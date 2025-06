Marco Antonio Vázquez Villanueva

El arte de tragar mierda…

Entre los políticos de ayer y hoy existe una máxima qué, aún cuando no estoy de acuerdo ella, cae como anillo al dedo a mujeres y hombres cínicos, ambiciosos, perversos; se trata de la definición de lo que para ellos es política y dice lo siguiente, “la política es el arte de tragar mierda sin hacer gestos”, y sí, hoy a algunos buitres y zopilotes de esta noble actividad les encaja a la perfección.

Pudieran ser, entre los que pinta de cuerpo entero esa definición, el caso del Senador Gerardo Fernández Noroña y su homóloga Maki Ortiz Domínguez, deje les recuerdo unos hecho, hace algunos seis años, los primeros días de febrero del 2019 para ser más precisos, el ahora presidente de la Comisión Permanente en el Congreso definió a Maki de la siguiente manera, “La alcaldesa pedorra de Reynosa es terrible también, tiene a Reynosa hecha pedazos, veo las calles y se me encoje el corazón, me da una tristeza”

Es cierto, Maki era presidenta Municipal de Reynosa abanderando al Partido Acción Nacional, parecía completamente en contra de Andrés Manuel López Obrador y todo lo que oliera a Cuatro T, sin embargo, la expresión de Noroña fue un exceso, incluso para los que están acostumbrados a las descalificaciones en la política.

Han pasado poco más de seis años de aquella definición que hizo Noroña de Maki Ortiz y las palabras del Senador a la mujer dieron un giro de 180 grados, cambiaron diametralmente y ahora son todo halagos, “es una guerrera”, dijo, y le encajó muchos más adjetivos, “política”, “luchadora social”, “humana”, y los que usted quiera agregarle, es decir, ya no es la pedorra de ayer y eso sucedió solo porque se cambió de partido, quizá porque los dólares convencieron a Noroña de que no era así, tal vez porque la ambición del senador en ese sueño de ser presidente le hace creer que la exalcaldesa reynosense y ahora Senadora realmente lo perdonó y hasta lo impulsará en sus ambiciones, aunque la verdad es que si eso piensa se ve inocente, no conoce a Maki y eso es fácil de deducir por los adjetivos que le dedica y que le dedicó al hijo de la misma en su visita a Reynosa.

No crea que es mala fe al Senador pensar que por dinero u ambición política ha cambiado su discurso, no, solo lo digo porque no se ven otras razones y todas las especulaciones caben, porque lo que originó las descalificaciones prevalece, Reynosa cuando estaba Maki era un mugrero, también cuando se fue y ahora que su hijo tiene cuatro años en el cargo, sigue igual o quizá ya sea un doble mugrero, hasta señalamientos de no justificar dinero público tienen los dos, hechos por la Auditoria Superior de la Federación y por la Auditoría Superior del Estado, eso es lo único que ha cambiado y hasta les sobran.

Sintetizando, la ciudad sigue llena de baches, se sigue inundando, también como ayer o quizá peor, porque las obras que prometieron Maki y su hijo no las realizaron, están mal diseñadas o de plano mal hechas ya que nomás se construyeron para justificar millones y millones de pesos, en la actualidad no pueden con las fugas de drenaje, ni de agua, tampoco con otros problemas como los de la basura, en fin, ir a Reynosa sigue haciendo pensar que sus autoridades son chiquitas, inútiles, como decía Noroña, pedorras.

Y sí, aquí es cuando la definición que tienen los políticos de su actividad, en sus máximas, se hace tangible, porque no crea que Noroña fue a Reynosa a pasearse, o lo hizo en forma independiente, ni siquiera para vez como estaba la ciudad y observar que ya hayan tapado los baches que le daban pena, no, Fernández Noroña ahí estaba del brazo de Carlitos Peña Ortiz y muy sonriente con Maki Ortiz, reunidos los equipos o los seguidores de ambos grupos, lo hacían muy sonrientes, con todo el cinismo del mundo se abrazaban y casi se besaban, estaban ejerciendo lo que nosotros llamamos política pero, para ellos, no es otra cosa que el arte de tragar mierda sin hacer gestos”…

TRABAJARÁ SEBIEN CON INEGI PARA ATENDER PRIORIDADES… La voluntad de colaboración que existe con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI) fue reiterada con la visita del nuevo coordinador estatal de este organismo en Tamaulipas, Rigoberto Beltrán Sarabia, a la Secretaría de Bienestar Social que dirige Silvia Casas González, quién resaltó la gran utilidad de las publicaciones estadísticas y geográficas que realiza el Instituto.

Informó que en su visita, Beltrán Sarabia habló de la próxima Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, cuyos resultados se ponen a disposición de las entidades federativas para la toma de decisiones en el diseño de sus políticas públicas para el desarrollo.

Por el momento, el INEGI informó que está preparando las herramientas para un muestreo cuyo objetivo es proporcionar el comportamiento estadístico de los ingresos y gasto de los hogares en cuanto a su origen, distribución y montos, así también datos que reflejan lugares de trabajo de quienes integran los hogares, el tipo de vivienda en que habitan y su equipamiento.

Es por ello que la secretaria de Bienestar Social, subrayó la importancia de acciones colaborativas que lleven a contar con instrumentos tan importantes como lo es la información estadística y geográfica, que van a permitir un trabajo eficaz y profundamente humanista, tal como lo promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya, en las acciones que van encaminadas a prioriza el bienestar de las personas en situación vulnerable.

“Vamos a trabajar en conjunto, es sabido que los programas sociales contribuyen de manera muy significativa en los hogares de las tamaulipecas, de los tamaulipecos y de los mexicanos en general”, indicó.

Los datos estadísticos correspondientes a este año, serán anunciados muy pronto, en cumplimiento a uno de los objetivos de presentar información oportuna que tiene el INEGI, puntualizó Casas González.

PRESENTAN NUEVO PORTAL DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó el nuevo Portal de Producción Científica, una plataforma digital desarrollada para fortalecer la gestión, consulta y difusión del conocimiento generado por su comunidad académica.

Esta herramienta permite visibilizar los trabajos de investigación realizados en la Universidad, al tiempo que consolida un repositorio institucional con altos estándares en materia de ciencia, tecnología, innovación y producción académica.

En la entrega y exposición de esta plataforma, se contó con la participación de titulares de las secretarías de Comunicación y Difusión, de Investigación y Posgrado, Académica, Gestión Escolar y

de Vinculación, cuyas instancias encabezan esta iniciativa que forma parte de la visión humanista y transformadora promovida por el rector Dámaso Anaya Alvarado.

El portal fortalecerá la visibilidad del conocimiento generado en la UAT, mediante un repositorio institucional accesible y alineado con los estándares de evaluación de rankings nacionales e internacionales.

La plataforma facilitará la consulta de información sobre los investigadores, sus publicaciones y proyectos, productos académicos y de investigación, talento humano, proyectos institucionales, fortalezas de facultades y unidades académicas, convenios de colaboración, entre otros rubros.

Durante la presentación, se destacó el valioso apoyo de la Facultad de Comercio y Administración Victoria que coordinó el desarrollo técnico del sistema a cargo de su equipo de Tecnologías de la Información, y la participación de sus estudiantes que obtienen experiencia práctica en programación y desarrollo de software.

El aplicativo representa la colaboración entre las diferentes secretarías de la administración rectoral, lo que reafirma el compromiso institucional por integrar esfuerzos transversales en beneficio del avance científico y académico.

Con la implementación de esta herramienta, creada por instrucciones del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT consolida su compromiso con la calidad educativa, el impulso a la investigación y la promoción del talento universitario, posicionándose como referente en producción científica tanto a nivel nacional como internacional.

AVANZA MUNICIPIO DE VICTORIA EN REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS… Con acciones de pavimentación, bacheo y rastreo de calles, el Gobierno de Victoria avanza en la rehabilitación de la infraestructura vial en colonias, área urbana y ejidal de la Capital de Tamaulipas.

Está semana, por instrucción del presidente municipal Eduardo Gattás Báez, personal de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio atendió y dio respuesta a peticiones recibidas en audiencias públicas y número 072 de Atención Ciudadana.

Para mejorar la ruta de transporte público que presta el servicio en las calles del 12 y 13 Carrera Torres y Abasolo, retiró y sustituyó la carpeta asfáltica para mejorar el rodamiento vehicular y seguridad de peatones que transitan por el sector.

Con trabajos de bacheo, mejoró la calle Hinojosa de la colonia Guadalupe Mainero, Patriotismo del Fracc. Integración Familiar, Amapola del Fracc. Campestre y tramos del acceso carretera Victoria – Tula.

Con maquinaria pesada, se atendió el rastreo, suministro de material en la calle Benito Carrera de la colonia Álvaro Obregón, Emilio Martínez del Conjunto Habitacional Enfermeras, Avenida Las Américas de la colonia Libertad, Lomas del Fracc. Jardines de Tamatán.

El programa semanal, concluyó en el 22 y 24 de la colonia Adelitas, Homar Zamora de la colonia La Presita, Venustiano Carranza de la Álvaro Obregón, Amapola del Fracc. Residencial Campestre y caminos de los ejidos El Refugio y Manuel Hidalgo.

