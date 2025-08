Marco Antonio Vázquez Villanueva

De narcos y progreso…

El verde de los dólares y hasta el tintinear de los pesos mexicanos ha matado sueños y, sobre todo, mantiene en la zozobra al pueblo de Tamaulipas, porque todos iban a parar a la clase pudiente que fingía que gobernaba, que administraba, mientras se enriquecían groseramente y la delincuencia tomaba por asalto el poder.

Los dos sexenios anteriores, el de Cabeza N y el de Egidio Torre, en Tamaulipas, son prueba fehaciente de lo que le digo, ni una sola obra importante, un saqueo terrible en los municipios y las Comapa´s, hasta el dinero de la burocracia se robaron o por lo menos lo desaparecieron, fueron 12 años en que las despensas solo se veían en épocas electorales, lo mismo las becas, eso sí, la violencia fue de todos los días y, hoy lo sabemos, hasta el dinero que iba a ser destinado a frenarla se malempleo.

A nivel nacional, e incluso por trabajos periodísticos, en muchas partes del mundo solo nos identificaban como un narcoestado, a veces eso parecía y, debe recordarlo, en política lo que parece es.

Lo peor que nos pudo pasar es que no pensarán en el pueblo de Tamaulipas, que no se hiciera una sola obra que sirviera de ancla, mejor aún, para el desarrollo de esta Entidad que demandaba generación de empleos, mejor infraestructura logística y no lo que ocurrió, un constante pleito entre políticos que lo único que dejaba era un mayor desprestigio porque además de ser vistos como narcos los exhibían como corruptos, le insisto, en política lo que parece es.

Si lo duda le invito a que haga memoria y nos ayude a recordar una sola obra trascendente en los dos sexenios anteriores, lo más que me pasa por la mente es la remodelación de la plaza frente a palacio de gobierno en Ciudad Victoria que costó una millonada, en esos tiempo se filtró que unas plantitas para la misma, tan comunes y corrientes, se facturaron en dos millones y medio de pesos, vaya usted a saber por qué o si se haya verificado eso, el caso es que de esos jardines ya no queda casi nada, con Cabeza N todos recordamos el saqueo en salud, pero también que al terminar su sexenio se les denunció hasta por la desaparición de despensas o el inflar los precios de las mismas.

Hasta ahí hablamos de como nos veían como narcos, delincuentes por las balaceras y enfrentamientos de todos los días y le diré porque viene a colación esa pequeña historia, porque en las últimas dos semanas se ha anunciado, ya con fecha y hora, por el gobierno de Américo Villarreal cuatro obras que realmente cambiaran la vida de los tamaulipecos, el hospital de Madero, un proyecto integral de desarrollo para el puerto de Altamira, la carretera Mante-Ocampo-Tula que conectará el mundo con la industria del bajío, e incluso con el pacifico de forma más rápida y, este fin de semana, entró en operaciones el puerto de Matamoros, el llamado Puerto de el Norte, que no es cosa menor sino la prueba de que todo avanza en este Estado, dicho puerto será de carga, la salida más rápida de la producción agrícola de toda esa región, también la ganadera por si se ofrece, entrada y salida de mercancías que irían directo al mercado nacional e internacional, no olvide que están en la frontera con Estados Unidos.

Vendrá en los siguientes días la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo, la puesta en operaciones de las estaciones seguras en la frontera chica, inversiones importantes en materia de agua potable para la capital el Estado, pero también para el norte y el sur.

Le reitero, todas esas acciones no son de beneficio para unos cuantos, pueden significar el despegue de Tamaulipas al progreso, traernos más empleos porque se acercan los mercados con la nueva infraestructura y las necesidades de muchos es poner sus productos del otro lado de la frontera o en Europa y no existe mejor forma que partiendo de los nuevos puertos.

Por supuesto que los anteriores gobernadores pudieron hacer las obras que ahora la menciono, pero, sin darlo por un hecho, aunque si con muchas sospechas, parece que les gustó más el dinero, vendernos, entregarnos a la delincuencia o por lo menos no hacer nada importante para quitarle la materia prima que era la juventud o por enfrentarnos con más inteligencia y tecnología como decían estar invirtiendo.

Por eso es que se habla de narcos, de violencia y muerte en los pasados dos sexenios, porque no hay nada más, no existen acciones u obras que llamaran la atención, y por eso es que en este sexenio de Américo Villarreal Anaya se puede hablar de desarrollo, porque por lo menos hay obras que parecen ser parte de una visión integral de Estado, que servirán de ancla para atraer inversiones, más empleo y mejor seguridad, es cierto que no todo está hecho, que falta mucho por en algunos aspectos, pero más real es que en tres años, poquito menos, ya hizo más que en dos sexenio completos, el de Egidio y el de Cabeza N…

SERÁ PUERTO NORTE UN MORTOR DE DESARROLLO… Matamoros, Tamaulipas. – El inicio de operaciones del Puerto del Norte de Matamoros es el primer paso para convertirlo en un polo logístico para la cuenca comercial desde Monterrey, Saltillo y San Luis Potosí, hasta toda la franja tamaulipeca, coincidieron en señalar empresarios que se dieron cita al evento histórico encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Javier García Bejos, director de Proyectos Especiales Latinoamérica de Mota-Engil, destacó que se invertirán más de 4 mil millones de pesos para consolidar la terminal marítima T-MEC como un motor del comercio, desarrollo energético e industrial.

El Puerto del Norte, ubicado a 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, cuenta con un canal de navegación de 3,800 metros y un muelle de 138 metros, además de 324.94 hectáreas para desarrollo portuario y más de 100 mil hectáreas para desarrollo industrial.

“El diseño de todo el recinto portuario y su aduana garantizan que el Puerto del Norte habrá de consolidarse como una alternativa ágil, eficiente, segura y competitiva. Además, habremos de desplegar un programa de sustentabilidad energética que nos permitirá disminuir al mínimo nuestra huella de carbono, usando energía solar y soluciones alternativas”, expresó el ejecutivo de Mota-Engil.

Por su parte, Gustavo Guzmán Fernández, titular de la Administración Portuaria de Tamaulipas, invitó a la comunidad empresarial a hacer del Puerto del Norte la nueva aduana marítima de México.

“Hoy tenemos un gran puerto, es de ustedes, ocúpenlo; hoy necesitamos trabajar de la mano, necesitamos de ustedes, necesitamos completar alianzas y necesitamos traer más carga, más barcos y más inversiones”, expresó. “Este no es el puerto nada más de Matamoros, de Tamaulipas; es de Nuevo León, es de Coahuila, es de San Luis Potosí, es de Texas”, indicó.

En el evento, el gobernador Américo Villarreal recibió el título de concesión para la operación portuaria por parte del almirante José Barradas Cobos, subsecretario de Marina Mercante, y destacó el apoyo recibido por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, el capitán Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, coordinador general de Puertos y Marina Mercante, reiteró el compromiso de la Secretaría de Marina para trabajar juntos y así impulsar este Puerto del Norte.

La ceremonia incluyó el banderazo de salida al embarque de los primeros vehículos que abordaron el buque Integrador, anclado en el nuevo muelle.

REANUDA UAT LABORES ADMINISTRATIVAS… Luego de concluir el período vacacional de verano, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanuda, este lunes 4 de agosto, las actividades administrativas en todas las oficinas dependientes de la rectoría, así como en las facultades, unidades académicas y escuelas con la finalidad de preparar el inicio del próximo ciclo escolar universitario 2025-3.

De acuerdo con el calendario escolar/administrativo de la UAT, el periodo de inscripciones y reinscripciones se desarrollará del 5 al 18 de agosto; mientras que las clases comenzarán el lunes 11 de agosto, concluyendo el próximo 28 de noviembre.

Asimismo, se recuerda a la comunidad estudiantil que la fecha límite para la realización de pagos de inscripciones será el 1 de septiembre de 2025, cuyo procedimiento se lleva a cabo mediante el sistema de pagos en línea, con acceso a través del portal oficial www.uat.edu.mx, sin necesidad de hacer filas en bancos u otras dependencias.

De igual manera, todas las personas aspirantes que participaron en el proceso de admisión al periodo de otoño deberán mantenerse atentas a las indicaciones que emitan sus respectivas facultades y unidades académicas para la consulta de resultados y los trámites de inscripción a fin de integrarse en tiempo y forma a las actividades académicas.

Cabe destacar que, en este nuevo periodo escolar, se pondrán en marcha trece nuevos programas académicos que forman parte del fortalecimiento y expansión de la oferta educativa que impulsa el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, con carreras de alta pertinencia social y científica, entre las que se encuentran: Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería Biomédica, Desarrollo Sostenible, Ciencias Aplicadas al Deporte y Ejercicio, Atención Profesional de la Salud y Autotransporte de Carga.

Y, como parte también de su estrategia para garantizar el acceso equitativo a la educación superior, se ponen en operación trece nuevas unidades de transporte universitario gratuito al servicio de las y los estudiantes de los planteles universitarios distribuidos en las zonas centro, norte y sur del estado.

Estas unidades cubrirán rutas específicas que faciliten el traslado seguro, moderno y accesible de la comunidad estudiantil hacia sus espacios académicos, priorizando las zonas de mayor concentración y demanda estudiantil.

ACUERDA GATTAS CON CFE MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y RED ELECTRICA… Con el objetivo de trabajar en el reordenamiento de la red eléctrica en sectores de la ciudad y comunidades rurales, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez llevó a cabo una importante reunión con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El encuentro se realizó en la sala de juntas del Ayuntamiento y estuvo presente el Ing. José Carlos Vázquez Guevara, Jefe de Oficina de Atención de Solicitudes de la Zona de Distribución Victoria, con quién estableció acuerdos para avanzar en la meta de llevar el servicio de energía al 98.8% de viviendas de la Capital de Tamaulipas.

El alcalde Gattás Báez expuso el problema de deterioro de postería y red eléctrica en via pública y la demanda de falta de servicio en colonias, problemática que se acordó resolver de manera conjunta entre el gobierno municipal y la empresa de energía eléctrica para transformar la vida de las familias victorenses.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos pueden seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com