Análisis Político

¿Oportunismo político o compromiso social?

¿Oportunismo político o compromiso social? Esa fue la pregunta que vino a mi mente inmediatamente después de ver el video que Roberto Lee, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano subió a sus redes sociales, luego del lanzamiento fallido del cohete Starship de Space X en Boca Chica en Brownsville.

Y es que, después de la explosión del cohete que provocó que enormes pedazos de metal quedaran esparcidos en el lado mexicano, específicamente en la playa Bagdad y frente a las costas de esta, el político naranja aprovechó para documentar el hecho y cuestionar a las autoridades locales por no hacen nada para remediar la contaminación causada por la basura espacial y mucho menos sacar provecho de la proximidad física que tiene Matamoros con la empresa de Elon Musk.

En el video Roberto Lee, lamenta los daños provocados al ecosistema, lo cual es muy loable, para inmediatamente señalar que ante la incapacidad de sus gobernantes, es decir, el alcalde Beto Granados, sin decir su nombre. El municipio no ha tenido ningún beneficio económico ante esta situación.

Y es que, asegura que mientras Brownsville recibió durante el año pasado 30 millones de dólares de Space X, Matamoros no ha recibido ni un sólo peso, debido a que el gobierno no ha trabajado en gestión de ningún apoyo.

Asegura que eso debe de cambiar y se debe incluir al municipio como uno de los beneficiarios del desarrollo espacial que está viviendo en la región, por el momento sólo del lado estadounidense.

Para cerrar con un mensaje sobre qué Matamoros no puede seguir pagando el precio sin apoyo y sin atención, eso quiere decir que si el municipio recibiera una compensación económica en dólares de la empresa aeroespacial, ¿no habría problema para se hagan estos lanzamientos y contaminar?, es decir, si se pagara el precio ¿si valdría la pena los daños ecológicos?

Y aunque es cierto que unos millones de dólares no le caerían nada mal a una ciudad para continuar con su desarrollo. También es cierto, que no hay dinero que pague el daño ecológico que parece estar causando Space X a la flora y fauna de esa región.

Situación que parece será un temas más en la complicada relación entre México y Estados Unidos, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ya se ha involucrado, asegurando en una de sus conferencias mañaneras, que se reunirá con parte de su gabinete para analizar de forma integral las repercusiones que tienen los lanzamiento de estos cohetes tan cerca de suelo mexicano.

Por eso el video del líder de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, sobre la necesidad de que las autoridades intervengan y hagan algo para evitar esos daños, nos hacen cuestionarnos.

¿Lo hizo por un interés genuino de ayudar? o bajo este argumento ¿Está haciendo golpeteo político contra Beto Granados y busca reflectores para proyectarse nuevamente como candidato a la presidencia municipal de Matamoros en el 2027? Porque por más que lo niegue, sí solo lo hace por un interés político el tiempo lo revelará.

ACTIVAN OPERATIVO POR LLUVIAS

Dicen que más vale prevenir que lamentar, y eso es justamente lo que el Gobierno Municipal de Victoria bajo la conducción de Eduardo Gattás, está realizando en la ciudad con la limpieza de drenes, retiro de árboles caídos y atención a la población en zonas bajas propensas a inundaciones.

La autoridad municipal puso en marcha un operativo preventivo para aminorar las afectaciones durante el periodo de lluvias, que ya se han dejado sentir con intensidad en la capital durante los últimos días.

Por eso el área de Servicios Públicos, la COMAPA Victoria y la Coordinación de Protección Civil, han puesto manos a la obra para colaborar en este operativo y si la población hace un llamado en caso de tener una emergencia como resultado de una contingencia climática, actuar de inmediato para garantizar su seguridad. Por eso el número de emergencia 911 estará recibiendo de manera permanente los reportes de los ciudadanos.

De acuerdo al pronóstico meteorológico las lluvias continuarán durante los siguientes días, por lo que la labor que realizan los trabajadores del municipio es sumamente relevante, pues es necesario tomar todas las medidas preventivas posibles para evitar una tragedia que lamentar.

PROMUEVE UAT EL ARTE Y LA CREATIVIDAD

Para formar una persona de manera integral al servicio de la sociedad, no basta solo con los conocimientos aprendidos en el aula, por eso la Universidad Autónoma de Tamaulipas promueve en su comunidad y entre la población en general, la creatividad, el arte y la cultura.

El mejor ejemplo de ello son los talleres artísticos que ofrece en sus diferentes campus, con disciplinas desde música en diversos instrumentos, artes plásticas, danza y teatro, entre otras y que este fin de semana presentaron sus festivales artísticos correspondientes al período de enero a junio de este año.

La gente de Victoria y Tampico pudo disfrutar de estas presentaciones artísticas, en donde tanto niños, adolescentes y jóvenes cómo estudiantes universitarios que integran estos talleres, dieron muestra de su creatividad, expresión artística e identidad cultural.

El Gimnasio Multidisciplinario de la UAT del campus Victoria fue en donde se exhibió una exposición de dibujo y pintura, además de un espectáculo multidisciplinario titulado “Tradición que vibra” que combinó teatro, danza, canto, pantomima, ballet y folclor, mostrando las distintas tradiciones culturales de nuestro país.

Mientras que en el Centro de Excelencia del campus Tampico-Madero, se presentó el fin de cursos de estos talleres de la zona sur, en donde las y los estudiantes dieron muestra de las habilidades artísticas desarrolladas en sus talleres.

Con estas acciones la Universidad Autónoma de Tamaulipas liderada por su rector Damaso Anaya Alvarado, continúa demostrando que sigue siendo, no sólo uno de los pilares de la educación superior en la entidad, sino también una institución con enfoque social, al abrir sus talleres artísticos a la sociedad tamaulipeca en general.

