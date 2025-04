Por Carlos López Arriaga

Defensa extraña y fallida

Cd. Victoria, Tam.- Una vez superado el primer intento de desafuero, quizás lo que menos convenga al exgobernador morelense CUAUHTÉMOC BLANCO es que hablen de él.

Anhela el olvido, se hunde en su asiento de San Lázaro, porque la denuncia por tentativa de violación a su media hermana NIDIA FABIOLA BLANCO no es el único caso. Tampoco el más grave.

Aunque ya no esté el fiscal URIEL CARMONA que lo perseguía, BLANCO sigue en la mira de la gobernadora morenista MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA, por cargos de corrupción. Y también de la Fiscalía General de la República por presuntos nexos con el crimen organizado.

De la corrupción hablan las auditorías. Un reporte de enero (https://tinyl.co/3BZJ) refiere al menos cuatro denuncias por malos manejos. Mismas que ya no pueden atribuirse a la mala leche del exfiscal URIEL, sino al compromiso moralizador de la nueva mandataria GONZALEZ SARAVIA.

De los nexos con el narco hablan las fotografías donde CUAUHTÉMOC aparece posando felizmente junto a tres miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Vínculo documentado por SEDENA desde el otoño de 2022 (https://tinyl.co/3Bb6).

Aún así, la votación contra el desafuero favoreció al exgoleador, por lo que concierne al abuso sexual. Falta esperar qué procede con los otros cargos. Por cierto, más complicados.

OPERACIÓN RESCATE

En la víspera se habló de un acuerdo entre legisladoras de todos los partidos para votar en favor del desafuero. Pero intervino el diputado morenista PEDRO HACES BARBA, sindicalista rudo y de malos modales. Un auténtico porro.

El gigantón a quien apodan el “el Bull”, maniobró, regañó y amenazó a sus compañeras de fracción para exigirles votar contra el desafuero y en defensa de BLANCO. Muy pocas fueron las valientes de la bancada guinda que se resistieron.

Con lo cual fracasó el acuerdo multipartidista que buscaba desbancar al presunto violador. Los poderes fácticos siguen pesando en las decisiones en San Lázaro, aún contra la voluntad de la presidenta SHEINBAUM.

No parece venir de Palacio Nacional sino de Palenque la orden girada a las legisladoras morenistas que subieron con BLANCO al púlpito de San Lázaro para rendirle pleitesía, al grito de “no estás solo”.

La defensa forzosa al exfutbolista se antoja similar a la ratificación de ROSARIO PIEDRA en la CNDH o la posposición de las reformas antinepotismo y antirreelección del 2027 al 2030. Huellas todas, de un tozudo intento de maximato que hoy se comporta como grupo opositor al interior de MORENA

EL TROPEZÓN

En Ciudad Victoria, el pasado lunes 31 de marzo, el edificio histórico de la Liga de Comunidades Agrarias, en la esquina del 17 y Rosales, fue sede de un evento priísta que en pocas horas se convirtió en noticia nacional.

Presidía el líder estatal de dicho partido, el mantense BRUNO DÍAZ LARA y, como invitado especial, el exgobernador MANUEL CAVAZOS LERMA, a la sazón Secretario de Operación Política del CEN.

Sorpresas que da la vida. El tema era tricolor pero se pintó de guinda. Una semana atrás, el martes 25 de marzo, la bancada priísta había votado contra el desafuero de BLANCO.

Al micrófono, CAVAZOS abordó el tema, haciendo acopio de florituras verbales para justificar la votación tricolor, alegando que estaba mal hecha la carpeta de investigación. Opinó entonces de CUAUHTÉMOC:

– “Ya lo juzgaron, ya lo fusilaron, ya lo colgaron, ya es culpable, sí, pero en un país democrático todos son inocentes hasta que les prueben lo contrario. Entonces, a CUAUHTÉMOC BLANCO primero tienen que probarle que intentó violar a la hermana.”

Exageraciones pueriles. En verdad, el personaje ya fue acusado, pero nunca juzgado, ni culpado, ni (mucho menos) fusilado o colgado. Lenguaje metafórico que revela un profundo enfado contra los reporteros cuando abordan temas que (agraden o no) son noticia.

VIABLE, INVIABLE

Vendrían expresiones más duras, al exigir pruebas del abuso, ignorando el consejo de los especialistas, cuando dicen que “hay que creerle” a la víctima, para evitar esas tretas leguleyas donde desechan el caso, a menos que existan pruebas contundentes.

Pero luego, el matamorense se refiere a la denunciante, NIDIA FABIOLA BLANCO, con seis palabras que dieron la vuelta al país en pocas horas, con Ciudad Victoria como epicentro, al decir que: -“No está muy violable que digamos”.

La duda es inevitable: ¿qué distingue a una mujer violable de una no violable?… El dicho implica que el declarante observa a la víctima, no con los ojos de quien condena el hecho, sino con la mirada de quien mide la viabilidad del abuso en función de sus gustos.

Y sobrevino el desastre. El mismo lunes, desde la #RedX, ALITO MORENO calificó de “inaceptables” los dichos de CAVAZOS pues “no representan los valores del PRI”, por lo cual tomó “la decisión de removerlo de su responsabilidad al interior del partido.”

Enseguida hizo lo propio el comité estatal de BRUNO DÍAZ. Según su comunicado, CAVAZOS “realizó declaraciones inaceptables” que “no me representan y mucho menos al PRI de Tamaulipas.”

Error difícil de minimizar, hoy que los feminicidios y el abuso contra las mujeres son el pan de cada día. Cuando tenemos a la primera Presidenta de la República, con el número más alto de mujeres en legislaturas estatales y federales, funcionarias, gobernadoras y alcaldesas.

Ni siquiera una disculpa lo salva del disgusto ciudadano, menos del cese fulminante dispuesto por ALITO. Vaya manera de liquidar una larga y meritoria carrera política.

