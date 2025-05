La UAT suma 12 medallas en campeonatos nacionales de ANUIES 2025

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el firme respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha superado las medallas obtenidas en la Universiada Nacional 2024, al sumar hasta el momento 12 preseas (3 de oro, 3 de plata y 6 de bronce) en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2025.

Reafirmando su compromiso con la excelencia y el desarrollo integral, la UAT ha destacado en los campeonatos, organizados por la Comisión del Deporte Universitario de ANUIES, celebrados en distintas sedes del país y que concluirán el 27 de mayo en su primera etapa.

El equipo Correcaminos de la UAT inició su participación en la disciplina de Tiro con Arco, en Saltillo, Coahuila, donde Jorge Arturo Gómez Basilio, de la FCAT, y Jhafet Barrios Hernández, de la FADU, lograron medalla por equipos en arco compuesto, bajo el mando del entrenador Jorge Armando Payán Muñoz de Alba.

En Judo, la UAT sumó 4 medallas en la sede de la UNAM, bajo la dirección de la sensei Cecilia Martínez Aguilera. Destacó José Alfredo Quintá López, alumno de la UAM Reynosa Rodhe, con oro en -66kg, mientras que Eduardo Sagastegui Becerra, de la UAM Valle Hermoso, y Miguel Fuentes Montealvo de Enfermería Victoria, obtuvieron oro en Nage No Kata, además de plata y bronce, respectivamente, en combate.

La representación de Taekwondo, dirigida por el profesor Romualdo Salazar Ruiz, logró 4 preseas en Guadalajara. Roberto Garza Sánchez, de Ingeniería Victoria, obtuvo oro en 80kg; Patricia Estrada Tirado, de Ciencias de la Educación, y Leonardo Sánchez Aguilar de Comercio Victoria, ganaron plata, mientras que Natalia Sarmiento Rodríguez, de la Unidad Académica de Trabajo Social, repitió el bronce de la edición anterior.

En Karate, el equipo de la UAT comandado por el sensei Refugio García Ayala consiguió 3 bronces en Monterrey, con Rodrigo Castillo Ramos, de Ingeniería Tampico, en kata, Laura Zamora España y Óscar García Balboa, ambos de Comercio Nuevo Laredo, en combate.

En otras disciplinas, la UAT alcanzó los cuartos de final en Futbol Asociación varonil, mientras que en Atletismo no se registraron medallas. No obstante, la delegación universitaria aún tiene actividad pendiente en Béisbol varonil y Luchas Asociadas, cuyos encuentros se disputarán del 21 al 27 de mayo en la ciudad de Guadalajara.