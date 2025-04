Marco Antonio Vázquez Villanueva…

Me gusta este Tamaulipas…

El Tamaulipas que vimos los últimos 10 días es el que me gusta, el del fin de Semana Santa, si estuviéramos en las redes sociales, le pondría un corazón porque hasta me parece esperanzador ya que nos confirma que habrá un futuro mejor para todos, le diré por qué, porque el turismo que se atrajo no solo da vida, también nos habla de confianza y cuando lo vivimos sin asaltos, ni balaceras, ni muertos por violencia se confirman las razones, nos hace tangibles las acciones en materia de seguridad pública que realiza el gobierno de Américo Villarreal Anaya.

Los datos oficiales son de un millón 200 mil personas en nuestros principales centros turísticos, la zona sur se lleva las palmas en ese aspecto, Miramar registró 678 mil visitantes, la razón es simple, es una playa enclavada en la región que a nivel nacional ocupa el tercer lugar en percepción de seguridad, le reitero, por la confianza que genera el gobierno de Américo Villarreal, además Tampico se ha embellecido y es seguro de noche, las denuncias por delitos han bajado y se trabaja, en Madero han sido amarrados los tránsitos y se ha dejado atrás la época de negocios sucios, en Altamira se limpió la playa entre todos, exacto, nada es de casualidad.

Hace muchos años me tocó visitar Aguascalientes en la Feria de San Marcos, es un evento casi de un mes de duración en el que puede ver de todo, principalmente artistas, tiene el palenque, un centro de espectáculos, la plaza de toros y un casino, en aquel tiempo solo se respiraba seguridad, los lugareños cuidaban la misma porque sabían que de eso vivían muchas personas por un año, sí, por un año, las ganancias que dejaba el turismo a vendedores de comida y muchos prestadores de servicios eran suficientes para ello, por eso le digo que es bastante esperanzador lo que ocurrió y vivimos el fin de Semana Santa en Tamaulipas, y generalizó porque no solo fue Miramar, también ocurrió lo mismo en La Pesca, en Tula, en Ciudad Victoria sorprendió algo nunca visto, más de 50 mil visitantes al San Marcazo y a una parrillada organizada por el Alcalde Eduardo Gattás en los Troncones.

Lo hecho en Tamaulipas de verdad hay que resaltarlo, de tener fama de violentos, en las épocas del prófugo y en la de su amigo Egidio el saqueador de los fondos de los trabajadores del Estado, se ha pasado a una era de confianza, regresando a los datos, el crecimiento en turismo en todo el Estado es superior al 30 por ciento, en la región de mejor fama, en el sur, superó en crecimiento el 43 por ciento con respecto del año pasado, en las playas no cabía nadie más, ni en sus hoteles, ni en las carreteras.

Por supuesto, para atraer turismo hay que dar confianza y ahí el éxito es de la estrategia de seguridad que ha diseñado el gobierno de Américo Villarreal Anaya en coordinación con la federación, de un trabajo sin tanta alharaca, pero eficaz, ya que es de esos que solo se notan cuando se ven los resultados, como los que disfrutamos el fin de semana, como los vistos los últimos 10 días, por eso le digo que este Tamaulipas me gusta, el futuro se ve más amable, más de trabajo, por supuesto, más de fiesta cuando haya que vivirla…

MATAMOROS ESTÁ QUE ARDE… Ya nadie confía en un alcalde que con el simple hecho de mostrar su visa callaría bocas, pero la soberbia y la torpeza son malas consejeras y parece que a él se le juntan ambas o de plano está hasta a el chongo.

Mientras, los rumores crecen, en la calle se dice que luego de ser interrogados y retenidos cinco horas en el puente internacional no solo se quedó sin visa el presidente municipal de Matamoros, Beto Granados, en algo histórico, también les ocurrió lo mismo a seis más que lo acompañaban, ah, pero no se preocupe mucho que ya Galilea Montijo es la reina del mar y él sigue haciendo el ridículo bailando a un ritmo que solo exhibe todas sus carencias.

Lo peor es que ya se afirma que los seis que le acompañaban son significativos, pero que a ellos se le pueden agregar casi todos sus amigos que les conocen en la calle y le acompañaban desde jóvenes, especulaciones y rumores crecen como bola de nieve al grado que hoy ya existe quien afirma que su hermano, su cuate, tiene mucho tiempo que no cruza a los Estados Unidos porque también le quitaron la visa, y también por los mismos males.

Por eso le digo que lo mejor es que el alcalde le baje a su soberbia y nos deje callados a todos, que enseñé la visa, si es que puede y antes de que le pidan también la de su cuate qué, especulan sus cercanos, fue el origen del problema, los rumores aumentan y serán más conforme pase el tiempo o se tomé una decisión por el alcalde, o por alguien de mayor rango…

ENCUENTRAN PRESUNTOS RESTOS DE MAMUT EN TULA, GUARDIA ESTATAL TAMAULIPAS CUSTODIA TRASLADO PARA SU INVESTIGACIÓN… Elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo al personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante el traslado de restos fósiles que presuntamente pertenecen a un mamut, hallados en una brecha que conduce al Ejido Francisco Villa, en el municipio de Tula.

El hallazgo fue reportado mediante una llamada anónima, lo que movilizó al equipo del INAH, quienes acudieron al sitio a realizar los trabajos de excavación.

Los presuntos restos fueron localizados en el arroyo conocido como El Vado La Muralla, que conecta con el Ejido Calabacillas del municipio de Bustamante.

La presencia policial respondió al objetivo de brindar seguridad y apoyo logístico durante la labor científica.

El personal del INAH concluyó los trabajos preliminares, logrando extraer una pieza ósea que será analizada para conocer si corresponde a la pelvis de un mastodonte.

Este hallazgo representa un nuevo aporte al registro paleontológico de Tamaulipas y subraya la importancia de la colaboración interinstitucional, para la conservación del patrimonio histórico y natural del estado.

CENTRA UAT SU DESARROLLO EN LA INVESTIGACIÓN… Bajo el impulso estratégico del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha consolidado su rol como referente nacional en investigación científica con enfoque social y ambiental.

Durante la presentación de su primer informe de actividades, el rector destacó que en 2024 se desarrollaron 139 proyectos, entre ellos 30 iniciativas estratégicas para fortalecer infraestructura y capacidades científicas.

Expresó que el trabajo de los investigadores no solo eleva el prestigio de la UAT, sino que resuelve problemas concretos de nuestras comunidades.

En ese contexto, reconoció a los 416 académicos integrados al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y uno al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).

Bajo su gestión, la UAT alcanzó un hito histórico con 106 cuerpos académicos y 69 grupos disciplinares, estructuras que, según enfatizó, permiten abordar desafíos globales como el cambio climático con soluciones locales.

Como proyecto emblemático se destacó el estudio sobre el patrimonio biocultural de la Sierra de San Carlos, liderado por 29 investigadores de la UAT.

También resaltó la creación del Instituto de Energía, una alianza con el Gobierno de Tamaulipas para impulsar innovación tecnológica y formación especializada.

Afirmó que este instituto es un ejemplo de cómo la UAT vincula la ciencia con las necesidades reales del sector productivo, luego de subrayar que el 70 % de los proyectos de investigación de la casa de estudios están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En materia de productividad científica, Anaya Alvarado celebró el aumento de publicaciones en revistas de alto impacto, y la firma de convenios con instituciones nacionales e internacionales.

Como parte de su visión, el rector impulsó la modernización de laboratorios y la adquisición de equipos de última generación, además de gestionar recursos para becas de posgrado y movilidad internacional.

CON EL GOBERNADOR SE CONSTRUIRÁ UNA GRAN CAPITAL, GATTÁS… Con el compromiso de seguir trabajando de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya en la construcción de una Capital digna de su historia, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez y Cabildo local, celebraron el Bicentenario de la Capitalidad de Victoria.

En sesión solemne, sostuvo que Victoria es memoria viva de gente tenaz, trabajadora, de hombres y mujeres que han construido esta tierra con esfuerzo y esperanza, por lo que invitó a las nuevas generaciones a cuidar, amar y valorar nuestra ciudad para dejar un mejor legado en los próximos 25 años.

“Vamos por un futuro que esté a la altura de nuestro pasado. Con el apoyo y de la mano del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya vamos a seguir trabajando en construir una capital digna de su historia con obras, servicios y valores”, enfatizó Gattás Báez en su mensaje a los victorenses y ante ex presidentes municipales.

En la ceremonia cívica se develaron letras de oro en la Sala de Cabildo, conmemorativas de la Capitalidad de Victoria y la Placa del Bicentenario en la entrada de Palacio Municipal; y se dio el banderazo de inicio a los trabajos de restauración del mural que se ubica en la planta alta del edificio de la Presidencia Municipal.

Como parte de la celebración de los 200 años como Capital del Estado de Tamaulipas, Gattás Báez, acompañado de su esposa Lucy de Gattás, el ex alcalde Álvaro Villanueva Perales y ciudadanos, abrieron la Cápsula del Tiempo en la plaza del 8 Hidalgo e instalaron la correspondiente a la administración municipal 2024-2027.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com