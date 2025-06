Marco Antonio Vázquez Villanueva

Podría ser el padre de los corruptos…

Durante seis años saquearon las cuotas que los burócratas pagaban para su retiro, sus pensiones, sus jubilaciones; ni siquiera se conoce el monto del desvío, pero la seguridad es que suman miles de millones de pesos, esto ocurrió en el sexenio de Egidio Torre Cantú, si, quien desde siempre le hemos dicho que es el cómplice mayor de Cabeza de Vaca, que hizo todo lo posible para bloquear al candidato del PRI a la gubernatura y, cuando fue necesario, ordenó que las autoridades electorales o de otros tipos hicieran declaraciones que solo le favorecían a quien luego fue gobernador.

Las sospechas son de que Egidio también se alió con Cabeza de Vaca para meter a Eugenio Hernández Flores a la cárcel y con esas dos acciones (la de apoyarlo en su campaña y golpear a su enemigo político) compró su impunidad, ni siquiera fue raro que durante los seis años del cabezato no lo tocaran ni con el pétalo de una flor, ni una mención, ni siquiera por error se le achacaba el saqueo en diferentes dependencias como el del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado, el IPSSET que se considera el gran fraude de todos los tiempos, y ya ni para que hablar de las despensas extraviadas, de muchas denuncias que se hicieron y no terminaron en nada.

Lo anterior viene a colación porque el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, declaró que el expediente del IPSSET ya está muy avanzado e incluirá entre los investigados a personajes “de todos los niveles” y vaya, si hay un nivel responsable del manejo de ese recurso lo era el exgobernador.

Por supuesto, si hay un tema sensible es el de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, las declaraciones han ido en el sentido de que las tienen garantizadas por muy pocos años a razón de ese saqueo criminal que se vivió en la era de Egidio Torre.

La buena noticia de todo esto es que se tendrán que recuperar los recursos de los trabajadores, el dinero que era de sus pensiones, la mejor es que por fin, aunque hubieran tenido que pasar seis años, se habla de Egidio Torre como probable responsable de un delito.

Porque los seis años anteriores el prófugo Cabeza N ni siquiera lo mencionaba entre los responsables del saqueo, Egidio vivió en San Pedro y de vez en vez visitaba Ciudad Victoria para revisar sus negocios y nada parecía perturbarlo.

Hoy, por lo que se dice desde la Fiscalía Anticorrupción, parece que por fin comienza una era de justicia para los tamaulipecos, esperemos que no se vayan a atorar los casos en los nuevos tribunales, los trabajadores del gobierno del Estado no merecerían que sus dineros se perdieran para siempre, menos merecemos los tamaulipecos que se pasee tan campante quien pudo ser el padre de la corrupción de los últimos tiempos en Tamaulipas, el nefasto Egidio Torre Cantú…

LA RELACIÓN DE AMÉRICO Y EL SNTE NACIONAL… este lunes 16 de junio el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó un evento para premiar con la medalla Ignacio Manuel Altamirano a los maestros con 40 años de servicio y se notó un ambiente de camaradería pocas veces visto, es más, no recibió otra cosa que halagos y reconocimientos del dirigente sindical en el Estado y del representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en Tamaulipas.

Le reconocieron disposición, aseguraron que les ha apoyado en todas sus peticiones, afirmaron que los maestros tienen un amigo, acusaron que en todos los sexenios anteriores los maltrataron, los vieron como enemigos pero que ahora son la prioridad y la prueba está en los logros que se han obtenido para los hombres y mujeres que educan a nuestros niños, en resumen, al dirigente estatal y al representante del CEN del SNTE poco les faltó para unirse en una porra y muchos vivas para el mandatario estatal.

Por supuesto, la relación es buena con los dirigentes de maestros que están en el Estado, pero es mucho mejor con la dirigencia nacional del maestro Cepeda y se nota, las repuestas han sido buenas de un lado para otro.

Y es bueno que se acaben los desencuentros porque los únicos beneficiados tendrían que ser los maestros frente a grupo y, por supuesto, los alumnos.

Además, está es una buena manera de cumplir un compromiso primero del gobernador con el pueblo, recordemos que desde su toma de protesta habló de educación, educación y más educación para los tamaulipecos.

Entonces hacemos votos para que la buena relación de Américo con los maestros continue, para que todos salgamos ganando…

ENTREGAN VEHICULOS PARA EL SECTOR SALUD… El gobernador Américo Villarreal Anaya dio el banderazo de salida a los nuevos vehículos de la coordinación estatal del IMSS-Bienestar, que permitirán mejorar la eficiencia en el traslado del personal de esta institución en los ocho distritos en la entidad y servirán, además, como enlace de la estructura estatal con los hospitales y centros de salud.

Acompañado por el doctor Marggid Rodríguez Avendaño, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, el gobernador celebró la incorporación del nuevo equipamiento y expresó su deseo de que las unidades contribuyan a eficientar el servicio en favor de las y los tamaulipecos que no cuentan con seguridad social.

En el Parque Bicentenario de esta capital, Villarreal Anaya destacó que con el IMSS-Bienestar hay una dirección establecida en el acceso a la salud, un derecho humano que está expresado en la Constitución.

“Hay una dirección establecida como nunca en nuestro país, para mejorar nuestro sector salud a favor de los que menos oportunidades han tenido, y estoy seguro de que con su trabajo, su experiencia, su conocimiento, lograremos hacer que Tamaulipas, como siempre, se esté destacando en el ámbito nacional”, dijo.

Por su parte, Marggid Rodríguez Avendaño expresó que las unidades se distribuirán en los municipios de Tampico, San Fernando, Nuevo Laredo, Reynosa, El Mante, Matamoros y Victoria.

“Doctor Américo Villarreal Anaya, mil gracias por estar con nosotros en todo momento, pero sobre todo mil gracias por haber hecho una realidad el que el IMSS-Bienestar esté en nuestro estado”, mencionó.

SE ABREN CONVOCATORIAS PARA BECAS EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) informa que a partir de este lunes 16 de junio se encuentra abierto el proceso de registro para la Beca UAT 2025-3, dirigida a sus estudiantes que participaron en actividades institucionales, deportivas, culturales o humanistas.

Por instrucciones del rector Dámaso Anaya Alvarado se ha puesto en marcha este apoyo que consiste en un descuento en la inscripción del próximo periodo escolar (2025-3) y representa un reconocimiento al compromiso, entrega y participación de quienes contribuyen a la vida universitaria a través de actividades que fortalecen el tejido institucional, promueven los valores universitarios y enriquecen su formación integral.

El trámite de solicitud debe realizarse a través del portal: https://alumnos.uat.edu.mx/, y permanecerá disponible hasta el viernes 27 de junio.

Se consideran actividades institucionales aquellas relacionadas con investigaciones de campo, organización de congresos, eventos académicos, foros y proyectos interinstitucionales.

En el ámbito deportivo, aplica para quienes hayan representado a su facultad, al estado o al país bajo la coordinación de la Dirección de Deportes. En el área cultural, se incluye la representación en los mismos niveles, organizada por la Dirección de Cultura y Arte. Asimismo, se reconoce la participación en los programas de la Dirección de Humanismo Social, tales como creador de contenido, batucada, banda de guerra, colectas, jornadas universitarias, jardines de carrera, actividades ambientales, entre otros.

Para más información, se recomienda consultar el portal institucional www.uat.edu.mx y estar al tanto de los avisos oficiales emitidos por cada dependencia académica.

La UAT invita a las y los estudiantes a no dejar pasar esta oportunidad, subrayando su compromiso con el bienestar estudiantil y el impulso a una formación integral, inclusiva y con sentido social.

CREAN CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL EN CIUDAD VICTORIA… Como presidente del Consejo Municipal de Protección Civil, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, tomó protesta a nuevos integrantes para el período 2024 – 2027, en el marco de la primera sesión ordinaria realizada en la Sala de Cabildo.

“En Victoria no reaccionamos tarde y actuamos a tiempo”, aseguró Gattás Báez al destacar que el gobierno de Victoria colabora y trabaja en equipo con el gobernador Américo Villarreal Anaya e instancias federales.

Con la asistencia de representantes de los tres niveles de gobierno y sociedad civil, se establecieron acuerdos y acciones de preparación, prevención y auxilio para mitigar riesgos ante la formación de fenómenos perturbadores.

En el desarrollo de los trabajos el director general del organismo Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA Jaime Gudiño Zárate, presentó el pronóstico de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, mientras que el coordinador de Protección Civil Municipal Livio César Flores emitió recomendaciones para antes, durante y después de una contingencia.

Participaron en los trabajos; Loth Mendiola Ramírez de CFE, Mario Mata Reséndez de la SCT, Jorge Adán Contreras de CMIC, Graciela Guerra Álvarez de Cruz Roja y la Dra. Zelenney Rodríguez Mendoza de la Jurisdicción Sanitaria N° 1.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com