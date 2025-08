Marco Antonio Vázquez Villanueva

Algo huele mal…

De pocos escrúpulos, aquel editor lanzó la orden de publicar un reportaje que carecía de sustento, antes de ello conversó con el reportero a cargo del mismo quien tuvo la decencia de aclararle que los temas a investigar en nada tenían que ver con el sujeto que pretendían mencionar, si acaso, le habría dicho, en uno había dudas, pero nada concreto.

“Pues ese tema esta con madre, ¿lo puedes escribir, mencionar a este cabrón sin que parezca invento?”, la respuesta fue afirmativa, por lo que giró la orden, “no siempre es necesario decir la verdad, conque sea creíble es suficiente, dale”, y al día siguiente apareció el reportaje en una de las páginas del periódico, obvio, sembraba dudas, pegaba de llenó en el ego y la credibilidad del político objetivo, todos dieron por un hecho que era una investigación contundente.

Muy vieja historia para analizar lo que ahora pasa con la ejecución del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez, quien fue asesinado en Reynosa de una manera despiadada y sospechosa, la prensa, también los enemigos y amigos, hay que decir que basados en un boletín oficial de la dependencia en la que laboraba el occiso, ya dieron por un hecho que el crimen está relacionado con el tema de huachicol, a un decomiso de gasolina, allá en Reynosa, que traducido en dólares resultó millonario.

La verdad es que todo es un invento que nomás resulta creíble ya que carece de sustento, porque todavía ni siquiera se integraba la carpeta de investigación y ya se había dado a conocer esa conclusión que muchos hacen irrebatible, para ser más precisos, ni siquiera se conoce quien lo mató, no hay detenidos, vaya, ni un grupo responsable y, si en nada de lo anterior hay certeza, pues menos la tienen en el móvil del asesinato.

Está de más decir que el tema del huachicol, tan de moda y tan utilizado para destruir honras, solo resulta muy atractivo y efectivamente puede ser uno de los móviles del asesinato, pero concluir con tanta firmeza que fue el motivo pues se presta a más sospechas, siembra más dudas, solo provoca que para el pueblo algo huela mal.

Por supuesto, puede ser una realidad que los huachicoleros estén detrás de esta ejecución, pero resulta lamentable que una autoridad que se dice seria, como la FGR, haga especulaciones sobre el tema, porque su obligación es investigar, presentar detenidos, las pruebas y lograr sentencias condenatorias en base a las mismas, pero nunca debe concluir un móvil antes de tener certezas, es más, por obligación la sentencia, el veredicto final, solo corresponde a un juez, a los tribunales.

Se lo decíamos ayer, el tema no hace ni más ni menos violento a Tamaulipas, solo es de muy alto impacto y como tal debe tratarse, debe ser revisado con mucho respeto para el pueblo y para los deudos, dar resultados más que hacernos navegar en las especulaciones y en historias que nomás parecen reales, pero que les falta mucho para ser confirmadas.

Le insistimos, puede que la FGR tenga toda la razón y hasta elementos para entregar un boletín informativo de esas características, puede que el huachicol sea el móvil de la ejecución, sin embargo, a esta dependencia no se le puede permitir especular, ni sembrar dudas, ni llegar a conclusiones que después no podrían probar ante un juzgado y eso debe suceder así por dos razones, la primera para evitar la impunidad; la segunda y más importante, porque no se vale sembrar incertidumbres ni abonarle a la especulación en un tema que es tan delicado y le pega de lleno a nuestro pueblo que apenas se va levantando de los excesos del pasado…

COLABORARÁ TAMAULIPAS EN ESCLARECIMIENTO DEL CRIMEN, GOBERNADOR… El gobierno de Tamaulipas está atento y se mantiene en estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República para continuar con las indagatorias del lamentable caso en el que perdió la vida el delegado de la FGR, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Luego de presidir la reunión de la Mesa de Seguridad y a su arribo a Palacio de Gobierno, el mandatario tamaulipeco dio a conocer que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos registrados ayer por la tarde, en la ciudad de Reynosa, mantuvo conversaciones con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez para dar seguimiento a las investigaciones.

“Estamos nosotros atentos de la cooperación que pueda darse a través de las instancias de las fuerzas de seguridad que se conjugan en el estado, la Fiscalía local y buscando las líneas para que nos podamos complementar y cooperar en ese sentido”, expresó.

Villarreal Anaya explicó que ayer por la tarde, elementos de la Guardia Estatal localizaron uno de los vehículos que utilizaron los agresores y lo mantuvieron en custodia hasta que llegó el personal de la Fiscalía General de la República para hacer las pruebas que corresponden en este caso.

Agregó que equipos conformados por personal de las oficinas centrales de la FGR llegaron vía aérea a Reynosa y están participando activamente en el proceso de la investigación.

LANZA UAT AMPLIO PROGRAMA DE BECAS PARA SUS ESTUDIANTES… Con el propósito de garantizar que más jóvenes accedan a la educación superior en condiciones de equidad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lanzó dos importantes programas de becas correspondientes al ciclo escolar Otoño 2025-3: la Beca de Nuevo Ingreso y la Beca para Personas con Discapacidad.

Ambas iniciativas forman parte de la política institucional del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien ha reiterado su interés por fortalecer los principios de inclusión, justicia social y reconocimiento al mérito como ejes fundamentales para impulsar el desarrollo académico en la entidad.

La Beca de Nuevo Ingreso está dirigida a estudiantes que concluyeron el bachillerato con un promedio general mínimo de 9.5 y que están por incorporarse a un programa de licenciatura o técnico superior universitario en la UAT. El apoyo consiste en la exención total del pago de inscripción durante el primer periodo, con posibilidad de renovarse hasta concluir la carrera, siempre que el estudiante mantenga un promedio igual o superior a 9 y no repruebe materias.

La Beca para Personas con Discapacidad brinda respaldo a quienes presentan una discapacidad permanente y estén por iniciar estudios en bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura

o posgrado en la UAT. Esta beca contempla la exención del 100 % del pago de inscripción en cada periodo, renovándose a lo largo de la trayectoria académica, siempre que se cumplan los criterios establecidos.

Para solicitarla, las y los aspirantes deberán contar con ficha de inscripción, sin haber efectuado el pago, presentar diagnóstico médico actualizado que describa el tipo de discapacidad, así como el formato oficial emitido por el Sistema DIF.

En ambos casos, las solicitudes deberán presentarse del 4 al 13 de agosto de 2025 ante el responsable de becas de la dependencia académica de su interés, y para tal efecto, deberán descargar y completar la solicitud oficial y la cédula socioeconómica disponibles en el sitio oficial https://profesionalizacion.uat.edu.mx/. La aplicación de los beneficios iniciará a partir del 19 de agosto.

Mayores informes en la Dirección de Profesionalización de la UAT, teléfono conmutador 834 318 1800, extensión 1952; o al correo electrónico direcciondebecast@uat.edu.mx; así como en las redes sociales oficiales de esta dependencia.

APOYAN SEGURIDAD Y BIENESTAR EN CIUDAD VICTORIA… Como parte de las acciones del Gobierno de Victoria en apoyo a la seguridad y bienestar de las familias, el alcalde Eduardo Gattás Báez inauguró el alumbrado público en el área verde de la Colonia Mariano Matamoros.

En compañía de su esposa Lucy de Gattás, y el secretario de Servicios Públicos Carlos Charles Ortiz, encendió el circuito habilitado con tres postes y seis luminarias de última generación que permitirá a 500 habitantes del sector convivir y disfrutar de un espacio seguro.

“Nuestra Capital no solamente merece estar segura, sino también con buenos espacios y servicios públicos” señaló Gattás Báez a las y los vecinos reunidos que agradecieron la obra que era una demanda de años.

En el área verde iluminada, se realizaron trabajos complementarios de chapoleo, limpieza y poda de árboles, así como el compromiso de pinta y rehabilitación de juegos infantiles para que niñas y niños puedan disfrutar con mayor tranquilidad.

