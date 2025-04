Marco Antonio Vázquez Villanueva…

Deben estar temblando…

Tomás Yarrington Ruvalcaba fue entregado a la Fiscalía General de la República por el gobierno de Estados Unidos que lo deportó luego de que le otorgó la libertad al purgar el delito que le comprobaron y apenas se supo esa noticia ya era culpable del delito que usted imagine y por mayoría de votos de panistas, perredistas, morenistas, además de la prensa que habló durante muchos años sus “maravillas” y hasta para los mismos priístas qué, como San Pedro al Cristo, lo han negado más de tres veces a pesar de que ellos lo impulsaron a ser gobernador.

Me explico, desde hace muchos meses, cuando se supo saldría libre de la prisión de Estados Unidos, Yarrington ha sido víctima del escarnio público, lo hicieron narcotraficante, lavador de dinero, delincuente de cuello blanco y, por supuesto, cómplice en el delito que apareciera, lo más triste es que sus acusadores lo hacen al viejo estilo de la política, primero era culpable y ya luego averiguan.

Sin embargo, es claro que en México será difícil que le prueben algo a Yarrington, algo diferente al delito que ya pagó con cárcel, vaya, hasta hace unos meses a la FGR un Juez hasta le regresó su petición de orden de captura por carecer de datos, pruebas, les solicitaron cumplimentar la solicitud.

Hay algo más a favor de Tomás, desde hace muchos años se sabe que a varios de sus amigos, presuntos cómplices del exgobernador, los llamaron a cuentas, los arraigaron y en menos de tres meses ya los habían dejado en libertad, con la incongruencia que posterior de ese acto resulta que quieren que Tomás si sea culpable pero los liberados no, o muy poquito, o aunque hayan resultado delincuentes no merecieron cárcel.

Por supuesto que en estos días arreció la andanada contra el ex gobernador, todo parece tan real que hasta aquellos amanuenses que le escribieron mil cartas de amor en la prensa, y donde pudieron, también lo han abandonado, le hablo lo mismo de los locales que de los que se dicen bien pulcros y famosos porque hasta en la tele están o escriben en medios “nacionales” de prestigio, hasta sus más cercanos colaboradores también lo dejaron solo, lo niegan en cada oportunidad.

Todo parece indicar que Tomás Yarrington estará un rato en la cárcel y por ello los políticos que durante muchos años hablaron cosas bonitas y hasta vitorearon al ex gobernador que solía ser muy generoso con ellos, ya piden que, de ser posible, lo quemen en leña verde.

Ignoro si Yarrington sea un delincuente, también si participó o no en eventos que nos han dañado a los tamaulipecos como se le ha acusado, es probable que lo sea pero necesitaran demostrarlo las autoridades, en lo único que existe certeza es que este país debe pasar del circo de tres pistas que se forma en cada caso escandaloso a un tribunal serio, que actúa conforme a las pruebas, juzga y hace culpables o inocentes a las personas.

Por tanto, la Fiscalía si le va a entrar al tema de investigar a Yarrington debe tener claro que nadie se va a tragar el cuento que se trata de un delincuente solitario, menos es como nos lo dibuja la FGR y quienes hoy reniegan hasta de su existencia, que hasta piden que cada colonia, calle, fraccionamiento, o ejido con su nombre sea rebautizado para no hacer más famoso a un presunto delincuente aunque de sobra sepan que esas son payasadas, es el circo que le crearon a la sociedad mexicana para que se entretenga mientras pasan las cosas importantes de este país, cierto, Yarrington puede ser culpable, pero se lo tienen que demostrar con pruebas cosa que no pudieron hacer con otros, entonces se antoja imposible que lo puedan demostrar con él.

Es decir, ya no se valdrá que se burlen de la gente persiguiéndolo como si él solo hubiera sido capaz de controlarlo todo, ahora lo tendrán que detener, procesar, juzgar, con Yarrington, a quienes pudieran ser sus cómplices, porque solo de esa manera regresaran la credibilidad a las instituciones y harán pensar a la gente que no se trata todo de un circo bien montado.

Para recordarle, Yarrington fue acusado de diversos delitos desde el 2009 y estuvo preso desde el 2017 que lo atraparon como a los grandes, en Italia, y lo deportaron a Estados Unidos, ya ha purgado su condena sobre un delito del que se declaró culpable, el de lavado de dinero, ahora comenzará su viacrucis en México, aunque por los antecedentes parece tenerla más sencilla que del lado americano.

Tomás Yarrington fue gobernador de Tamaulipas del 1999 al 2005, antes había sido alcalde de Matamoros, presidente del PRI, Diputado federal, delegado de una dependencia federal y, a como nos lo dibujan, parece que nada de eso hubiese ocurrido o que en todos esos puestos se rodeó de inocentes palomitas, porque nada más a él lo señalan como delincuente.

Ingrato como es el mundo de la política, hasta el PRI ha negado tres veces a Tomás, no se quieren acordar de él, se olvidaron que una ocasión le permitieron jugar a ser aspirante a la Presidencia de la República, que en otra fue “chofer” del quien luego fue presidente, de Enrique Peña Nieto, en Tamaulipas le ha ido peor, acá ya no le quedan compadres, ni amigos, ni socios, menos cómplices, nadie existió, claro salvo las honrosas excepciones, dos o tres hombres que lo reconocen como amigo.

El exgobernador fue perdiendo amigos mientras lo iban acusando de ser dueño de medio Tamaulipas, haber comprado una isla, tener en su poder muchos medios de comunicación, ser dueño de constructoras y negocios de toda índole y hoy resulta que no, que nada tuvo, que nada tiene.

Conclusión, para el pueblo, para los ex amigos de Tomás, parece que él es culpable y debe pasar toda su vida tras las rejas, pagando delitos de toda índole, pero lo prudente es esperar porque hay más certezas de qué a otros ya les quisieron echar el guante por lo mismo que señalan al ex gobernador de Tamaulipas y no han podido.

Eso sí, el tema da para mucho más, de entrada, hay que solicitar que de eso nos hablen los personajes que todos conocemos se dieron vida de ricos con cosas que no les correspondían o obtuvieron una riqueza que solo pudieron amasar a la sombra de un hombre tan poderoso y amigo como ellos presumían lo era Yarrington con ellos en su época de omnipotente gobernador, no, no va a batallar para encontrarlos, los reconocerá pronto porque en estas fechas, casi todos ellos y ellas, de solo recordarlo ya deben estar temblando…

BAJAN HOMICIDIOS EN TAMAULIPAS, RECONOCE GOBIERNO FEDERAL… Tamaulipas registró una disminución de 35.5 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, en el periodo comprendido de septiembre de 2024 a marzo del 2025, destacando como la novena entidad del país que registró la mayor disminución de este delito, según las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la Conferencia del Pueblo de este martes, en Palacio Nacional, Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, dio a conocer que siete estados concentraron el 51.5% de las víctimas por homicidio doloso: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco.

En Tamaulipas, de octubre de 2024 a marzo de 2025, se registraron 142 homicidios, una tasa promedio de 1.0 por ciento, muy por debajo del promedio nacional en el periodo referido, que fue de 440.69.

Ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la titular del SESNSP agregó que, desde el inicio de la administración, hay una tendencia a la baja en el promedio diario de homicidios dolosos, mes con mes, en todo el país.

Entre septiembre de 2024, que se registró un promedio de 86.9 víctimas de homicidio diarias, y marzo de 2025, que promedió 74.7, hay una reducción de 12 homicidios menos por día, explicó.

Señaló que entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, la reducción observada representa una disminución de 14 por ciento en los primeros seis meses de la actual administración.

Explicó que, de acuerdo a las cifras históricas, el mes de marzo de 2025 destacó como el mes con menos homicidios en los últimos siete años.

Además de los homicidios, los delitos de alto impacto también muestran una tendencia a la baja, en el comparativo del periodo enero-marzo 2019 a enero-marzo de 2025: secuestro extorsivo: -74.3%; feminicidio: -24.9%; lesiones por arma de fuego: -26.4%; robo con violencia: -46.8% general, con descensos importantes en: robo a casa habitación: -54.3%; robo de vehículo: -37.9%; robo a transportista: -55%, y robo a negocio: -54.2%.

ENTREGA UAT NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA HONORARIA DE FAMILIA UAT A ISOLDA RENDÓN… En el marco de la Asamblea Solemne de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el rector Dámaso Anaya Alvarado entregó el nombramiento como presidenta honoraria de Familia UAT, a la Lic. Isolda Rendón Monterrey, destacando su liderazgo en iniciativas que fortalecen la unidad y el bienestar de la comunidad universitaria.

El acto, realizado este lunes 7 de abril, ante directores, docentes y estudiantes asambleístas de las zonas norte, centro y sur del estado, cumplió con el acuerdo aprobado en la sesión de la Asamblea Extraordinaria del 4 de abril, ratificando el compromiso social de la UAT.

En el evento, que marcó el inicio de la jornada de actividades del rector Dámaso Anaya, con motivo de su Primer Informe de Actividades, se destacó la relevancia de impulsar los programas de Familia UAT, cuyas funciones responden a la visión humanista de la institución, consolidándose como un referente de solidaridad y apoyo a las causas sociales.

El rector resaltó que, bajo la dirección de Isolda Rendón, en 2024 este modelo impactó a más de 15 000 personas en Tamaulipas mediante donaciones de sangre, despensas, juguetes y útiles escolares, así como proyectos en colaboración con el DIF Tamaulipas, en una alianza fundamental para ampliar la ayuda a la población más vulnerable de la entidad.

Dámaso Anaya agradeció el respaldo de su esposa, Isolda Rendón, cuya sensibilidad y compromiso han convertido a Familia UAT en un símbolo de empatía y unidad. Puntualizó que el programa, inspirado en valores como la inclusión y el altruismo, refuerza la identidad universitaria y proyecta la vinculación de la UAT con las necesidades sociales.

Asimismo, enfatizó la participación de Familia UAT en actividades como la Colecta Juntos por Guerrero, que reunió 40 toneladas de víveres para personas afectadas por el huracán John; y en la colecta de apoyo a las familias afectadas por las recientes inundaciones en Reynosa.

Agregó también que, durante el último año, Familia UAT contribuyó con la educación integral a través de los Círculos de Desarrollo Infantil (CDIN), donde se atendió a más de 900 hijos de estudiantes, facilitando que más de 50 alumnos concluyeran sus estudios.

De igual manera, destacó la expansión de la guardería CENDI UAT, que, en su modalidad empresarial con el IMSS, la primera en Tamaulipas, brindó cuidado a 190 niños; mientras que el CEINA formó en idiomas a 2 878 jóvenes.

GESTIONA GATTAS VIVIENDA BARATA PARA VICTORENSES… Con el propósito de alinear el Gobierno de Victoria con el Programa de Vivienda para el Bienestar de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez se reunió este día con directivos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

En la reunión, celebrada en la sala de juntas, dialogó con Arturo Cervera Mondragón Gerente de Oficina Central, Claudio Aquieles Villanueva delegado estatal y José Mario Vera gerente técnico de la delegación Tamaulipas, sobre la necesidad de desarrollo de vivienda de interés social a bajo costo en la Capital del Estado.

“Cuenten con el apoyo del gobierno de Victoria, haremos todo lo que corresponde al municipio para, junto con el gobernador Américo Villarreal, facilitar al instituto que el Programa de Vivienda para el Bienestar de la Presidenta Claudia Sheinbaum tenga éxito en la Capital de Tamaulipas y todo el Estado” señaló.

Gattás Báez dijo que se brindarán todas las facilidades administrativas, de permiso y trámites con el objetivo de contribuir con el gobierno federal en la construcción de 600 mil viviendas a bajo costo en todo el país para jefas de familia, jóvenes y adultos mayores derechohabientes del INFONAVIT.

