Análisis Político

La ASE va en serio

Además de la corrupción, uno de los males históricos de nuestro país ha sido la impunidad, que ha predominado en todos los niveles de gobierno, sin importar el partido político gobernante, males que han impedido el desarrollo del país, pero eso llegará a su fin en Tamaulipas, o por lo menos eso parece.

Y es que, Francisco Noriega Orozco, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), presentó ante los medios de comunicación los resultados generales de la fiscalización 2023 en el estado, en donde, entre gobiernos municipales y dependencias estatales tienen observaciones de irregularidades por 2 mil 86 millones de pesos.

El auditor fue contundente al asegurar que por lo menos durante su mandato, se acabaron las auditorías patito y que no se usará la información como arma política, como comúnmente hacían los gobiernos estatales en turno. Por lo que las autoridades observadas tendrán que comprobar sí o sí, que realmente usaron el dinero público en lo que dijeron, o si no, tendrá que atenerse a las consecuencias, incluso hasta penales.

Lo expresado por el auditor no es para menos, pues hay cantidades millonarias que los ediles simplemente no pueden solventar, como en el caso de Matamoros, en donde la administración anterior de Mario López, no puede justificar 558 millones de pesos, El Mante con 487 millones o Reynosa con 217 millones de pesos, quizá porque sencillamente ese dinero fue a parar en otras manos y no para lo que debió usarse, para lo que fue etiquetado.

Noriega Orozco señaló que a estos más de 2 mil millones de pesos, se le tienen que sumar los 536 millones observados durante el ejercicio fiscal 2022, y fue claro al señalar, si en un año los gobiernos no han podido comprobar todo ese recurso, parece que será imposible que lo puedan hacer de aquí al 22 de abril, fecha límite para esta etapa de la investigación.

Indicó que los procedimientos de los servidores públicos responsables de faltas graves, serán turnados al Tribunal de Justicia Administrativa para su sanción y de acuerdo al caso se convertirían en denuncias penales contra los responsables, por lo que muchos seguramente pisarán la cárcel.

Lo expuesto públicamente por el titular de la ASE, ya no tiene vuelta atrás y significa varias cosas. La primera, que la Auditoría realmente ha dejado de ser una herramienta de uso político del poder estatal en turno, segundo, que van contra la corrupción e impunidad caiga quien caiga, incluso contra gobernantes del propio partido político del poder ejecutivo en Tamaulipas.

Tercero, que están decididos a cambiar la imagen pública de un organismo como la ASE, conformado por especialistas en temas de finanzas públicas, pero que siempre había sido utilizado como instrumento político, dejando una percepción de simulación entre los ciudadanos, que ahora parece va a acabar.

De ratificarse lo informado este miércoles desde el Congreso del Estado por el auditor, nos debe hacer reflexionar sobre el nivel de podredumbre de nuestros políticos, de todo lo que son capaces de hacer por allegarse de dinero de una forma ilegítima y deshonrosa, a costa del sufrimiento de los ciudadanos que tienen que padecer servicios públicos sin calidad, escuelas con espacios deficientes, u hospitales sin medicinas, por la voracidad que unos pocos tienen por el presupuesto público.

Por eso hay que reconocerle lo que está haciendo la ASE, porque parece que ahora sí va en serio. Esperemos que después del 22 de abril confirmemos que lo que dicen sea verdad, acabar la corrupción y la impunidad.

MIGUEL VALDEZ A LA SET

La llegada de Miguel Ángel Valdez García como titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, ha sido una decisión celebrada por muchos, en especial para el gremio sindical del magisterio, liderado por Arnulfo Rodríguez Treviño y a la vez esperanzadora, para que finalmente se resuelvan sus demandas.

Y es que no es para menos, pues desde el punto de vista sindical, nunca tuvieron una relación con la ex secretaria, a quién señalaban de una serie de irregularidades administrativas, aunque no pudieron demostrar que fueran verdad.

Valdez García no es ningún improvisado en el ámbito educativo, ni en la administración del mismo, pues es profesor de formación, con experiencia docente y directiva desde nivel primaria hasta preparatoria. Además de rector tanto de universidades públicas como privadas y con las tablas de haber sido subsecretario de educación tanto en Tamaulipas como Chihuahua.

Hasta lo que se sabe, es una persona cercana al gobernador y de toda su confianza, por lo que ha puesto en sus manos, una de las secretarías más importantes, pues es la educación es la mejor herramienta para transformar de manera positiva a una sociedad.

En base a su experiencia profesional y en su prestigio personal, como una persona de principios y valores, el arribo de Miguel Ángel Valdez García a la SET, brinda una especie de esperanza para docentes, directivos, personal administrativo, trabajadores educativos en general.

De que finalmente se dejen de lado, los males que históricamente ha padecido la dependencia y que ahora si se priorice lo más importante, trabajar para generar las condiciones y oportunidades para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tamaulipecos, encuentren en la educación la mejorar herramienta para transformar sus vidas y la de sus familias.

OPERATIVO SEMANA SANTA EN VICTORIA

Pese a no figurar a nivel nacional como una de las ciudades con grandes atractivos turísticos, Ciudad Victoria sí lo hace a nivel regional, razón por la cual año tras año, el Gobierno Municipal prepara una serie de actividades de aventura, artísticas, culturales y deportivas para recibir a sus visitantes.

Para este 2025 ya todo se encuentra listo para la temporada vacacional de Semana Santa, así lo aseguró el alcalde Lalo Gattás, durante el arranque oficial del operativo de seguridad, en el que además del Ayuntamiento, participan también, elementos de seguridad y protección civil federal y estatal.

El presidente afirmó que la gente puede venir con toda confianza y sentirse seguro para disfrutar de las bellezas naturales cercanas a la capital y de las múltiples actividades que se desarrollarán a lo largo de la siguiente semana.

Prueba de que se ha planeado un buen trabajo para la temporada vacacional, fue la presencia de los liderazgos de la Cámara Nacional de Comercio, Federico González Sánchez y de la Asociación de Hoteles y Moteles, Rubén García Carcur, quienes respaldaron el trabajo municipal.

Las expectativas son altas, pues de acuerdo a Gattás Báez, se esperan que los visitantes dejen una derrama económica superior a los 173 millones de pesos que se recaudaron durante el año anterior.

Sin duda que para quienes no puedan salir de vacaciones fuera de la capital, Victoria ofrece las mejores condiciones para disfrutar en familia y con seguridad de unos días de descanso y recreación de la mejor manera.

