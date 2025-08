Marco Antonio Vázquez Villanueva

El asesinato del delegado de la FGR…

Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, fue asesinado en Reynosa, por lo que se sabe a unos minutos de su muerte ocurrida este lunes por la noche, fue ejecutado en un operativo delincuencial de esos que tanto critica Donald Trump porque más parece un acto terrorista que otra cosa.

El asesinato en si es una agresión para el Estado Mexicano, para el gobierno de Claudia Sheinbaum que tendrá que responder de acuerdo a sus capacidades, con un solo objetivo, deben evitar a toda costa que quede en la impunidad.

Para los tamaulipecos es doloroso el hecho, porque con un solo acto regresará la idea de que somos un pueblo violento cuando todas las cifras sobre violaciones a la ley van a la baja, los fríos números dejan constancia de ello, para citarle un ejemplo, fueron 17 asesinatos en junio de este 2025 cuando el promedio mensual en la era del prófugo Cabeza N era de 140, le habló de los 72 meses que estuvo al frente del gobierno, igual en esta administración bajaron el secuestro, asalto, vaya, en la totalidad de los delitos se ve una cifra menor en promedio a lo que acontecía en los últimos dos sexenios, en los 12 años que gobernaron el PRI y el PAN Tamaulipas, Egidio Torre y Cabeza N.

Es un delito de alto impacto lo ocurrido con el delegado y como tal merece la atención adecuada, no cometer errores como el no llamar por su nombre al hecho, el decir que murió cuando fue ejecutado, que se incendió la camioneta cuando fue quemada, eso entre muchas cosas que deben corregirse desde el boletín oficial que emite la Fiscalía General del Estado, porque el pueblo merece la verdad, merece claridad, merece que le siembren confianza y certidumbre en momentos de incertidumbre.

Por supuesto, en esa verdad los tamaulipecos también merecemos respeto, y se lo digo porque los buitres cabecistas ya rondan el cadáver del delegado y comenzaron a tirarle mordidas con una guerra mediática en contra del gobierno de Américo Villarreal al que acusan de todo, esos hipócritas ojalá frenen sus ansias locas de destruir, porque no le pegan a una persona o un partido, nos afectan a todos los tamaulipecos, nos dañan a todos, nos roban empleos así como en los pasados dos sexenios nos robaron los presupuestos.

Y no, nadie ha dicho nunca que Tamaulipas está en paz, o que ya se derrotó a la delincuencia, al contrario, el propio gobernador ha sido puntual al señalar que se debe trabajar todos los días por la paz y no solo con palabras, también lo detalla al encabezar las mesas de seguridad cada mañana, eso sí, porque es una necesidad para el Estado, todos los días ha cacaraqueado que los números van mejor y es una realidad que no la va a cambiar un asesinato, por más importante que sea la persona ejecutada.

Vaya pues, si se tiene que tocar el tema por los partidos políticos y todos, porque se debe analizarlo, hacerlo parte de la conversación en las mesas de café para proponer, detallar, hablar de lo que pasa hoy ya que es necesario compararlo con lo que ocurría en el pasado, se debe notar la diferencia, entender, por donde quiera que se le quiera ver, que si hay un cambio y es un cambio de fondo.

Triste lo que ocurrió en Reynosa, porque dañará mucha inversión y mucho trabajo que se ha hecho para cambiar la percepción que se tiene de Tamaulipas en todo México y el mundo, porque ese daño implica riesgos en todos los aspectos.

Por ello, por el bien de todos, bien vale la pena exigir que se hable con la verdad sobre el acontecimiento, a la autoridad, léase a la Fiscalía General de Tamaulipas, exigirle que le llame por su nombre a las cosas, a los agoreros del desastre, a los cabecistas que quieren ver en ruinas al Estado nomás para dañar al gobernador y aumentar sus posibilidades de regresar a los presupuestos, exigirles que cada que mencionan un acto de estos lo comparen con lo que ocurría en el sexenio pasado y el antepasado que se quedaron sordos, ciegos y mudos, es más, ya ni siquiera quieren acordarse de aquel aciago día en que un grupo de la delincuencia organizada entró en por lo menos en tres colonias, de allá de Reynosa, matando a quienes se encontraban en la calle, algunos dicen que ejecutaron a 25, otros a 19, los menos que fueron 14, ni siquiera pudimos saber la verdad, y ellos, los cabecistas, creen que uno no se acuerda.

Conclusión, el asesinato del delegado de la FGR debe aclararse por el bien de México, es un funcionario federal, pero más por el de Tamaulipas, hacer que todo lo realizado hasta ahora siga valiendo la pena porque, las cifras a la baja en todos los delitos lo confirman, vamos por buen camino y por más doloroso que haya sido ese acontecimiento no debemos frenarnos…

RECONOCE CLAUDIA SHEINBAUM TRABAJO DE AMÉRICO VILLARREAL… La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó este lunes el potencial del Puerto del Norte de Tamaulipas, ubicado en la región de El Mezquital, municipio de Matamoros y reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya en el desarrollo de este proyecto estatal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal mencionó que el Puerto del Norte es una infraestructura estratégica impulsada por el Gobierno del Estado con apoyo de empresas privadas.

“Américo Villarreal ha hecho un gran trabajo ahí en Tamaulipas”, expresó Sheinbaum Pardo al explicar que fue el propio gobernador quien gestionó los permisos para su operación, dado que se trata de un puerto estatal.

“Tuve la oportunidad de ir hace algunos varios meses y tiene muchísimo potencial este puerto. Puerto del Norte le llaman”, añadió, tras presentar un video del evento inaugural y del arribo del buque Integrador.

El arranque de operaciones se llevó a cabo el pasado sábado, en una ceremonia encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Marina Mercante, José Barradas Cobos; José Miguel Bejos, presidente del Consejo de Administración de Mota-Engil México, y Javier García Bejos, director de Proyectos Especiales para Latinoamérica de la misma empresa.

LLAMA RECTOR DE LA UAT A SU GABINETE A REDOBLAR ESFUERZOS… En el marco de los preparativos para el arranque del ciclo Otoño 2025-3, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió este lunes una reunión de trabajo con titulares de las secretarías y dependencias que integran el gabinete de la administración central, con el fin de revisar los avances en la planeación académica y operativa, además de convocar a redoblar esfuerzos con el propósito de garantizar la calidad y eficiencia en cada etapa del próximo periodo escolar.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el inicio de clases programado para el próximo lunes 11 de agosto, así como el desarrollo del proceso de inscripciones y reinscripciones, que se realiza del 5 al 18 de agosto.

El rector Dámaso Anaya enfatizó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre las distintas secretarías, direcciones y áreas operativas de la Universidad para asegurar que cada proceso académico y administrativo se realice con responsabilidad y oportunidad, fortaleciendo así la confianza de la comunidad universitaria.

De igual manera, reiteró el objetivo de brindar una atención eficiente en la prestación de los diferentes servicios universitarios, así como el debido acompañamiento a las y los estudiantes, además de mantener los canales de comunicación abiertos y actualizados por parte de la rectoría, las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias.

Durante la reunión se revisaron las condiciones generales de infraestructura, conectividad y movilidad universitaria, así como los calendarios de actividades académicas, administrativas y de servicios estudiantiles, con el propósito de asegurar un regreso a clases ordenado, funcional y seguro en todas las sedes universitarias del estado.

Se hizo un balance de las acciones recientes de la administración rectoral, entre ellas, gestiones en materia de seguridad universitaria, vinculación con sectores productivos y gubernamentales, promoción de los derechos humanos, así como la organización de eventos académicos, culturales y deportivos que han fortalecido la proyección institucional de la Universidad en distintas regiones del estado.

En ese contexto, se planteó la organización de una serie de actividades institucionales durante la semana de inicio de clases, con el propósito de socializar los avances recientes de la Universidad en materia académica, científica, tecnológica y de vinculación social, fortaleciendo con ello el sentido de identidad y pertenencia en la comunidad universitaria.

BACHEO LLEGA A MÁS COLONIAS EN CIUDAD VICTORIA… Intensa actividad de bacheo realizó el Departamento de Rehabilitación de Pavimentos durante el periodo vacacional, logrando mejorar más de 21 mil metros cuadrados de vialidades en 20 colonias de distintos sectores de la ciudad

Como lo instruyó el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio no bajo la guardia y del 21 de julio al 1 de agosto restauró con carpeta asfáltica calles de las colonias El Mirador, Paseo de Las Américas, Mariano Matamoros, Héroe de Nacozari, Miguel Alemán y colonia Quinta Laura.

Los 3,420 metros cuadrados de superficie de rodamiento rehabilitada, incluyó los fraccionamientos Montes Altos, Residencial Selectas, Vergel de la Sierra, Los Arcos, Zozaya, Residencial Las Palmas y vialidades del centro de la ciudad, en beneficio de 5,200 habitantes.

Con trabajos de rastreo y nivelación, se repararon 17,700 metros cuadrados en 16 calles de las colonias Enfermeras, Ampliación Estudiantil, Ampliación Luis Echeverría, Chapultepec, Barrio Cañón de la Peregrina, Barrio de Pajaritos y Fracc. Lomas de Guadalupe.

