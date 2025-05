Marco Antonio Vázquez Villanueva

Boicotear la elección…

¿Qué o quién motivará a salir a votar el domingo?, la verdad es que la única razón para ir a las urnas debe ser la necedad nuestra por mejorar este México lindo y querido, porque de todas las candidatas y candidatos (hablando de la región y de lo local) una sola de ellas, que aspira a ser juez y ya le dije su nombre en columnas anteriores, entendió que había que ir a la calle, a los tianguis, colonias, ejidos, a cualquier rincón de Ciudad Victoria y municipios aledaños tratando de convencer que era una buena propuesta, con ella habría justicia, con el resto mera suerte, digo, no quiero pensar mal.

Con todo y que la mayoría confió en quien sabe que cosa y no andaban en la calle pidiendo el voto, usted debe salir a sufragar para elegir un poder judicial que nos represente, que no esté en manos de los corruptos que se fueron ni sea tan afín al cien por ciento a los gobiernos de hoy, sino que cumpla con la única razón válida que se utilizó para esta elección, representar al pueblo.

Una verdad es que se debe renovar el poder judicial, tanto en lo federal como en lo local, porque está en manos del enemigo, de los corruptos que han saqueado al país, más verdad es que la única forma de hacer esa transformación de fondo es salir el domingo, elegir a los que ya llevemos en mente y el resto poner números al azar, le garantizó que no es tan mala la idea, primero porque los electos sabrán que le deberán su cargo al pueblo y segundo porque evitaríamos que otros elijan por nosotros, y cuando le digo otros me refiero a los malos y a los peores.

Se lo acepto, la verdad es que pocas candidaturas lograron motivar el voto o cambiar la expectativa que tenía el ciudadano antes de iniciar este proceso de elección judicial, pero, también es una realidad que si no salimos a votar nosotros lo que se elija será dependiente de alguien y quien sabe si de alguien bueno o malo y no estamos para echarnos ese volado.

Hay que aceptar que la elección fue complicada para las candidatas y candidatos a todos los cargos, era misión imposible darse a conocer bloqueados porque no podían invertir dinero, más aún, convencer al ciudadano a salir a votar porque no repartían más que saliva en un México en el que los procesos electorales se mueven con despensas y dinero.

De poco sirvió tanto tiempo del proceso de elección, los 60 días de campaña, porque la poca experiencia de los juzgadores para posicionarse impidió que despertara el interés, por ello se prevé una muy baja participación ciudadana, aunque todavía podríamos evitarlo.

Estas campañas que concluyen no me gustaron, fueron muy frías, ni siquiera el odio o las mentiras que se siguen distribuyendo en el facebook y otras redes sociales contra alguno que otro aspirante tiene sentido, no motivan a votar a favor o en contra de cualquiera de ellos, pero además tengo la certeza de que haremos una elección con menos elementos a la mano de los que podrían tener los Senadores cuando les tocaba hacer ese procedimiento.

Pero ya hoy son tiempos de reflexionar sobre qué haremos el domingo pero, sobre todo, qué haremos después del domingo, como lograremos que los próximos funcionarios judiciales se pongan a trabajar por el bien de México, de Tamaulipas, de sus hijos, de los míos, sí, se acabó la campaña y ya nos debe caer el veinte que lo bueno apenas empieza, que si el domingo no elegimos nosotros lo harán los otros y el resto será un desastre peor a lo que vivimos.

Esa es la razón por la que, de hoy al domingo 1 de junio, debe hacerse una profunda reflexión sobre quien merece nuestro voto, también sobre quien no debe recibirlo, entender que la apuesta que nosotros los del pueblo pondremos en la mesa no es poca ya que meteremos en una sola canasta nuestra paz, la justicia, el bienestar de la gente y, si eso le parece poco, también va incluido el futuro de nuestros hijos porque ha de saber que una buena juzgadora, un buen juzgador, se habrá de preocupar por hacer bien las cosas, eliminar la corrupción e impunidad que son padre y madre de todos nuestros males y si nos equivocamos pues vendrá todo lo contrario, digo, con lo que tenemos en el poder judicial ya bien sabemos lo que son capaces de hacer algunos.

Aunque no lo parezcan los juzgadores son muy útiles, ellos aplican leyes que nos mantienen en armonía, hasta procuran que los gobiernos no vivan en la opacidad o corrupción, castigan o ponen a disposición de la autoridad a quien no lo haga y ahí radica la importancia de revisar los perfiles de quienes pretenden estos puestos de elección.

Conclusión, en este momento nos tiene que caer es el veinte que el pasado no lo podemos resolver, pero el futuro si está en nuestras manos, eso, nomás eso, nos debe llevar a las urnas.

Mire, le dejaré algo claro, tenemos que salir a elegir, aunque sea al menos peor, en el entendido de que no hay reversa en la elección por lo que resulta torpe atender los llamados que hacen al boicot de la elección, quizá hasta lo hacen mal intencionados, además nada va a cambiar de la noche a la mañana y menos por obra y gracia del espíritu santo.

En síntesis, han pasado sesenta días de campañas en épocas difíciles, entonces no las echemos a la basura, el próximo domingo hay que elegir y luego de ello vigilar a los electos de tal forma que el cambio sea para bien…

SE CONVIERTE LA UAT EN UNICA UNIVERSIDAD DE MÉXICO QUE FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON DISNEY… Diez estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se encuentran en Orlando, Florida, participando en el Disney Cultural Exchange Program 2025, un programa que promueve el desarrollo profesional y la experiencia laboral en un entorno multicultural.

Con el respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT se posiciona como la única universidad pública en México con un convenio vigente con The Walt Disney Company, integrando a sus estudiantes en esta iniciativa que congrega a universitarios de todo el mundo en el complejo Walt Disney World Resort de Florida, en los Estados Unidos, del 19 de mayo al 7 de agosto de 2025.

El rector de la UAT destacó que esta vinculación internacional forma parte de los ejes estratégicos orientados a fortalecer las competencias globales de las y los estudiantes, subrayando que esta iniciativa constituye una experiencia formativa de alto valor, al brindarles la posibilidad de interactuar con jóvenes de más de 25 naciones, perfeccionar sus competencias en el idioma inglés y fortalecer habilidades profesionales e interculturales que afianzarán su desarrollo personal y académico.

El proceso de selección se desarrolló a través de una convocatoria dirigida a estudiantes de los distintos campus de la UAT, registrando la participación de 62 aspirantes. Luego de una fase de evaluación académica y entrevistas con personal de Disney, en la Ciudad de México, se validó la incorporación de diez estudiantes en reconocimiento a su sobresaliente desempeño, nivel de inglés y perfil formativo.

Los estudiantes seleccionados, que pertenecen a distintas facultades y unidades académicas de la UAT, están realizando su estancia en Walt Disney World, colaborando en áreas operativas como alimentos y bebidas, ventas, atracciones y representación de personajes, donde tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos en entornos laborales reales y multiculturales.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso institucional con la excelencia académica, la proyección internacional de su comunidad estudiantil y la consolidación de alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo integral de sus egresadas y egresados.

INICIA GOBIERNO DEL ESTADO ENTREGA DE APOYOS DENTRO DEL PROGRAMA LAZOS DE ESPERANZA… Con el firme compromiso de atender a los sectores más vulnerables, el Sistema DIF Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal, dio inicio a la primera entrega del programa “Lazos de Esperanza”, una iniciativa dirigida a mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad severa en el estado.

La entrega simbólica se llevó a cabo en las instalaciones del DIF estatal por parte de la directora general Patricia Lara Ayala, quien hizo llegar los paquetes a los responsables del programa en los DIF municipales de Victoria, Güémez, Llera, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina y Villa de Casas.

Este programa consiste en tres entregas anuales de 240 piezas de pañales y dos paquetes de toallas húmedas, en beneficio de las personas discapacitadas inscritas, apoyando también la economía de las familias responsables de su cuidado.

La primera etapa de entrega se lleva a cabo del 29 de mayo al 12 de junio de 2025, mientras que las siguientes están programadas para agosto y noviembre, beneficiando a cerca de 2,200 personas con discapacidad, lo que representa un incremento de 400 beneficiarios en comparación con el año anterior, cuando se atendieron a 1,800 personas.

La distribución se realiza mediante una red de municipios sedes que facilitarán la logística y cercanía con los hogares beneficiados. Estos municipios son: Reynosa, San Fernando, Nuevo Laredo, Jiménez, Victoria, Jaumave, Mante, Madero e Hidalgo.

Con esta acción, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su compromiso con la atención digna, directa y humana a quienes más lo necesitan, fortaleciendo así los lazos de esperanza y solidaridad en todo el estado.

SIGUE MANTENIMIENTO DE DRENES EN CIUDAD VICTORIA… La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Victoria continúa con trabajos permanentes de limpieza y desazolve en drenes y rejillas pluviales, permitiendo el funcionamiento adecuado del sistema de drenaje durante las lluvias recientes.

Este jueves se llevaron a cabo recorridos y acciones de mantenimiento en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de retirar basura, sedimentos y residuos acumulados que pudieran provocar taponamientos, especialmente ante los pronósticos de precipitaciones para los próximos días.

Las labores se realizaron en la calle 17 Oaxaca, a un costado del ISSSTE, así como en la calle Sierra Leona, en el sector Arcos del Villarreal. También se atendió el dren Piedra 22 en la avenida César López de Lara, a la altura del FOVISSSTE, y el cruce de César López de Lara con Santa Mónica, en el fraccionamiento Santa Martha. En el fraccionamiento Valle de Aguayo se intervino la calle 8 Zacatecas, entre Cristóbal Colón y boulevard Tamaulipas.

En cuanto a las rejillas pluviales, se efectuaron trabajos de limpieza en la esquina de Jesús Elías Piña, en Infonavit Adelitas; así como labores de desazolve en la rejilla del ejido Guadalupe Victoria. Asimismo, se atendió la calle 18 de Julio, entre Constitución y avenida La Paz, en la colonia Nuevas Playas.

Estas acciones forman parte de la estrategia preventiva de COMAPA Victoria para garantizar el adecuado desalojo de aguas pluviales y proteger tanto a la población como a la infraestructura urbana.

COMAPA Victoria hace un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura en calles, banquetas y drenajes, ya que estos desechos son una de las principales causas de taponamientos y encharcamientos durante la temporada de lluvias.

