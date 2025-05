Marco Antonio Vázquez Villanueva

La mezquina oposición…

La Doctora en derecho Alicia Navarro, candidata a juez, hizo una precisión a quien esto escribe, en la opinión anterior le detallamos que era la única candidata que habíamos visto en la calle, gestionando el voto a su favor, que lo mismo se le ve en un tianguis que con maestros, igual con obreros que con miembros de organizaciones de profesionistas interesadas en la elección judicial del 1 de junio, pues ella nos contactó para agradecer la mención y algunas preguntas a su persona, también para reconocer lo difícil que ha sido presentarse ante la sociedad, además para aplaudir el proceso de elección en el que dice seguir confiando, pero sobre todo, para señalarnos un error en la CENA de ayer, le mencionamos que ella aparecería con el número 26 para los que votan en Victoria y el 42 para los municipios del centro del Estado en un recuadro verde de una boleta rosa, resulta que dicha boleta no será rosa, es la de color naranja, la que corresponde para jueces, si serán esos números y el recuadro verde, nomás la boleta será naranja.

Esperamos, que la precisión sirva de algo, más porque realmente ha sido una labor bastante dura la que han realizado pocos candidatos o candidatas como ella y merecen que el ciudadano los tenga presentes a la hora de elegir a los jueces locales.

Con el agradecimiento a la Doctora Alicia Navarro por su tiempo de lectura, cerramos la aclaración y lo seguimos invitando a votar en la elección judicial del 1 de junio, ya le dije como, lleve bien presentes los números de los que nunca votaría por ellos, lleve más presente los números de quienes merecen ocupar un cargo y el resto de la lista la rellena al azar, le insisto, no es tan malo, peor sería o será que otros decidieran por nosotros…

Entrando al tema de hoy, sobre la mezquindad de la oposición, bien vale la pena reproducir datos que ofrece el gobernador Américo Villarreal Anaya cuando lo entrevistaron en Reynosa sobre el tema de seguridad, fue breve pero lapidario contra los opositores, “En el 2018 (ya en el sexenio del prófugo Cabeza N) se registraban 147 asesinatos por mes, el anterior se registraron 17”.

Luego reconoció lo que muchos de sus funcionarios se niegan a aceptar, que Tamaulipas sigue con una problemática en ese aspecto, que deben seguir afinando la estrategia de seguridad, y que están trabajando en ello, “en este momento se los digo con toda certeza, Tamaulipas es el Estado más seguro de la frontera norte de México”, y reiteró,, “Pero la lucha por lograr la paz no es una tarea acabada”.

Y la verdad es que eso es lo que anhelamos los tamaulipecos, la realidad, que haya un gobierno que nos informe con datos, que nos detalle acciones, pero también que nos entere a tiempo de eventos de violencia para poder sortearlos, que nos señale acontecimientos para evitar que los rumores y los mal intencionados los magnifiquen, nos quieran seguir jodiendo.

Porque esa es una triste realidad, mire le doy un ejemplo, en Ciudad Victoria un par de días atrás se registró un ataque a policías que eran comensales de un restaurante, desde las cuentas ligadas al prófugo y sus secuaces se difundió que el blanco había sido una mujer de apellido McDonald, esposa de uno de los Carmona, la verdad es que el negocio es muy decente, bastante bueno en su comida según quien han acudido al mismo, pero también tenemos que reconocer que esa clase de personas, la McDonlad, eligen otros negocios y otras ciudades más caras para alimentarse, es decir, los secuaces del prófugo y sus voceros lo saben perfectamente porque la conocen de mucho tiempo, pero no les importo alentar rumores sobre algo que se comprobó por los videos del negocio que era falso, todo fue una mentira para desestabilizar, para provocar que la noticia se repitiera todo lo posible, para dañar la imagen de Victoria que es una ciudad que odian con mucho odio, pero también de sus autoridades, quieren hacerle creer a la sociedad que Américo Villarreal y su gobierno es igual a ellos y es no es cierto.

Lo tiste es que la perversidad de lo que queda de oposición, del cabecismo, se lleva entre las patas todo con tal de afectar a un persona, al gobernador Américo Villarreal, nos destruyen, nos crean mala imagen, no les importa que espanten las inversiones.

Vaya pues, es tan mezquina la oposición que no pretende reconocer que cuando ellos gobernaron se hicieron cómplices de la delincuencia, que su misma policía fue utilizada en negocios sucios, y bueno, si no reconocen que no hicieron la tarea en el tema de seguridad menos serán capaces de aceptar que en sus años había 147 asesinatos en promedio mensual y ahora se registran 17, que duelen todavía esos números, tan duelen que el gobernador acepta que la tarea en seguridad pública no ha terminado, pero también dan una señal clara de que ya no vivimos las épocas de terror de aquellos años cuando ellos exprimían los presupuestos…

CELEBRAN ENFERMERAS JUNTO A AMÉRICO VILLARREAL… La enfermería es la profesión más humanista que existe, porque con su vocación y calidez brindan solución y apoyo a los problemas de salud que se presentan en un paciente, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir el festejo del Día Internacional de la Enfermería, que congregó a cerca de 3 mil profesionales de la salud, en el Centro de Convenciones de Reynosa, acompañado por Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud, e Irma Barragán Alvarado, subsecretaria de Enfermería, el gobernador del Estado destacó el momento trascendente que vive el sistema de salud de nuestro país con el modelo IMSS-Bienestar, en donde la enfermería juega un papel importantísimo y sustantivo.

“Ustedes son la más significativa de las profesiones en el área de la salud. Y lo reitero, como ya nos lo dijeron, de las profesionales de la salud, porque en nadie se caracteriza más el humanismo que en ustedes, enfermeras y enfermeros”, expresó.

Y agregó: “Yo creo que ahorita, la mejor carrera que puede haber para poder impactar un cambio realmente social y reconstruir la sociedad que queremos tener o dejar a las futuras generaciones, no hay otra más que la enfermería”

En la ceremonia, el gobernador entregó 37 reconocimientos a personal de todo el estado, incluyendo a la doctora Margarita Ortega Padrón, directora de la Escuela de Enfermería ‘Doctor José Ángel Cadena y Cadena’, de Reynosa, por su trayectoria de 50 años de servicio.

Además, hizo entrega de maletines médicos con equipo especializado a jefas de Enfermería de Jurisdicciones Sanitarias.

Al agradecer también la presencia de los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, diputado Humberto Prieto Herrera y magistrado Hernán De la Garza Tamez, respectivamente y de la dirigente del SUTSPET, Blanca Valles Rodríguez, además de representantes del IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, Pemex e IMSS-Bienestar, Villarreal Anaya reiteró su aprecio y reconocimiento a las y los enfermeros de Tamaulipas.

“Tenemos que seguir trabajando para dignificar en este proceso de transformación de la medicina y de la visión humanista de nuestro país, para que así se reconozca el equipo de trabajo de los trabajadores profesionales de la salud, donde siempre las enfermeras juegan un papel importantísimo y sustantivo en las oportunidades que tiene nuestra sociedad”, indicó.

RECONOCIMIENTO, UN COMPROMISO CUMPLIDO DEL GOBERNADOR: VICENTE JOEL HERNÁNDEZ… Por su parte, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, afirmó que este reconocimiento es un compromiso cumplido del gobernador Américo Villarreal y un homenaje a la vocación de servicio, la trayectoria, el liderazgo de las y los enfermeros de Tamaulipas, “con el que día a día brindan cuidados de calidad al paciente, a su familia y a la comunidad”, dijo.

SE COMPROMETEN UNIVERSITARIOS CON EL MEDIOAMBIENTE… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, impulsa una serie de acciones en favor del medio ambiente a través de una estrategia integral implementada por la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), con impacto directo en diversos municipios de la entidad.

A través del vivero institucional de la FIC, y como resultado de un esfuerzo sostenido entre los años 2024 y 2025, se han donado y plantado más de 1 400 árboles, con el objetivo de fortalecer los ecosistemas urbanos y rurales, promover la conservación ambiental y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Estas acciones forman parte de una política institucional del rector Dámaso Anaya Alvarado, orientada a la recuperación de áreas verdes y a la educación ambiental en beneficio de la sociedad tamaulipeca.

Durante el año 2024, la FIC distribuyó más de mil ejemplares forestales en colonias, fraccionamientos, instituciones educativas y espacios públicos de municipios como Llera, Padilla, Jaumave y Jiménez. Asimismo, se realizaron entregas a organismos como el CBTis No. 24, el Zoológico Tamatán y diversas facultades de la propia Universidad.

En el presente año, se han sumado más de 300 árboles adicionales, priorizando el uso de especies nativas adaptadas a las condiciones climáticas de la región, especialmente en zonas urbanas con necesidad de reforestación.

De manera paralela, la FIC ha desarrollado un amplio programa de formación, sensibilización y asesoría técnica en materia ambiental, que incluye talleres de compostaje, cursos sobre huertos urbanos, visitas educativas, instalación de jardines de polinizadores y acompañamiento para la creación de huertos escolares y jardines comunitarios.

Dichas acciones han beneficiado a instituciones como IMSS Bienestar, fortaleciendo la vinculación interinstitucional y fomentando una cultura de sostenibilidad.

Con estas iniciativas, la UAT ratifica su compromiso con los grandes retos ambientales, promoviendo la participación social, el uso racional de los recursos naturales y la restauración de los ecosistemas locales.

ARRANCA GATTAS 108 OBRAS EN VICTORIA… Junto a vecinos de la colonia México, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez, dio el banderazo de arranque al plan obra pública 2025 que incluye 108 obras en distintos sectores de la ciudad con una inversión de 125 millones de pesos.

“Esto es posible gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya y la participación de integrantes del Cabildo para seguir transformando a Victoria”, dijo al poner en marcha los trabajos de pavimentación asfáltica de 3,128 M2 en la calle Uxmal, entre avenida Las Torres y Montealban.

A nombre de los 8,485 beneficiarios, Melquiades Vázquez agradeció al alcalde de la Capital de Tamaulipas por seguir haciendo equipo con el gobernador del Estado, para mejorar la movilidad vehicular, a la vez que reconoció el esfuerzo y dedicación por gestionar y traer más obra para la ciudad.

En compañía de vecinos, regidores y secretarios, Gattás Báez dio el banderazo de salida a la maquinaria que emplearán constructoras locales en el proyecto de 108 obras de rehabilitación asfáltica, concreto hidráulico, agua potable, drenaje, educativo y vivienda.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com