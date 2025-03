Llueven burlas y críticas a gobierno de Trump tras incluir a periodista a “chat de guerra” con funcionarios

AGENCIAS

La confirmación, por parte de la Casa Blanca, de que un periodista fue incluido por error en un chat grupal en el que el Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y otros altos funcionarios discutieron ataques inminentes contra los rebeldes hutíes de Yemen ha desatado una ola de burlas y críticas.

La exprimera dama y exsecretaria estadounidense de Estado, Hillary Clinton, posteó en X: “Tienen que estar bromeando”, y compartió la publicación del periodista Jeffrey Goldberg, de la revista The Atlantic, donde revela cómo de repente se vio incluido en ese chat, en la plataforma de Signal, donde se discutieron los planes para los ataques realizados el pasado 15 de marzo.

En su momento, Clinton fue ampliamente criticada por el entonces candidato Donald Trump por usar un servidor de correo electrónico privado cuando se desempeñaba como secretaria de Estado durante la primera presidencia de Barack Obama. Pero ahora, las críticas le reviran al mandatario.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, pidió una investigación bipartidista sobre el uso de un chat grupal de Signal por parte de funcionarios de la administración Trump para discutir los ataques en Yemen.

Schumer calificó la historia de The Atlantic como un “informe impresionante y alarmante”, y agregó que “esta es una de las violaciones más impresionantes de la inteligencia militar que he leído en mucho, mucho tiempo”. Aseguró que “esta debacle requiere una investigación completa sobre cómo ocurrió, el daño que creó y cómo podemos evitarlo en el futuro”.

El senador pidió a los congresistas “llevar a cabo una investigación completa sobre por qué estas operaciones militares se coordinaron a través de un servicio de mensajería no autorizado en lugar de los canales de comunicación seguros, financiados por los contribuyentes”.

El vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, escribió: “Esta administración está jugando rápido y suelto con la información más clasificada de nuestra nación, y hace que todos los estadounidenses estén menos seguros”.

Advirtió además que “nuestros aliados también están leyendo esta historia de revelación de planes de guerra, y cada vez es menos probable que quieran compartir información sensible con nosotros”.

El senador por Arizona Rubén Gallego escribió: “Si yo hubiera manejado información clasificada y sensible de esta manera cuando estaba en los Marines… oh por dios…” También publicó: “Hora de aficionados. Estos son los genios que también están vendiendo Ucrania y destruyendo nuestras alianzas en todo el mundo. No me extraña que Putin los avergüence en la mesa de negociaciones”.

La senadora demócrata Katherine Clark escribió en X: “Este es un nivel demencial de incompetencia que pone en peligro a las familias de ustedes y a nuestra seguridad nacional. Deberían rodar cabezas”.

El representante Jim Himes, demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado que estaba “horrorizado”, y añadió: “El pueblo estadounidense merece respuestas, y pienso obtener algunas el miércoles en la audiencia sobre Amenazas Mundiales”.

El presidente Donald Trump dijo no estar al tanto de esta aparente falla de seguridad. “No sé nada al respecto. No soy un gran fan de The Atlantic, para mí es una revista que va a desaparecer. Creo que no es una gran revista… es la primera vez que me hablas de ella”.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo que “se va a investigar eso y asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Claramente, la administración ha reconocido que fue un error y que van a reforzar las medidas para que no vuelva a suceder”.

En su artículo, Goldberg dijo que lo incluyeron involuntariamente en el chat en el que estaban figuras como el secretario de Defensa, Pete Segseth, y el vicepresidente JD Vance, y que recibió un aviso detallado sobre el plan para atacar a los hutíes horas antes de que Estados Unidos lanzara el bombardeo. Primero pensó que era alguien que se quería hacer pasar por la gente de la administración Trump, pero cuando vio los detalles sobre armas y todo lo que se planeaba, se salió del grupo y dio aviso.

“El hilo de mensajes que se informó parece ser auténtico, y estamos revisando cómo se agregó un número inadvertidamente a la cadena”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes.

Goldberg no dio detalles sobre el plan, pero escribió que Hegseth envió al chat grupal información sobre los ataques, incluidos “objetivos, armas que Estados Unidos desplegaría y la secuencia del ataque”.

“Según el extenso texto de Hegseth, las primeras detonaciones en Yemen se sentirían dos horas después, a la 1:45 pm, hora del este” de Estados Unidos, detalló Goldberg, un cronograma que luego se cumplió en el terreno.

Goldberg dijo que lo añadieron al chat grupal dos días antes, y que recibió mensajes de otros altos funcionarios del gobierno designando representantes que trabajarían en el tema.

El 14 de marzo, una persona identificada como el Vicepresidente JD Vance expresó dudas sobre llevar a cabo los ataques, y dijo que odiaba “rescatar a Europa nuevamente”, ya que los ataques hutíes contra navíos afectaban más a los países de ese continente que a Estados Unidos.

En respuesta a una solicitud de comentarios, William Martin, director de comunicaciones de Vance, dijo a la cadena CNN: “La prioridad del vicepresidente es siempre asegurarse de que los asesores del Presidente le informan adecuadamente sobre el fondo de sus deliberaciones internas. El Vicepresidente Vance apoya inequívocamente la política exterior de esta administración. El Presidente y el Vicepresidente han mantenido conversaciones posteriores sobre este asunto y están completamente de acuerdo”.