Por Carlos López Arriaga

¿Huachicolazo criminal?

Cd. Victoria, Tam.- Otra vez Reynosa. La ejecución de ERNESTO CUITLÁHUAC VÁZQUEZ REYNA, delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas despierta un abanico amplio de interpretaciones y teorías conspirativas.

La más cómoda para las autoridades es que el crimen fue consecuencia del magno decomiso de hidrocarburos (1.8 millones de litros) efectuado en la colonia La Escondida de dicha cabecera municipal.

Operativo conjunto donde participaron corporaciones civiles y militares, pero que encabezó la FGR. De aquí parte la hipótesis de que el grupo delictivo afectado quisiera cobrarse la afrenta contra el titular regional de la institución, el delegado VÁZQUEZ REYNA.

El golpe al tráfico de huachicol tuvo lugar el domingo 27 de julio y apenas ocho días después, el lunes 4 de agosto, vino la mortal respuesta. Y aunque es temprano para definir tal explicación como la causa del atentado, al menos pueden señalarse ambas fechas en calidad de antecedente y consecuente.

Explicaciones más retorcidas que circulan en la red dicen que VÁZQUEZ REYNA, al dirigir el operativo de julio pasado y acatar órdenes de la capital mexicana, se vio obligado a contravenir pactos acordados con grupos locales. Esta sería la parte oscura de la interpretación que liga el decomiso con el asesinato.

EL ATAQUE

Abundan las dudas. La polémica en medios sobre la presunta ausencia de escoltas, con un funcionario de dicho nivel y en una ciudad hiperviolenta como Reynosa. Y también sobre la protección del vehículo.

Los comunicadores no se ponen de acuerdo. Para algunos la Cadillac Escalade negra no estaba blindada (lo cual suena absurdo). Para otros tenía blindaje nivel 5 (nivel D, según la Norma Oficial Mexicana) el cual protege contra ojivas de alto calibre.

En refuerzo del segundo argumento, se argumenta que el vehículo no fue inicialmente atacado a balazos sino con una granada de fragmentación. También en esto hay diferencias de opinión. Si el estallido de la granada destrozó la parte trasera de la camioneta, esto pone en duda la existencia de blindaje.

Si en vez de ello, la granada se lanzó rodando, a nivel de pavimento, para detonar desde abajo, entonces podríamos pensar que efectivamente había blindaje. En casos así, el chasis y el suelo del vehículo son las partes más vulnerables que no suelen llevar la misma protección de la carrocería.

Solo que dicha maniobra habría exigido proximidad y precisión, tarea difícil con el vehículo en movimiento. Pero más sencilla si está detenido en un semáforo o por congestionamiento vial.

Dependiendo del modelo, se calcula que la Cadillac Escalade tiene una altura libre de entre 20 y 25 centímetros sobre el pavimento. Su tanque de combustible se ubica en la parte trasera.

Lo cual explica el rápido incendio cuya humareda hizo bajar al hombre de la unidad para que, ya sin protección, fuera acribillado. Desde luego, los videos de seguridad tienen la última palabra.

NOTICIAS EN CADENA

(1) Empecé la semana comentando aquí sobre la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) a cargo del INEGI, que en su edición de junio-julio ubicaba a Reynosa como la localidad con mayor percepción de inseguridad (81.1%) entre los 43 municipios de Tamaulipas (https://tinyl.co/3YsU).

(2) Al día siguiente comenté los cambios visibles en la estrategia de seguridad que derivan del relevo dispuesto por la presidenta SHEINBAUM en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al sacudirse al obradorista PABLO GÓMEZ y mandarlo a coordinar una consulta sobre la reforma electoral.

Más importante aún, la identidad del recién llegado, OMAR REYES COLMENARES. Curiosamente, muchos analistas repararon más en la nueva chamba de GÓMEZ que en el ascenso de REYES. Sobre el cual subrayé que pertenece al equipo cercano de CLAUDIA. Y, sobre todo, que no es herencia de AMLO.

Se trata de un cuadro experimentado con amplia trayectoria en inteligencia criminal, bajo las órdenes de su tocayo GARCÍA HARFUCH, cuando este fue titular de seguridad chilanga. Se construye, pues, una poderosa sinergia entre la SSPC y la UIF para hacer frente a la inédita ola delictiva que sacude al país.

(3) Y, bueno, en paralelo ocurre el asesinato del delegado VÁZQUEZ REYNA, que puso a Tamaulipas en las primeras planas nacionales y también fue nota internacional.

EL DAÑO MAYOR

Un reporte de portada en BLOOMBERG (“México bajo asalto”) publicado en julio pasado en formato de revista y descargable en PDF desde EL FINANCIERO (https://tinyl.co/3Ysg) lleva por título en páginas interiores un diagnóstico implacable: “Asaltos en carretera: ya son parte del costo de hacer negocios en México”.

Diferencia notable con las viejas generaciones del hampa que se dedicaron de manera exclusiva al manejo de estupefacientes, contrabando, prostitución y tráfico de ilegales.

Por ello resulta alarmante el que ahora acometan sobre la economía formal, la hagan suya y la sometan con redes de tributación espurias. Han rebasado sus antiguos nichos de actividad para convertirse, dice el reportaje, en “un problema muy significativo que ha roto de una forma importante todas nuestras cadenas de suministro.”

De aquí la preocupación entre los capitanes de la industria global en cuyas manos descansa la decisión de invertir (o no) en países como México. Noticia que trasciende el marco de la sección policiaca para convertirse en foco rojo del periodismo económico. De aquí la importancia de la inteligencia financiera. Está en juego la viabilidad del país.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com