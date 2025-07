Jorge Campos confía en que Pumas podrá ser campeón con Keylor Navas

AGENCIAS

Los Pumas rompieron el mercado de transferencias veraniego, en el futbol mexicano, con la contratación de Keylor Navas.

De manera sorpresiva, el conjunto auriazul contrató a uno de los mejores porteros, a nivel internacional, de los últimos tiempos.

El costarricense lo ganó absolutamente todo durante su etapa en el viejo continente, tanto con el Real Madrid como con el Paris Saint-Germain.

Con 22 títulos en Europa, el tres veces mundialista con la Selección de Costa Rica llegó a la Liga MX para aportarle su experiencia y liderazgo a uno de los equipos más importantes en la historia de nuestro país.

Los Pumas de Efraín Juárez necesitaban a un arquero que ofreciera seguridad y garantías bajo los tres palos, luego del bajo desempeño que tuvo Rodrigo Parra en sus dos primeros partidos como profesional.

La llegada de Keylor Navas al Club Universidad Nacional provocó que los expertos en los medios de comunicación opinaran sobre lo que significaba.

Una de las voces más esperada era la de Jorge Campos, por su pasado en la escuadra universitaria y por ser considerado uno de los mejores en la historia de la Concacaf.

El actual analista de TV Azteca aplaudió la “buena visión de haberlo traído”, por parte de la directiva auriazul y considera que “lo va a hacer muy bien”.

“Keylor Navas es la mejor contratación de los últimos tiempos de Pumas y es el fichaje bomba de la Liga MX; era Ángel Correa, pero ahora es Keylor Navas”, compartió en Los Protagonistas.

Jorge Campos aseguró que la llegada del histórico cancerbero tico será importante para que el Club Universidad Nacional rompa su sequía de 14 años sin poder levantar un título de Liga MX.

“Tenemos mucho que no hemos ganado, pero acaba de llegar un líder atrás y eso es lo que necesitaba Pumas. Es un portero muy completo, sobrio, práctico, elegante. Lo que hizo en los equipos que estuvo en Europa, no cualquier portero, no cualquiera tiene esos campeonatos”, manifestó el exportero.

Jorge Campos también dejó en claro que “no es fácil llegar a Pumas porque es uno de los mejores equipos de México”.