación y mejoras en 66 planteles escolares de la capital tamaulipeca.

Este martes, en un intenso recorrido, Villarreal Anaya inició los trabajos de rehabilitación de vialidades en el fraccionamiento Lomas de Calamaco; más tarde, supervisó la construcción de la Ciudad Judicial, en la que se invierten más de 152.8 millones de pesos, y recorrió también el avance de la prolongación del bulevar José López Portillo, en el sector oriente de la ciudad, al que se han asignado 112.3 millones de pesos.

En el fraccionamiento Lomas de Calamaco, ante la presencia de funcionarios de Petróleos Mexicanos y de habitantes de diversas colonias del sector, quienes lo recibieron entusiastamente, Américo Villarreal dio continuidad al Programa Estatal de Bacheo 2025 y destacó que este tipo de eventos conjugan el sentir de la sociedad, “que queremos tener y por la que estamos luchando día a día”, dijo.

“Que todos podamos vivir en paz, trabajando y brindándole a nuestra familia unas mejores oportunidades de vida”, expresó.

En el evento, César Raúl Ojeda Zubieta, gerente de Responsabilidad Social de PEMEX, entregó al gobernador una ambulancia de traslado equipada, un camión tipo grúa con canastilla y dos camiones recolectores y compactadores de basura; además, anunció que Petróleos Mexicanos donará cinco mil toneladas de asfalto para que sigan pavimentándose las calles de Tamaulipas.

Agregó que PEMEX atenderá también las necesidades de escuelas y hospitales del IMSS-Bienestar en las zonas donde la empresa tiene mayor presencia y refrendó el compromiso para hacer realidad, con el apoyo de PEMEX, la construcción del hospital en San Fernando. “No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer”, afirmó.

“Mi querido doctor, tenga usted la seguridad de que vamos a estar muy pendientes para tratar de auxiliar y estar a la altura de su gobierno”, expresó el funcionario federal.

Como parte de su gira de trabajo por las obras que están en marcha para transformar Ciudad Victoria, el mandatario tamaulipeco visitó la construcción de la Ciudad Judicial, en la que se invertirán 152,874,830 pesos y que a la fecha registra un 20 % de avance.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, explicó que la primera etapa de este proyecto incluye el edificio principal, con un área de construcción de 6,300 metros cuadrados en dos niveles.

Más tarde, el gobernador recorrió también los trabajos para la construcción de la prolongación del bulevar José López Portillo, del tramo comprendido entre el bulevar Fidel Velázquez y la avenida Carlos Adrián Avilés, el cual registra un avance general del 60 por ciento, y en el que se invierten 112,394,579 pesos.

Durante su visita a este sector de la ciudad, el gobernador dialogó con maestras y alumnos del Jardín de Niños Oralia Guerra de Villarreal, quienes le pidieron su apoyo para la rehabilitación del plantel y lo invitaron a ser el padrino de 80 niños y niñas que egresarán en el presente ciclo escolar.

SE SUMA UAT AL DESARROLLO DEMOCRATICO DE TAMAULIPAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) colaborará con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) en el desarrollo de los foros y debates para la elección extraordinaria del Poder Judicial Federal y Local 2024-2025.

Lo anterior quedó establecido mediante la firma de convenio presidida por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, junto al vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot, y el consejero presidente del IETAM, Juan José Guadalupe Ramos Charre.

En este marco, Dámaso Anaya destacó el propósito de que la Universidad sea la plataforma en la organización y desarrollo de los foros de debate entre los candidatos y candidatas a juezas, jueces, magistradas y magistrados.

Señaló que estos debates son ejercicios esenciales para una democracia sana, que permite a la ciudadanía escuchar, contrastar y formar un juicio propio sobre las propuestas, trayectorias y capacidades de quienes aspiran a impartir justicia.

Añadió que, por ello, este convenio representa el compromiso institucional para fortalecer la participación democrática en un proceso extraordinario que no tiene precedentes y que abre un nuevo capítulo en la forma en que se configura el Poder Judicial.

Por su parte, el vocal ejecutivo del INE, Sergio Iván Ruiz Castellot, agradeció a la UAT por abrir sus puertas a las autoridades electorales y a las candidatas y candidatos que habrán de contender por diferentes cargos del Poder Judicial, tanto en el nivel federal como estatal.

Reconoció también la participación de la UAT, ya que aportará una base cultural-electoral en los jóvenes, quienes conocerán cómo ejercer sus derechos y cómo involucrarse generando espacios de conocimiento e interacción.

La exposición de motivos estuvo a cargo del consejero presidente del IETAM, Juan José Guadalupe Ramos Charre, quien agradeció a la UAT la disposición de participar en un proceso histórico donde se elegirán por primera vez a las y los ciudadanos que ocuparán los 147 cargos que corresponden al Poder Judicial de Tamaulipas. Asimismo, destacó el apoyo permanente de la UAT, que ha sido un importante aliado de las actividades del IETAM y del quehacer democrático en la entidad.

Durante la ceremonia se contó con la presencia de la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, consejeros electorales y funcionarios de la rectoría.

