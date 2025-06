Por Carlos López Arriaga

Arrepentidos, sus broncas

Cd. Victoria, Tam.- De nuevo causa polémica el grupo norteño “Los Alegres del Barranco”. Su identificación con la música narca es tan estrecha que la más reciente grabación, el anticorrido titulado “El Consejo,” asoma al horizonte mediático cargado de sorpresas.

Ahora resulta que están arrepentidos, contritos, plenos de remordimiento. A manera de penitencia, componen, graban y estrenan una melodía dónde echan por la borda toda su colección de éxitos para predicar lo contrario.

Algo parecido al “mea culpa”, locución latina (“por mi culpa”) muy de parroquia, donde los fieles aceptan haber pecado mucho, repitiendo como mántram el referido “por mi culpa”, al tiempo que se dan golpes de pecho.

Cuestión de checar la letra de “El Consejo”, pieza musical estrenada apenas el pasado domingo, a propósito del “Día del Padre”. Comparto cita textual, por motivos de espacio, a renglón seguido:

-“Voy a darte un buen consejo, por si quieres llegar a viejo. No te enganches con lo malo, nada bueno deja eso. Si crees que es dinero fácil, ponle atención a estos versos. Hay sueños que se te cumplen y después son pesadillas, pierdes lo más importante, libertad y familia. Eso si tuviste suerte y no perdiste la vida.”

-“Siempre existen más opciones para salir adelante, no todo es como lo pintan. Una vez que te enredaste, solo quedan dos caminos: el del panteón o la cárcel. Carros, lujos y mujeres, ¿crees que los conseguirías? ¿Cuánto tiempo has de tardarte para cuando llegue el día en que sepas que ese mundo es mentira y fantasía?”

-“Piensa bien y no te enredes, recuerda lo que te digo: Siempre lo más importante, la familia y los amigos, respirar el aire libre y poder vivir tranquilo. Problemas con el Gobierno, también con los enemigos, seguro vas a tenerlos, si agarras ese camino. Mejor piénsalo dos veces, es un consejo de amigo.” (Video musical: https://ytube.io/43wn).

SUS MOTIVOS TENDRÁN

Por supuesto, sorprende el viraje tan brusco de estos caballeros oriundos de una pequeña localidad llamada San José del Barranco, ubicada en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Al presentar el nuevo material vía redes sociales, añaden un remate audaz: “El crimen no es un juego y si entras en él, no hay final feliz.” Condena certera, pero algo temeraria por razones obvias.

Se entiende su proceder. En México les fueron canceladas varias presentaciones, perdieron contratos y dinero. La peor noticia vino de Estados Unidos en abril pasado, luego de un concierto en Guadalajara donde interpretaron su famoso corrido a NEMESIO OSEGUERA, al tiempo que mostraban fotos del “Mencho” en pantalla gigante.

Detalles que ya he comentado aquí. A botepronto, el subsecretario de Estado CHRISTOPHER LANDAU, canceló las visas de turismo y los permisos de trabajo a los integrantes del grupo, para no extender, dijo, “la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas.”

La preocupación del gremio artístico es genuina y muy clara. Al norte del río Bravo pagan bastante mejor. Una presentación o (mejor todavía) una gira por varias ciudades americanas les reportan excelentes dividendos (y en dólares) amén de trabajar en un ambiente de mayor seguridad que en suelo mexicano.

Por ello el arrepentimiento, Aunque una estrategia más prudente habría sido abandonar esa temática sin romper con ella de manera tan explícita. No solo por la marcada contradicción con las letras anteriores sino, también, porque los financieros de su etapa previa podrían sentirse defraudados. Y eso preocupa.

ABUCHEOS LÓGICOS

Pero no son los únicos. Lo comenté aquí hace algunas semanas sobre la difícil disyuntiva que enfrentan estos artistas, entre perder seguidores en el mercado nacional pero conservar la Visa, o bien, aferrarse al estilo que les dio fama y fortuna, aunque les nieguen el paso a la Unión Americana. (https://tinyl.co/3PFZ)

Mencioné también al sonorense LUIS CONRÍQUEZ, cuando en abril pasado recibió una estridente rechifla en la feria de Texcoco, por negarse a cantar sus éxitos más sonados, es decir, aquellos que hacen apología del delito. Eso esperaba la gente que compró boleto para verlo y por ello se sintió engañada.

El público encumbra a estas figuras debido a sus temáticas. De ahí la sorpresa (y las silbatinas) cuando sus estrellas emprenden un giro de 180 grados y cambian de contenidos en forma abrupta.

En el mismo tema de los arrepentidos, aunque el caso sea distinto, se recuerda una nota del 2006, cuando PAQUITA LA DEL BARRIO fue detenida en el aeropuerto capitalino por fraude fiscal equiparado y pasó una noche en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.

Recuperada su libertad, tras pagar la fianza al día siguiente y una vez pasado el susto, la señora (amén de saldar sus adeudos al fisco) aceptó protagonizar una campaña del SAT para fomentar el cumplimiento puntual de estas obligaciones.

Espots de radio con el lema “hazle caso a PAQUITA, paga tus impuestos”, dirigidos a los contribuyentes con frases como: “Te invito a declarar, quiero cumplir contigo”, “para que olvides penas”. Anuncios que realizó sin recibir honorarios, como parte de un acuerdo con Hacienda.

Se sufre pero se aprende. Personalidades que ofrecen buenos consejos, cuando ya les resulta complicado dar malos ejemplos.

