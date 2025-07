Marco Antonio Vázquez Villanueva

Otra vez la presidenta en Tamaulipas…

Desde el martes por la tarde llegó la titular del Sistema Nacional de Protección Civil a Tamaulipas, a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum ha encabezado reuniones, primero para atender y mejorar los planes de contingencia por las lluvias, después para evaluar y entregar apoyos.

Las intensas lluvias causaron problemas y, triste nuestra realidad, parece que eso alegra a los enemigos de la Cuatro T que cada que pueden hablan de la desaparición del Fondo Nacional de Desastres, uno de tantos que fueron afectados por las políticas del pasado, para desgracia de ellos, no se ha requerido porque los apoyos llegan en forma directa y a tiempo.

Claudia Sheinbaum, hay que reconocerlo, tiene otra forma de gobernar, de organizarse, de administrar y ha demostrado que la visión del expresidente no era tan errada y resuelve lo que se va presentando con lo que le han dejado para maniobrar.

Este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum estará, otra vez, en Tamaulipas, y otra vez encabezará algunos actos allá en la zona sur del Estado y que serán más que simbólicos o de interpretación, lo hará para demostrar el respaldo del segundo piso a la Cuatro T de este Estado, al gobernador Américo Villarreal, al pueblo que le dio su amor en votos y ahora le responderá en actos.

Y como en abril, no crea que llega al discurso solamente, trae un morral llenó de proyectos y recursos bajo el brazo, trae el anuncio de nuevas acciones que demuestran que trabaja muy de la mano con Américo Villarreal.

El gobernador se quedará en el sur todos estos días, lo hará para coordinar acciones y eso les sorprende a sus enemigos, la atención, la respuesta rápida, eficiente y observando ya a largo plazo, hace lo que predica la presidenta de México Claudia Sheinbaum, respuestas integrales.

Porque esa es otra realidad, el Gobierno de Sheinbaum está presente en Tamaulipas atendiendo las afectaciones por Barry, en Tamaulipas está la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez Alzúa, para apoyar al Gobierno de Tamaulipas, llegó atendiendo instrucciones de la presidenta Claudia, coordinando las acciones de las dependencias federales, estatales y municipales, sabe que se trata de atender con oportunidad y de manera integral a la población del sur del estado afectada por las torrenciales aguas que dejó a su paso este fenómeno natural. Las conclusiones usted las conocerá pronto, lo único que se le aseguró es que ya se identificó las zonas afectadas que requieren una atención prioritaria, se hace el esfuerzo institucional para atender y llevar alivio a la población afectada.

Ya lo verá usted el viernes, la Presidenta Sheinbaum Pardo solo va a comprobar las acciones implementadas de manera coordinada entre su gobierno y el estatal, llegará a entregar extras.

Claudia está demostrando que está muy lejos de ser como los presidentes del pasado, incluso diferente a Andrés Manuel, hasta hoy sus actos son más firmes, más sobrios, más de fondo y con una visión hacía el futuro, en lo que no cambia, es en su forma de hacer política, es una presidenta que tiene un equipo, que confía en el mismo, por eso le insisto, que venga una vez más a Tamaulipas, que lo haga para atender un tema muy difícil como fue una tragedia en el sur, que además en cada mañanera utilice el espacio para que ella o su gabinete pongan los resultados del gobierno estatal de ejemplo, eso significa respaldo, que a los tamaulipecos nos considera de los suyos, que efectivamente Américo es de sus favoritos y que con los tamaulipecos no regatea para nada esa frase de que amor con amor se paga, le dimos votos, nos regresa respaldo con una respuesta a los afectados que no necesita interpretaciones, con presupuestos para proyectos que serán soluciones.

Por primera vez parece que a todos nos irá bien, no nos utilizarán más, mejor aún, ya no nos ningunean como se cansaron de hacerlo casi todos los del pasado y eso ya de entrada es mucha diferencia…

TOMAN PROTESTA A NUEVO SECRETARIO DE SEGURIDAD… En una ceremonia solemne de relevo institucional, el gobernador Américo Villarreal Anaya tomó protesta al general retirado Carlos Arturo Pancardo Escudero como nuevo secretario de Seguridad Pública del estado, en sustitución del general retirado Sergio Hernando Chávez García.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó que este relevo es un hecho significativo que refleja el compromiso de su administración por seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad en Tamaulipas, uno de los temas prioritarios desde el inicio de su gestión.

Al dar la bienvenida a Pancardo Escudero, ante las y los integrantes de la dependencia reunidos en el Complejo de Seguridad Pública, destacó su trayectoria honorable, su conocimiento del estado y formación militar y académica. “Conoce Tamaulipas con una vida académica sólida y reitero que consideramos su llegada, general, como un valioso y halagüeño refuerzo para la construcción de paz y seguridad” manifestó.

“Tengo la plena certeza de que su experiencia será muy eficaz para que Tamaulipas permanezca entre las entidades más destacadas en los cuatro ejes de la estrategia propuesta por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer la diferencia en la atención preventiva a las causas sociales de la inseguridad, al refuerzo de nuestras corporaciones, al uso de la inteligencia y, por supuesto, en lo relativo a la coordinación entre las distintas instancias que tenemos la responsabilidad de servir al pueblo de Tamaulipas en este importante y sensible rubro”, dijo.

Tras reconocer la labor de Chávez García luego de 33 meses de servicio, Villarreal Anaya destacó el trabajo de las y los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública. “Esta también es un reconocimiento hacia ustedes, como integrantes de este gran equipo, de esta gran fuerza con la que cuenta ahora nuestra entidad, y, como ya se comentó, nos permiten estar ahora dentro de los estados más seguros a nivel nacional”, añadió.

Asimismo, hizo un llamado a todos los cuerpos de seguridad y servidores públicos a redoblar esfuerzos para seguir construyendo un estado con justicia, bienestar y desarrollo.

“Les pido redoblar sus esfuerzos, a seguir teniendo cada vez mejor desempeño y que nos den la oportunidad de tener el estado al que todos aspiramos: en paz, con justicia, con oportunidades de bienestar y desarrollo social para todos, y que entreguemos a nuestras futuras generaciones, como padres a hijos y a nietos, una mejor sociedad de la que recibimos”, puntualizó.

LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA SERÁ MI PRIORIDAD: PANCARDO ESCUDERO…Al hacer uso de la palabra y tras agradecer al gobernador su confianza, Carlos Arturo Pancardo Escudero señaló que trabajará para tener una Guardia Estatal más profesional. “Mi compromiso es claro: seguir construyendo una Guardia Estatal más profesional, cercana a la ciudadanía, con un enfoque firme en el respeto a los derechos humanos, la inteligencia operativa y la proximidad social”.

“A la sociedad tamaulipeca le reitero que su seguridad será siempre mi prioridad. Esta secretaría mantendrá puertas abiertas, visión estratégica y mano firme contra quien atente contra la paz, pero también mano extendida para servir con respeto y justicia. Este es el inicio de una nueva etapa, de trabajo intenso, de compromiso institucional y de lealtad a la ciudadanía. Nuevamente agradezco el apoyo del señor gobernador para permitirme entrar a su equipo y trabajar por el bien de Tamaulipas”, refirió el nuevo funcionario estatal.

Durante el evento, el gobernador Villarreal Anaya entregó un reconocimiento a Sergio Hernando Chávez García y, además, se pidió guardar un minuto de silencio por las y los 22 elementos caídos en cumplimiento de su deber.

ESTUDIANTES DE LA UAT COMPARTEN CONOCIMIENTOS EN UNIVERSIDADES DEL EXTRANJERO Y EN MEXICO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participa en el Verano de la Investigación Científica Delfín 2025, con la asistencia de 385 estudiantes integrados en las diferentes modalidades de este programa que promueve la vinculación entre estudiantes, docentes e investigadores de instituciones y centros de investigación superior de alto prestigio.

Mediante esta participación, la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado reafirma el compromiso de la UAT con la movilidad académica y la internacionalización del conocimiento, facilitando la integración de los universitarios en proyectos científicos y tecnológicos en diversas áreas del saber.

Durante el periodo del 9 de junio al 25 de julio de 2025, un total de 385 estudiantes de la UAT realizan estancias académicas dentro del Programa Delfín. De ellos, 159 realizan su asesoría académica de forma virtual con investigadores de otras instituciones; mientras que 198 llevan a cabo su estancia de manera presencial con académicos de la propia UAT. Además, 28 estudiantes se integraron presencialmente a proyectos de investigación en otras universidades, tanto nacionales como internacionales.

De igual forma, la UAT recibe a 151 estudiantes provenientes de diversas instituciones del país y del extranjero; de los cuales 120 participan en modalidad virtual bajo la asesoría de docentes e investigadores de la universidad, y 31 realizan su estancia de forma presencial en facultades y centros de investigación.

En cuanto al personal académico, un total de 197 investigadoras e investigadores de la UAT se integraron como asesores; 105 de ellos en la modalidad virtual y 92 presencial, brindando acompañamiento académico y científico a los jóvenes participantes.

Las áreas del conocimiento en las que se desarrollan estos proyectos incluyen: Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Biología y Química; Medicina y Salud; Humanidades y Ciencias de la Conducta; Ciencias Sociales y Económicas; Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; e Ingeniería e Industria.

El Programa Delfín tiene presencia en más de 300 instituciones de países como México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua y Perú, y tiene como objetivo fomentar la formación de capital intelectual mediante la inmersión temprana de los estudiantes en entornos de investigación, lo que permite el desarrollo de habilidades científicas y consolidar una cultura de colaboración interinstitucional e internacional.

SOCIEDAD Y GATTÁS APOYAN A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS CON ÚTILES ESCOLARES… Con el compromiso y entusiasta participación del personal del Sistema DIF Municipal y Presidencia Municipal, de contribuir con la niñez victorense, dio inicio la edición 2025 de la Caravana “Pasos por la Educación” con la meta de superar la donación de 2 mil kits escolares con apoyo de la sociedad.

El programa, instituido en 2021 por la presidenta del DIF Lucy de Gattas, ha logrado beneficiar con material didáctico a más de 5,100 niñas y niños de escuelas vulnerables, con el respaldo institucional del gobierno municipal, que encabeza el alcalde Eduardo Gattás Báez, y apoyo del sector empresarial.

“Estos útiles escolares van a llegar a los niños de las zonas más vulnerables, urbana y rural; invitamos a la ciudadanía a sumarse y llevar al centro de acopio un cuaderno, lápiz o color en buen estado para darle nuevo uso y poder beneficiar a más niños”, dijo en su mensaje Lucy de Gattás.

En su intervención, Gattás Báez respaldó a la presidenta del DIF Municipal al afirmar que cada cuaderno y lápiz donado con el corazón, es una oportunidad para transformar el futuro de una niña y niño, y “Pasos por la Educación, es donde la solidaridad se convierte en esperanza”.

En el arranque de la campaña, a la que se sumaron integrantes del Cabildo, fueron donados cientos de mochilas, miles de cuadernos, plumas, lápices, colores y material didáctico que distribuirá el equipo del DIF Victoria a los estudiantes de escuelas rurales y colonias de la periferia de la ciudad previo al inicio del ciclo escolar.

