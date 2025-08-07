Aplica SST Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Con el despliegue de brigadas especializadas en la aplicación de encuestas, 134 localidades de 14 municipios de Tamaulipas participan en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025.

Lo anterior lo informó, la jefa del Departamento de Salud Mental y Prevención de Adicciones, Eliana Guevara Peña, al señalar que a través del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) se lleva a cabo el levantamiento de información que permitirá conocer la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas entre la población para aplicar estrategias de prevención, atención y tiramiento.

“Se trata de actualizar el panorama mexicano sobre consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, así como las condiciones de salud mental que prevalece entre la población y para ello un grupo de expertos en la materia visitan las zonas seleccionadas para aplicar la encuesta que, en el mes de julio concluyeron en la zona norte y están por terminar la zona sur del estado, para que antes de finalizar el año la federación dará a conocer los resultados”, destalló Guevara Peña.

Dijo que actualmente se tiene una visión del consumo que prevalece en el estado de este tipo de sustancias y que es a través de las atenciones que se otorgan en los 18 UNEME CECOSAMA (Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones) ubicados en 15 municipios del estado, en donde se asiste por voluntad propia, se ha detectado que el consumo se refleja en el alcohol y la marihuana principalmente.

Agregó que con la transformación que el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya implementó en estas unidades de salud, se reinventó el servicio que se otorga a la población, que además de la atención que solicita, se detecta y atiende si presenta una situación de consumo, así como se ha realizado mucho trabajo de campo, trabajo intencionado, se han visitado escuelas y se ha focalizado a quienes requieren de atención.

Cabe mencionar que para la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, el secretario de Salud Federal, David Kershenobich Stalnikowitz , informó que serán cerca de 24 mil viviendas las que se visitarán en todo el país y se entrevistarán a más de 17 mil personas, aunado a que a través de esta estrategia, se obtendrá información sobre el consumo de fentanilo y los resultados se utilizarán para monitorear las tendencias de consumo y aplicar programas preventivos y de tratamiento.