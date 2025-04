Análisis Político

Antonio Frausto

La misoginia de Cavazos

Las declaraciones de Manuel Cavazos Lerma sobre que la media hermana de Cuauhtemoc Blanco, “no está muy violable” y que por eso, seguramente el ex gobernador de Morelos no intento hacerlo, no sólo han causado indignación y repudió entre la sociedad, sino también, han desnudado la verdadera concepción que muchos políticos mexicanos tienen sobre las mujeres, una visión machista, en donde continúan viéndolas como seres inferiores.

Y es que, lo expresado por el ex gobernador tamaulipeco durante la rueda de prensa, convocada por el PRI Estatal, precisamente para justificar la decisión de los legisladores priistas de rechazar la solicitud de desafuero, no dejó dudas de eso, pues lo dijo con una normalidad, demostrando que las palabras de igualdad y equidad de género, son sólo discurso, pues la realidad es otra cosa.

De inmediato las redes sociales hicieron tendencia de las declaraciones, de una forma negativa por supuesto. Con reacciones de rechazo y catalogándolas de misóginas, señalando que es una persona vulgar, sin valores y que no debería de estar en la política.

Expresiones que también tuvieron una respuesta contundente del CEN del PRI, que informó la destitución de Cavazos Lerma como titular de la Secretaría de Operación Política, asegurando que eran palabras inaceptables y que no representan los valores priistas.

Pero mientras los medios de comunicación y las redes sociales crucificaban al político tamaulipeco y tanto el PRI nacional como el estatal se deslindaban públicamente de su forma de pensar, el matamorense guardó silencio, pues ni es sus redes sociales, ni en los medios de comunicación, ni a través de algún comunicado de prensa pidió disculpas por lo dicho.

Inacción que sólo significa una cosa, que para el ex gobernador, lo expresado contra la media hermana del legislador morenista, no significa ninguna falta de respeto, mucho menos de denigración contra su persona, es decir, normaliza lo dicho, mostrando su auténtica personalidad, un hombre con viejas ideas, con una visión de un mundo de la época en que gobernó Tamaulipas.

Si bien, no puedes obligar a una persona mayor a cambiar su forma de pensar y menos si él no quiere, como parece ser el caso de Manuel Cavazos, por lo menos sí debería estar consciente de que si quiere continuar en la política, debe tener una visión mucho más amplia y abierta de los valores y principios actuales, en donde por ley mujeres y hombres somos iguales y tenemos los mismos derechos.

Veremos si estas declaraciones nefastas serán su tumba política como algunos aseguran, o si regresará a la política como lo ha hecho en otras ocasiones, pese a que muchos pensaban que ya había pasado su época y que lo único que le quedaba era el retiro. ¿Tendrá otra oportunidad para redimirse o será recordado cómo el político machista y misógino que parece es?

UNA CAMPAÑA POR REDES

Colores, números, slogan en donde siempre aparece la palabra justicia y sobre todo rostros de desconocidos, que afirman que tiene la preparación y la capacidad para impartir justicia y por ende que votemos por ellos, fue parte de lo que me apareció en redes sociales a lo largo del domingo.

Y es que a partir del 30 de marzo arrancaron las campañas para candidatas y candidatos al Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial de Tamaulipas, campañas que serán muy distintas a lo que los ciudadanos estamos acostumbrados.

Si bien, en mi anterior columna hablé de las limitantes que tendrán los candidatos, primero, para que la gente los conozca y segundo, para convencerla de que deben votar por ellas o ellos. La campaña pondrá a prueba la creatividad de las y los aspirantes a jueces, magistrados y ministros para hacer con muy poco, mucho.

Aunque en teoría los competidores no deberían tener equipos de campaña, pues está prohibido por la Ley Electoral, es imposible que hagan todo por sí solos, por lo que la mayor parte contará con colaboradores que los ayuden o asesoren, sean profesionales en marketing político o parejas, hermanos y amigos sin la preparación, pero con mucho entusiasmo.

Y de esto nos daremos cuenta en los siguientes días, cuando poco a poco empiecen a darse a conocer más unos candidatos que otros, con mayor visibilidad en redes sociales o por aparecer frecuentemente en medios de comunicación, en donde todo tendrá que ser de forma orgánica, es decir, sin pagar.

Si bien, quien aspira a ser juzgador no tiene la obligación como un gobernante, un político o un candidato al dominio del escenario público, sí debe tener la capacidad de comunicar adecuadamente, es decir, hacerlo de manera clara y precisa, para explicar como sustento sus sentencias.

Por eso, el comunicar será clave para que a lo largo de los 60 días de campaña, algunos destaquen y otros simplemente no, pues será imposible que los tamaulipecos conozcan a los cientos que disputará un cargo en el Poder Judicial de Tamaulipas, más los que lo harán en el Poder Judicial de la Federación. Sin duda que podemos afirmar que será una campaña por redes.

APOYA GOBIERNO A AFECTADOS DE REYNOSA

Ante la terrible situación que enfrentan cientos de familias tamaulipecas que perdieron sus bienes, cómo resultado de las inundaciones que padecieron en Reynosa, el gobernador Américo Villarreal Anaya lideró las acciones para restablecer la normalidad y ayudar a los afectados.

Y es que, a diferencia del alcalde Carlos Peña Ortiz, que tardó más de 24 horas en aparecerse en la zona de desastre, el mandatario estatal acompañado por la coordinadora de Protección Civil del Gobierno Federal, Laura Velázquez, se apersonó desde el viernes por la mañana para atender la contingencia.

El lunes desde aquel municipio el mandatario estatal encabezó la ceremonia de honores, en donde resaltó el respaldo que los tamaulipecos tuvieron de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a través del Ejército, la Guardia Nacional, Protección Civil y Bienestar Social, en coordinación con las dependencias estatales tuvieron una rápida respuesta ante el desastre.

El equipo del Sistema DIF Estatal junto con su presidenta, la Dra. María de Villarreal, también se han sumado a las acciones de apoyo, recorriendo las colonias afectadas para distribuir más de 6 mil paquetes de limpieza e higiene personal en beneficio de las familias damnificadas.

Además coordina los centros de acopio en Ciudad Victoria, en donde se recolecta productos que serán enviados para las personas que lo requieren en las colonias inundadas, paquetes que serán distribuidos por los Mensajeros de la Paz en Reynosa, sin duda una acción que refleja un rostro solidario y humanista, en favor de quienes más lo necesitan en este momento.

