Marco Antonio Vázquez Villanueva

Urge que paguen sus pecados…

Existen 15 ordenes de captura contra exfuncionarios estatales por corrupción, según informa Eduardo Govea Orozco, el Fiscal encargado de combatir este problema en Tamaulipas.

Por supuesto, no hay nombres, de hecho, las declaraciones son puras generalidades que no calman en mucho las ansias de los tamaulipecos porque se le haga justicia.

Lo que queda claro es que se requiere impulsar la transparencia, la rendición de cuentas, en el área de las Fiscalías, no dudamos del trabajo, pero los actos que se desarrollan en la dependencia parecen más políticos que otra cosa.

Mire, se ha dicho hasta la saciedad que la Auditoria Superior de la Federación no ha encontrado miles de millones de pesos que ejercieron las administraciones de Egidio Torre Cantú y Francisco García Cabeza de Vaca, más de 10 mil millones entre ambos, eso sin contar el dinero local, lo que acá les busca la Auditoria Superior del Estado o les reclama la Fiscalía Anticorrupción, entonces, ¿basta con escuchar que existen 15 ordenes de aprensión?, es obvio que no, porque ese dinero que probablemente se robaron era para becas, despensas, para la salud o seguridad de los tamaulipecos, para obras.

Los 10 mil, o 20 mil millones extraviados como se ha dicho por algunos funcionarios de las actuales administraciones, nos indican que el instinto de robar es grave o fue grave en los funcionarios del pasado, que simplemente fueron gandallas y lo que sigue debe ser su castigo.

Y si, ya para estos días más que anuncios de carpetas de investigación, montos de los robos, y situaciones parecidas lo que sigue es ver ya alguien regresando lo que se haya robado o cumpliendo un castigo tras las rejas, digo, ya lo acusan de corrupción, de manejar sumas multimillonarias de forma sospechosa, de tener nexos con el crimen organizado, pues entonces que se le de gusto al pueblo.

Por desgracia la corrupción ya se comprobó que no tiene color ni partido, que lo mismo está arraigada con los tricolores que con los azules, que algunos de los morenos no cantan mal las rancheras y seguramente no va a terminar si los mexicanos continuamos alejados de la política, si nos negamos a la posibilidad de buscar nuevos cuadros, políticos jóvenes que realmente tengan ideas claras sobre los municipios, el Estado, la Nación, más que eso, si no obligamos al castigo de los delitos.

Mire, los datos sobre corrupción en México son alarmantes, las encuestas del INEGI, hace algunos años, nos detallaban que más de 70 por ciento de la población dice conocerlos, un 40 por ciento afirma haberla visto de cerca y el 15 por ciento de los mexicanos aseguraron que ya dieron su moche a un tránsito, policía o a un mal trabajador de un gobierno que les pidió dinero a cambio de acelerar tramites o cambiar diagnósticos para beneficiarlos, le insisto, este estudio es de hace algunos años, pero es difícil que las cosas hayan cambiado.

El caso es que son tiempos de urgir cambios, nos debe caer el veinte de que muchos políticos son iguales, a diferentes niveles y por diferentes montos, pero muy parecidos y que hasta hoy muy pocos son los que se les plantan enfrente, no hay quien les obligue a cumplir con el ciudadano.

Por supuesto, la declaración del Fiscal Anticorrupción es bastante alentadora para el pueblo, pero les insisto, se está agorando la paciencia de un pueblo que ya desea que le hagan justicia, que los corruptos de ayer comiencen a pagar sus pecados de la manera que lo dicte la ley, ni más, ni menos…

FORTALECEN ATAQUE BINACIONAL A TUBERCULOSIS BOVINA… Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno de Tamaulipas ha desplegado una intensa campaña para cumplir con el Programa de Erradicación de Tuberculosis Bovina destinando a las campañas zoosanitarias cerca de 120 millones de pesos, a fin de recuperar el estatus ganadero que fue degradado en 2020, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En un enlace virtual de trabajo binacional, el mandatario tamaulipeco se reunió con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER), así como del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Unión Ganadera Regional, donde destacó las diferentes campañas y acciones que con el apoyo del gobierno federal, se implementan en el estado para lograr la certificación del Programa de Erradicación de la Tuberculosis Bovina en Tamaulipas y obtener la reclasificación como acreditado modificado (nivel III).

Explicó que el Estado lleva a cabo la aplicación de pruebas diagnósticas de tuberculosis, la adquisición de equipo de acero inoxidable para 10 rastros municipales, la adquisición de 8 vehículos equipados para el control de la movilización, principalmente en las zonas de amortiguamiento Tamaulipas-Nuevo León y Tamaulipas-San Luis Potosí.

Además, la contratación de inspectores de ganadería y el establecimiento de cuatro mesas de trabajo a fin de garantizar que el ganado de origen tamaulipeco que se exporta a los Estados Unidos cumpla con las estrictas normas sanitarias.

Durante la reunión virtual, en la que estuvo acompañado por Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, el mandatario tamaulipeco reiteró que estará atento al trabajo en territorio que realice el equipo interinstitucional en su visita a los hatos ganaderos y reiteró su confianza para que las acciones emprendidas continúen favoreciendo el desarrollo de la ganadería del estado.

HARÁN ESTUDIANTES DE LA UAT CURSOS DE VERANO EN CANADÁ… La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CeINA), y con el respaldo de Familia UAT, impulsa el programa Verano en Canadá, que permitirá a 19 estudiantes de esta institución educativa practicar un segundo idioma en un entorno real.

Recientemente, el CeINA llevó a cabo una reunión informativa con madres y padres de familia, en la que se dieron a conocer los detalles logísticos de la movilidad que realizarán próximamente las y los estudiantes de los programas de inglés y francés.

Durante el evento, se contó con la presencia de la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, quien reafirmó el compromiso de esta iniciativa con la formación integral y destacó la importancia de impulsar experiencias que fortalezcan el desarrollo académico y cultural del alumnado, brindando herramientas que amplíen su visión del mundo.

En la sesión se informó que el grupo de estudiantes saldrá de Ciudad Victoria rumbo a la ciudad de Vancouver, Canadá. Su estancia comprenderá del 6 al 22 de julio, periodo en el que vivirán una experiencia académica y cultural intensiva en la Universidad de Victoria, donde tendrán acceso a clases de idiomas, alojamiento en dormitorios universitarios, alimentación, actividades extracurriculares y transporte interno.

El grupo está conformado por estudiantes de entre 14 y 18 años, con diversos niveles de dominio en inglés y francés, siendo esta la primera vez que el CeINA reúne a un número tan significativo de participantes para una experiencia internacional de esta magnitud.

El programa contempla una serie de dinámicas diseñadas para fomentar el uso exclusivo del idioma inglés o francés como vía de comunicación mediante actividades culturales y recreativas que incluyen paseos, visitas a sitios turísticos, dinámicas grupales y retos lingüísticos, todo orientado a fortalecer sus competencias comunicativas e interculturales.

Además, convivirán con estudiantes de otras nacionalidades como Japón y China, lo que propicia un entorno auténticamente internacional.

El grupo será acompañado por un instructor académico y un integrante del personal administrativo del CeINA, quienes mantendrán contacto permanente con las familias y supervisarán el desarrollo del itinerario.

REHABILITAN PAVIMENTOS EN CIUDAD VICTORIA… Para seguir mejorando la infraestructura vial y la movilidad en la ciudad, el Gobierno de Victoria rehabilitó durante la última semana 6,720 M2 de calles y drenes pluviales con trabajos de bacheo, rastreo y nivelación en vialidades.

En atención a las instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez, la Secretaría de Obras Públicas Municipales reparó y reconstruyó pavimentos en calles de 9 colonias donde fueron cubiertos 720 M2 de baches de diferentes dimensiones beneficiando directamente a 5,400 habitantes.

Se trabajó en calle 9 y 10 Hinojosa col. Mainero, en el 33 Matamoros col. Miguel Alemán, calle 21 de octubre de la Vicente Guerrero y en la Amp. Libertad se atendió la calle Ramón López Velarde, trabajó especial se realizó en la Gutiérrez de Lara con la atención de 3 vialidades mejoradas.

Del 16 al 20 de junio los trabajos se extendieron al Frac. Campestre en calle Amapola, en el Frac. Valle de Aguayo calle 9 entre San Luis Potosí y Oaxaca, mientras que en la col. San Marcos se cubrieron baches entre Río San Marcos y Río Escondido, carretera Victoria – Tula.

Los trabajos de Rastreo y nivelación se llevaron a cabo en el camino vecinal del ejido El Refugio en atención a una solicitud de los habitantes de esa comunidad y se limpiaron 40 ML de dren pluvial en la avenida de la Unidad en el Frac. Rincón de las Montañas, en un perímetro de 6,000 M2.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com