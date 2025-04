Marco Antonio Vázquez Villanueva…

De acuerdo con información disponible en internet, Ulises Ruiz Pérez que es el secretario particular del dirigente de la Sección XXX del SNTE y quien encabezó las protestas en la SET, tiene más de 30 años trabajando en el sector educativo, o por lo menos se hizo premiar por ello, hasta hace poco su salario era superior a los 30 mil pesos quincenales como supervisor, tiene una plaza en una secundaria técnica en Matamoros, de donde es originario, ha sido regidor en su municipio, también dirigente sindical, además de candidato a diversos cargos de elección popular.

De acuerdo con su historial, tenía de todo en el sector educativo, menos estudios que le permitieran desempeñarse en el magisterio al que representa, por lo menos no durante 20 años de los 30 que presume en el sistema ya que de acuerdo al registro Nacional de Profesionistas apenas obtuvo su grado escolar el 2016 con la cedula profesional como Licenciado en Pedagogía 09900704, esto por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas AC qué, a como se hicieron las cosas, bien valdría la pena preguntar a sus compañeros de generación si alguna vez fue a clases, vaya, si se atrevió a obtener claves en la Secretaria de Educación sin cumplir un perfil pues ya todo lo demás es sospechoso.

Lo extraordinario es que antes de obtener siquiera la licenciatura, en el 2015, Ulises Ruíz era regidor en Matamoros, también dirigente del SNTE en ese municipio, y desde allá lanzó una declaración en el sentido de que pretendía ser Secretario General de la Sección XXX de su sindicato de maestros, cosa más cuestionable aún ya que es probable que nunca haya estado frente a grupo si tomamos en cuenta que desde siempre ha desempeñado tareas sindicales.

Y le digo es “lo extraordinario” porque resulta inconcebible que los maestros se dejen manipular por alguien que ni siquiera sabe lo que era sufrir estudiando para ser maestro o estar frente a un grupo, para un personaje al que todo le cayó en charola de plata por obra y gracia de un dirigente de maestros como lo es Arnulfo Rodríguez que fue con quien comenzó a encumbrarse.

Detallada un poco de la historia de este personaje que el pasado lunes por la noche tomó las instalaciones de la SET (habrá que comprobar si es real la historia que cuentan más maestras y maestros sobre él, cómo el monto de su fortuna o el origen de la misma), le pregunto, ¿cuál es el fin de Ulises al encabezar las protestas en la SET argumentando incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno a los maestros y otras situaciones que parecen inhumanas?, ojo, no desacredito las peticiones, puede ser que en algunos casos sean reales y deben atenderse, lo único que suena ofensivo es el mensajero, porque no parece tener la intención de proteger los derechos de los maestros, si tuviera esa ideología quizá no se hubiera dejado pagar ni una sola quincena con la nómina de la SET a menos no con claves especializadas o de las que mejor pagadas son.

Y la pregunta todavía tiene un fondo más importante, se la realizo porque el Secretario General de la Sección XXX del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, en entrevista con los medios de comunicación afirmó que él no ordenó la toma de las instalaciones de la SET, tampoco el paro magisterial, es más, acababa de salir de una reunión que sostuvo con el gobernador Américo Villarreal y ahí descartaba que se fueran a presentar problemas o paros.

Entonces, ¿se brincó las trancas Ulises Ruíz?, peor aún, ¿el Secretario Particular de Arnulfo tiene más poder que él que es quien formalmente es el dirigente estatal de los maestros?, es una pregunta que se lee hasta inocente, sin embargo bien pudiera dificultarse responderla porque pudiese estarse registrando una lucha interna en el SNTE y se están haciendo ganes unos a otros, una lucha que a todas luces puede estar siendo alentada desde la estructura de la SET para tumbar a la jefa, quién lo sabe.

Obvio, en el caos no hay error y dentro de todo solo se puede sacar una conclusión, Ulises no es la cabeza o el actor intelectual de la toma de la SET que tiene la pretensión de exhibir más poder que el del gobierno formal, me explico, es obvio que una de las partes le ordenó al “maestro” Ulises encabezar el miniparo magisterial y lanzar las amenazas de paros de maestros en el Estado, exacto, parece que al matamorense le ganó la ambición y solo esta realizando el trabajo sucio, el de ejecutor, el de sicario de los que pretenden engañar al gobernador para tumbar a la Secretaria de Educación Lucía Aimé Castillo Pastor, le insisto, le hablo lo mismo de los del SNTE que los de la SET hasta que unos u otros demuestren lo contrario…

INFORMACIÓN OFICIAL AL RESPECTO DE LA TOMA DE LA SET… El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 30, Arnulfo Rodríguez Treviño, sostuvieron una reunión este martes, en la que reafirmaron su compromiso de trabajar en favor de la educación en el estado, de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Coincidieron en que el diálogo y la armonía son claves para alcanzar acuerdos que beneficien a las y los docentes y sobre todo a favor de las y los alumnos de educación básica.

El secretario general Arnulfo Rodríguez Treviño, acompañado por integrantes del comité seccional, expresó su agradecimiento por la disposición y apertura del gobernador Américo Villarreal para fortalecer la educación en Tamaulipas.

INICIA CONTRALORA DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS COMPARECENCIA DE SECRETARIOS EN EL PODER LEGISLATIVO… La contralora gubernamental de Tamaulipas, Norma Angélica Pedraza Melo, compareció ante la Comisión de Administración del Honorable Congreso del Estado, como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ante las y los diputados integrantes de la Comisión de Administración de la Legislatura 66, dijo que durante este año se ha fortalecido el control interno, la transparencia y la rendición de cuentas, alineando el quehacer de la administración pública con el compromiso adquirido por la actual administración estatal hace 29 meses.

Afirmó que, como resultado del restablecimiento de atribuciones a los Órganos Internos de Control y Comisarios en las dependencias y entidades, hoy Tamaulipas cuenta con una fiscalización permanente del gasto público y con auditorías practicadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como por la Auditoría Superior de la Federación.

Actualmente, la entidad se ubica en los primeros lugares del país con cero monto observado en la segunda y tercera entrega de informes presentados por la Auditoría Superior de la Federación ante el Honorable Congreso de la Unión.

Norma Angélica Pedraza Melo señaló que, en justicia a los y las ciudadanas, se han presentado 12 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECC) y cinco ante la Fiscalía General de la República.

Refirió que, haciendo uso de las atribuciones de la Contraloría Gubernamental, se ha sancionado a 83 personas: 54 de ellas con inhabilitación, tres con suspensión y 26 con amonestaciones.

UAT Y SUTUAT ALCANZAN ACUERDOS PARA GARANTIZAR EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA ESTUDIANTES TAMAULIPECOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Sindicato Único de Trabajadores de la UAT (SUTUAT) acordaron continuar las pláticas y negociaciones en torno a la revisión del contrato colectivo laboral 2025, teniendo como fecha límite los últimos días del próximo mes de mayo.

En reunión celebrada este lunes 31 de marzo en las oficinas de la Rectoría, las autoridades universitarias y la dirigencia estatal del SUTUAT dieron avances en la revisión de una serie de cláusulas del contrato laboral y acordaron mantener el diálogo abierto y respetuoso en las negociaciones.

En su oportunidad, el rector Dámaso Anaya Alvarado reiteró la total disposición de su administración para llegar a los mejores acuerdos entre ambas partes, y continuar trabajando en un clima de armonía que permita que la Universidad avance como hasta hoy se ha venido haciendo.

El acuerdo fue firmado por el secretario general del SUTUAT, José Luis Castañón Ramos y el secretario de Trabajo y Conflictos, Juan Gabriel Puga Limón; por parte de la UAT suscribió el abogado general, Mario Martínez Velázquez.

Atestiguaron el acto, integrantes del comité directivo estatal del sindicato, la secretaria general de la Universidad, María Concepción Placencia Valadez, el secretario de Finanzas, Eduardo García Fuentes y el secretario de Administración, Jesús Francisco Castillo Cedillo.

HABRA FESTIVIDADES POR LA CAPITALIDAD DE VICTORIA… Al dar a conocer el programa de actividades del Bicentenario de la Capitalidad de Victoria, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez garantizó una celebración histórica para los capitalinos con más de 50 eventos cívicos, culturales, artísticos, deportivos y gastronómicos.

En conferencia de prensa, destacó que la conmemoración de los 200 años de la Capital de Tamaulipas es una oportunidad para hacer eco de su orgullo e historia, por lo que se habrá de involucrar a todos los sectores de la sociedad en los festejos programados del 1 al 24 de abril.

“Nos preparamos para celebrar un hito significativo en nuestra historia, el bicentenario de la Capitalidad de Victoria. Es un momento para, juntos, resaltar la rica herencia cultural y el orgullo de ser de esta noble y hermosa ciudad” enfatizó Gattás Báez en su mensaje.

Diana Céspedes González, organizadora de las festividades, informó que en la red social oficial del Gobierno Municipal se difundirán horarios y sedes de las 50 actividades; y el Secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva estimó la participación de 300 elementos en estrategias de seguridad y auxilio a la población.

