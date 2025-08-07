Investigadores de la UAT obtienen certificación nacional

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalece su liderazgo en la generación de conocimiento y en el desarrollo de capacidades científicas, al registrar un incremento en el número de docentes certificados por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

En la convocatoria 2025, un total de 92 profesores de la UAT fueron evaluados favorablemente para obtener o renovar su certificación con este prestigioso reconocimiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), lo que representa un aumento del 4.3 % respecto a la convocatoria anterior del SNII.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, expresó su reconocimiento al trabajo y compromiso de las y los docentes que integran esta nueva generación de investigadoras e investigadores certificados.

Destacó que estos resultados son producto de una visión estratégica que ha priorizado el desarrollo de capacidades científicas en todas las áreas del conocimiento, y que hoy se reflejan en el posicionamiento de la Universidad como una institución que contribuye activamente a la solución de problemáticas sociales, al desarrollo sostenible y al fortalecimiento del bienestar comunitario.

Con los resultados de esta convocatoria, para el año 2026, la UAT contará con un total de 454 docentes con certificación vigente en el SNII en el cual el 46.26 % son investigadoras y el 53.74 % investigadores.

Es importante subrayar que, del total de reconocimientos otorgados en esta convocatoria, 47 corresponden a nuevos ingresos al sistema, mientras que 45 son resultado de procesos de permanencia o promoción.

Los resultados evidencian la presencia de diferentes niveles de reconocimiento dentro del Sistema Nacional, con 39 docentes en la categoría de Candidato, 44 en Nivel I, 8 en Nivel II y 1 en Nivel III. De manera especial destaca la Dra. Juana María Coronado Blanco, adscrita a la Facultad de Ingeniería y Ciencias, quien mantiene su reconocimiento en el Nivel III, la máxima distinción otorgada, que reconoce su trayectoria científica, producción académica de alto impacto, liderazgo en proyectos de alcance nacional e internacional, así como una significativa contribución en la formación de talento académico.

Dámaso Anaya reafirmó el compromiso institucional de seguir incrementando las certificaciones de la UAT en este Sistema Nacional, promoviendo el fortalecimiento de los cuerpos académicos, la consolidación de líneas de investigación pertinentes y el impulso a la profesionalización del personal docente.