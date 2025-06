Marco Antonio Vázquez Villanueva

Maestros en la industria del robo…

Para conocer la patología de la corrupción de Tamaulipas es necesario echarse un clavado a la forma de trabajar de los políticos en los sexenios de Egidio Torre Cantú y de Francisco García Cabeza de Vaca, la razón es simple, entre ambos dejaron sin comprobar más de 10 mil millones de pesos de gasto a la Auditoria Superior de la Federación, le traduzco, es dinero que se perdió, que no pudo comprobarse su buen uso y probablemente no todo fue robado, pero se sospecha de la posibilidad de ello.

Hagamos un poco de historia, cuando se fue Egidio a su persona no se le hicieron muchos señalamientos, parecía que la instrucción era no tocarlo ni con el pétalo de la duda, dejarlo vivir como reyezuelo en una residencia valuada en varios millones de pesos en San Pedro Garza García, Nuevo León, sin embargo la Auditoria Superior si le exigía comprobar dinero, algunos cientos de millones que fueron creciendo conforme fue pasando el tiempo y no se encontraba en que justificaron obras, becas, despensas, apoyos a la población más vulnerable, le quitaban la comida a los enfermos, como vulgarmente se dice.

Cuando terminó el sexenio de Cabeza N, recuerde que probablemente es un prófugo y no podemos decir su nombre, la situación fue peor, parecía que la voracidad, el hambre de saqueo, la propensión a robar, se había multiplicado por mil, nomás para que se de una idea, ya fueron más de 8 mil 770 millones de pesos los que la Auditoria Superior de la Federación le exigía al gobierno estatal que respaldara, que comprobara su correcto gasto, es decir, que demostrará que no se lo habían robado los Cabeza N o sus secuaces.

A estos montos hay que agregar que después en el Estado, por la administración local, comenzaron a conocerse robos de apoyos a los más necesitados, las despensas las desaparecieron, también las becas, se realizaron contratos por medicamentos y equipamiento medico que no se entregaban, las empresas beneficiadas a veces no existían o no tenían con que respaldar convenios con una institución de montos tan altos y aún así fueron beneficiadas.

Por ello cuando le hablaba de que Egidio podría ser el padre de la corrupción en Tamaulipas no me estábamos exagerando, como tampoco es un exceso pensar que Cabeza N debe ser el padrastro, porque fue más cruel, voraz, vulgar, o por lo menos eso afirman legisladores de Morena, también algunos funcionarios cuatroterianos de hoy y del pasado en lo federal.

Valga la breve historia para dos cosas, para que no se nos olvide seguir exigiendo justicia y en futuras elecciones y; dos, para comparar las pasadas dos administraciones con la actual luego de que cabecistas exigen trabajo en seguridad y transparencia en el uso de los recursos públicos, en lo primero la misma presidenta ha recocido a Tamaulipas como el más seguro de la frontera y lo hace con datos en la mano, mientras que sobre la corrupción se ve raro (o cínico, usted decida) que los que ahora exigen transparencia no hayan visto tanto desastre en los dos pasados sexenios.

Pero hay algo más en el último tema, agencias especialistas en el análisis financiero han calificado como sanas las finanzas de Tamaulipas e igual se ha comprobado su transparencia con cero observaciones de la Auditoria Superior de la Federación en la cuenta del 2023, la que se acaba de calificar recientemente.

Es una administración estatal responsable, eficiente, moderna y enfocada en el bienestar de las familias, explicó con su calificación la agencia PCR Verum, una muy reconocida firma en este rubro, en su informe del 13 de junio.

El Secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui, explicó sobre ello lo siguiente: “la calificación A+M que hace PCR Verum fue en reconocimiento al manejo financiero del Gobierno del Estado destacando el crecimiento sostenido de los ingresos propios, la sólida situación del erario reflejada en su capacidad de liquidez, así como en el nivel de endeudamiento razonable y un desempeño presupuestal superavitario, es el comportamiento favorable de la economía tamaulipeca, derivado del dinamismo que presentan sus sectores productivos, aunado a la importante ubicación estratégica en la zona fronteriza con los Estados Unidos de América”

Pero eso todavía tiene otra traducción más simple, al cristiano dirían los de mi colonia, solo significa estabilidad económica, el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

Conclusión, con hechos, con actos que se reflejan en el bienestar de los tamaulipecos el gobierno de Américo Villarreal deja claro que no es igual a los que se fueron, más aún, que en el pasado inmediato los tamaulipecos tuvimos a verdaderos maestros en la industria del robo…

SE COMPROMETE ESTADO EN ERRADICAR TRABAJO INFANTIL… En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y en los trabajos que representan dicha conmemoración, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Tamaulipas, encabezada por su titular Luis Gerardo Illoldi Reyes, llevó a cabo un evento conmemorativo en la capital del estado, con el objetivo de fortalecer y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, dentro del eje de la Política Social para el Bienestar.

Durante su intervención, señaló que es responsabilidad del Estado, de los sectores productivos y de la sociedad civil generar conciencia sobre las diversas formas de trabajo infantil, y trabajar de manera coordinada para su prevención y erradicación.

El evento tuvo como finalidad concientizar y sensibilizar a empleadores, trabajadores, estudiantes, docentes y autoridades sobre los riesgos que implica el trabajo infantil y fomentar una cultura de prevención y justicia social.

Acompañaron al secretario, Jorge Alberto Galván Garcés, procurador de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gómez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales; Marcela Ramírez Jordán, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación; Carolina Iveth Martínez Molano, subsecretaria de Empleo y Previsión Social e Iveth Salazar Márquez, secretaria ejecutiva del SIPINNA estatal.

Como parte de las actividades conmemorativas, se realizó la premiación del concurso de dibujo, dirigido a niñas y niños de nivel básico, cuyo objetivo fue fomentar la reflexión sobre el derecho a una infancia libre de trabajo. Asimismo, se presentó un videoclip de concientización sobre el trabajo infantil, elaborado con mensajes clave para la sensibilización social.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso con los valores del gobierno humanista que encabeza Américo Villarreal Anaya, trabajando todos los días por un Tamaulipas más justo, solidario y protector de los derechos de su niñez.

FORTALECE UAT EDUCACIÓN PREPARATORIA… Con la creación del Sistema de Educación Media Superior, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) busca ofrecer servicios académicos más eficientes, ampliar la cobertura y reducir los índices de rezago escolar del bachillerato.

En el marco de la reunión del Colegio de Directores de la UAT, celebrada en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la implementación de este sistema responde a las necesidades marcadas a nivel nacional.

Expresó el rector que para la UAT es una prioridad atender este rubro, luego de subrayar que, la creación de la Preparatoria de Nuevo Laredo, posibilita abrir más escuelas que permitirán sumar alrededor de cinco mil alumnos más en el bachillerato.

Explicó que, a nivel nacional, se está dando un fuerte impulso a la educación media superior, lo que se refleja en el apoyo de becas y otros estímulos, y que, en ese sentido, la UAT tiene alineadas sus políticas para seguir avanzando e innovando en la atención de este sector educativo que tiene un potencial de crecimiento muy importante en Tamaulipas.

Durante la sesión de trabajo con las y los directores de las 27 dependencias académicas de la UAT, se expuso la estructura y el proceso de operación del Sistema de Educación Media Superior.

Se destacó el objetivo de articular y coordinar los componentes estratégicos que intervienen en la educación media superior con el fin de garantizar una formación humanista e integral y asegurar la mejora continua y sustentable de los procesos académicos y administrativos, en congruencia con los estándares de calidad educativa y los principios institucionales.

En otra parte de la exposición, se detalló que este sistema es una respuesta estratégica alineada con las principales demandas y marcos normativos que rigen este nivel en México, entre los cuales se destacan la ampliación de la cobertura con base en la Nueva Escuela Mexicana y la reducción del rezago educativo.

Se puso de relieve también la propuesta de consolidar este sistema institucional mediante el trabajo colegiado de las cinco preparatorias pertenecientes a la UAT y las escuelas de educación media superior incorporadas a la Universidad, que promoverán, junto con el rector Dámaso Anaya, un diálogo horizontal para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la gobernanza académica en este nivel educativo.

RECONOCE GATTÁS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO… Como pilares de la familia y parte fundamental para que Victoria avance, reconoció el presidente municipal Eduardo Gattás Báez a empleados de las distintas áreas del Municipio al reunirse con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio.

Ante la secretaria general de la organización sindical Blanca Esther Jasso Valles, dijo sentirse honrado por la invitación y orgulloso del gran equipo humano con que gobierna y trabaja día a día, para seguir ordenando y transformando a la Capital de Tamaulipas.

“Además de ser trabajadores ejemplares, son pilares de sus hogares. Este gobierno reconoce, valora y respeta la labor de cada uno de ustedes, porque más allá del cargo o uniforme, son fuerza para su familia y para la ciudad”, enfatizó Gattás Báez en el festejo por el Día del Padre.

En su intervención, Jasso Valles agradeció al alcalde de Victoria el apoyo y respuesta a las peticiones de los trabajadores en material laboral, salarial y médica que se han reflejado en beneficio a sus familias. “Gracias por las 50 bases y aumento al salario con que nos ha favorecido”, indicó.

Al ameno convivio con el personal de parques y jardines, limpieza, alumbrado, bomberos, panteones y demás áreas, Gattás Báez se hizo acompañar del secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva y Alberto Loya Oficial Mayor.

