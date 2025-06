Marco Antonio Vázquez Villanueva

La preve…

Veinte años atrás el ver militares, marinos u elementos de otras fuerzas federales era tan extraño y complicado que una escena guardada con emoción en nuestra memoria es la de aquel día, siendo niños, que nos respondió el saludo un soldado en el desfile militar del 16 de septiembre.

La situación cambió drásticamente hace quince años, cuando la violencia y el crimen organizado acabaron con las policías preventivas o las exhibieron de tal forma que era imposible seguir manteniéndolas funcionando y, para bien o para mal, el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno estatal acordaron suplirlas con elementos del Ejército, con soldados a los que sacaron a patrullar calles, según ellos, hasta que las Entidades y municipios tuvieran capacidad para cambiar dicha circunstancia.

Y desde aquellos días a la fecha los militares, marinos y fuerzas federales son las únicas fuerzas armadas con capacidad para enfrentar a la delincuencia de tú a tú, no los han derrotado, pudiera decirse que incluso en algunas partes del país da la impresión de que pierden la batalla, pero con todo y ello son, hasta hoy, los único que pueden protegernos, mantener a raya a la delincuencia y hacernos sentir un poquito menos de inseguridad.

Hay, desde luego, problemas de la sociedad civil en los cuales las fuerzas armadas han mostrado una terrible incapacidad para combatirlos porque nunca fueron entrenados para ello, primero son los pleitos intrafamiliares, después entre vecinos y luego el robo domiciliario, quizá en ese orden, casi 20 mil denuncias anuales por esos problemas lo confirman.

Esos delitos, para desgracia de todos, son los que están hartando al pueblo de México y en otras partes de México han orillando a la gente a linchar a pequeños delincuentes, a hacer justicia en propia mano contra rateros de poca monta lo que sin duda convierte la situación en un grave problema, primero porque convierte en delincuentes a ciudadanos decentes y segundo porque los riesgos de este tipo de acciones son altos, pueden causar pérdidas de vidas y desgracias todavía más grandes ya que los vecinos no tenemos forma de defendernos más que con nuestras propias manos.

La historia dice que hace 15 o 20 años los linchamientos no existían o eran demasiado raros, la razón es que había una policía preventiva que hacía su chamba y, cuando la situación lo ameritaba acudía pronto y disuadía cualquier situación, hubo días en los que tuvieron que fingir ajusticiar severamente a los delincuentes para dejar contentos a los vecinos que hasta les llegaban a aplaudir, en fin, eran policías entrenados para esos menesteres.

Le contaba, durante los últimos años en eventos que ocurren en diferentes partes del país, observamos un comportamiento violento de la gente contra delincuentes comunes, ciudadanos que golpean y han dejado amarrados y colgando de árboles a raterillos, en otras llegaron al extremo de quemarlos vivos, los han linchado, y eso ocurre precisamente porque los militares que tenemos funcionando como policías han sido incapaces de evitar el robo y los pleitos vecinales, entre las mismas familias y es lo que ha hartado al ciudadano mismo que llega a pensar que hay contubernio entre ellos y por eso actúa por su propia cuenta, porque presuntamente no se hace nada.

Es obvio que las autoridades ya leyeron la situación, en Tamaulipas el Secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez, ya habla de municipios como Reynosa y Matamoros, que son los más grandes poblacional y presupuestalmente hablando, que van a trabajar para crear nuevamente las policías preventivas municipales, corporaciones que, en esencia, tienen que servir para disuadir el robo y actuar en enfrentamientos de vecinos.

Vaya pues, se trata de hacer una policía como la que hace muchos años causaba por lo menos miedo, que hacía correr a los vagos de las esquinas al grito de “ahí viene la prevé”, y qué, por supuesto, de tan solos verlos patrullar era un motivo para que los ladrones de casas no actuarán tan descaradamente, no a horas de la mañana o afectando a adultos de la tercera edad en las esquinas.

Por supuesto que la propuesta se ve bonita, hasta urgente y necesaria en su implementación, aquí la pregunta es, ¿tendrán capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada, incluso de evitar que los mismos preventivos se conviertan en “halcones” como en el pasado y que fue el motivo por el que muchos murieron o tuvieron que salir huyendo?, la verdad se duda mucho, la verdad es que es un tema que se tiene que analizar más de fondo para el bien de Tamaulipas, para el bien del pueblo, para el bien de todos, sí, las estadísticas respaldan la idea de crear nuevamente “a la preve” y hasta urgen implementarla, pero el sentido común nos dice que dar ese paso hoy sería más riesgoso que útil, pero bueno, ellos sabrán a qué se atienen y el por qué de las prisas…

SE TRABAJA EN TAMAULIPAS PARA CONSERVAR EL AGUA Y PROTEGER A PRODUCTORES… En un hecho histórico y trascendental para la modernización del campo tamaulipeco, y en cumplimiento de uno de los 100 compromisos establecidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a tecnificar más de 200,000 hectáreas para riego agrícola, este lunes se firmó el Convenio para la Tecnificación del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo, por el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Además, se llevó a cabo la Entrega de Apoyos para la Infraestructura Hidroagrícola en el estado con un monto de 388 millones 206 mil pesos.

“Estamos haciendo junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de agua, historia”, dijo el gobernador Villarreal Anaya, ante la presencia de las y los productores beneficiados, reunidos en Palacio de Gobierno.

“El Programa Nacional de Tecnificación de Riego amplía sus beneficios para esta región de Tamaulipas con la inclusión de la rehabilitación, modernización y tecnificación del Distrito de Riego 025, el cual supone, como se ha dicho, una inversión superior a 3,000 millones de pesos, que aunque es mayoritariamente inversión federal, contempla el compromiso y recursos del Gobierno de Tamaulipas y de los propios usuarios”, dijo el mandatario estatal y agregó que eso representa mayor productividad agrícola y apoyo al objetivo nacional de alcanzar la soberanía alimentaria.

Al enfatizar que Tamaulipas es el segundo estado con mayor inversión en infraestructura hídrica, Villarreal Anaya dijo que “el diálogo con la Conagua ha permitido conseguir los apoyos para diversos proyectos estratégicos del estado, aquí mismo en Victoria, la segunda línea del acueducto, ya en marcha, con sus obras complementarias en su planta potabilizadora, representa una inversión de mil 700 millones de pesos y, en conjunto, las cifras globales de inversión en materia de agua en Tamaulipas rondan, como informamos, los 10,000 millones de pesos ya programados en esta administración”.

NO HAY ANTECEDENTE DE ESTA INVERSIÓN EN TAMAULIPAS: CONAGUA… Por su parte, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, reconoció al gobernador Américo Villarreal como uno de los mandatarios estatales más comprometidos con el tema hídrico. “Es un gobernador muy, muy activo en temas de agua”, dijo al explicar la importancia de tecnificar al sector agropecuario.

“Este año vamos a tecnificar el Distrito 026, vamos a iniciar con esos trabajos en el mes de julio; se va a tecnificar también el Distrito 025 y, adicionalmente, vamos a generar apoyos de infraestructura hidroagrícola, que les van a servir para organizarse, para comprar maquinaria” apuntó y agregó que “tan solo este año, se va a tener una inversión del orden de 1,200 millones de pesos para la tecnificación, con eso vamos a arrancar en 2025 y vamos a llegar hasta más de 7,000 millones de pesos”.

“Vamos a avanzar en las obras que necesita Tamaulipas” afirmó Morales López.

GRACIAS POR LEVANTAR LA VOZ EN BENEFICIO DEL CAMPO: PRODUCTORES… Por su parte, Bertrán Biu Chávez, presidente de la Asociación de Usuarios Anáhuac de la Segunda Unidad Valle Hermoso A.C. quien habló en nombre de las y los usuarios de riesgo, agradeció al gobernador por levantar la voz a beneficio de las y los productores del campo tamaulipeco y a la presidenta por incluirlos en el Plan Nacional Hídrico.

“En el Distrito 025 hemos padecido muchas cosas en los últimos años. Hoy hay que festejar porque hoy en el camino, se vislumbra la posibilidad de salir adelante ante una crisis histórica”.

En este acto participaron también el subdirector general de Infraestructura Agrícola, Aarón Mastache Mondragón, quien detalló los trabajos que se harán en los distritos de riego y los subsidios agrícolas asignados, y el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez.

Asistieron además Luis Alatorre Cejudo, director general del organismo Cuenca Río Bravo; Jorge Gudiño Zárate, director general del organismo de Cuenca Golfo Norte; Jesús Enrique Vázquez, coordinador general de Eficiencia Hidráulica Agroalimentaria; Juan Mendoza Fuerte, representante de los usuarios del Distrito de Temporal Tecnificado 010 San Fernando; Conrado Guel Flores, representante de los usuarios de unidades de riego y el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas entre otras autoridades.

SUPERVISAN AVANCE DE PLANTA POTABILIZADORA… Al terminar el evento, el gobernador Américo Villarreal Anaya y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, supervisaron el avance de la construcción de la planta potabilizadora para el sistema de agua potable de Ciudad Victoria, cuya inversión en su primera etapa es de 174 millones de pesos.

Posteriormente sobrevolaron la presa Vicente Guerrero y la zona donde se construirá la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria.

En una amplia explicación técnica, el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez y el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, expusieron al gobernador y al titular de la Conagua, los detalles de ambas acciones que permitirán garantizar el abasto de agua en la capital del estado.

ANALIZAN UAT Y LA SET PROYECTOS PARA MEDIR ÉXITO EDUCATIVO… Con el objetivo de fortalecer las estrategias educativas y atender integralmente las necesidades del estudiantado, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, para presentar avances del proyecto de evaluación de predictores de éxito académico y salud mental, desarrollado por investigadores de esta casa de estudios.

En el encuentro que tuvo lugar en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el rector reafirmó el compromiso institucional por generar herramientas que favorezcan el bienestar de la comunidad estudiantil y aporten evidencia científica relevante para la toma de decisiones en el ámbito educativo.

Durante la reunión, se expuso el trabajo que encabezan el Mtro. Adrián Alberto Andaverde Vega, profesor en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH); y el Mtro. Néstor Olaff Meléndez Meléndez, responsable del Laboratorio Multifuncional de Desarrollo Humano en la misma institución académica.

Se destacó que la propuesta es resultado de una línea de investigación previa sobre factores que inciden en el rendimiento escolar y el bienestar emocional del alumnado. A partir de esta base, se han desarrollado herramientas digitales que permiten una evaluación masiva y automatizada de indicadores como la inteligencia fluida, las funciones ejecutivas, habilidades socioemocionales y aspectos de salud mental.

Estas evaluaciones generan reportes sistematizados que permiten identificar necesidades específicas del estudiantado, facilitando con ello la toma de decisiones oportunas por parte de las instituciones educativas.

Por su parte, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, reconoció el esfuerzo realizado por la UAT y destacó la valiosa iniciativa de aprovechar el talento y la capacidad académica de sus investigadores para desarrollar soluciones pertinentes, innovadoras y con un impacto significativo en la comunidad estudiantil.

Asimismo, manifestó su interés por avanzar hacia una implementación inicial del proyecto en el nivel medio superior, dada la relevancia de este periodo formativo para el desarrollo integral de las juventudes tamaulipecas.

Los maestros Adrián Andaverde y Néstor Meléndez destacaron que, en sus primeras fases, el proyecto ha sido aplicado dentro de la propia UAT, lo que ha permitido identificar factores como la regulación emocional, cuya atención ha mostrado efectos positivos en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión, con resultados que han derivado en intervenciones específicas que han beneficiado el desempeño y la salud mental de los estudiantes atendidos.

Subrayaron que esta propuesta se encuentra lista para aplicarse en niveles como media superior y superior, y que, en una fase de seguimiento y evaluación, se busca adaptar su implementación a los diversos contextos educativos del estado.

APOYA MUNICIPIO DE VICTORIA A SUS HABITANTES MAS VULNEWRABLES, LLEGA LUCY GATTÁS HASTA EL ÚLTIMO RINCÓN… Acompañada por el equipo de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Victoria, la Presidenta Lucy de Gattás recorrió diversos hogares de personas en situación de vulnerabilidad en la Capital para llevar hasta sus manos pañales, productos de higiene y otros insumos esenciales que forman parte del programa “Dotación Lazos de Esperanza”, impulsado por el DIF Tamaulipas con el apoyo de su Presidenta, la Dra. María de Villarreal.

Este programa tiene como propósito brindar apoyo continuo a personas con discapacidad, adultos mayores y otras personas en situación prioritaria, quienes requieren de insumos básicos para su cuidado personal que les permita una mejor calidad de vida.

Gracias a la colaboración entre el DIF Tamaulipas y el DIF Victoria, estos apoyos llegan constantemente y de manera directa a quienes más los necesitan.

Durante la entrega, los beneficiarios se mostraron muy agradecidos por el apoyo recibido y por la cercanía de la Presidenta del DIF Victoria, quien además tuvo la oportunidad de platicar con cada uno de ellos para escuchar sus necesidades y buscar la mejor forma de

darles atención inmediata por su bienestar, reafirmando su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para hacer llegar los beneficios sociales a cada rincón de la ciudad.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com