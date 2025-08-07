Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos

AGENCIAS

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que todos los dirigentes del partido deben conducirse con el ejemplo de la justa medianía; sin embargo, acusó que hay una campaña de la derecha para crear la percepción de que todos son iguales.

“Es importante que reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque se tengan los recursos de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, no hacerlo. Porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, subrayó.

En conferencia de prensa en Morelos, aseguró que hay una campaña de la derecha que quiere debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Si se debilita Morena ¿Qué queda? ¿El PRIAN? ¿Alito? Hay una campaña sistemática como intentando instalar una narrativa, y la narrativa es, todos son iguales”, expuso.

“Quiere crear una división y generar la percepción de que somos iguales, pero nada más alejado que eso. Ellos se dedicaron durante años a saquear este país y traicionar al pueblo de México, nosotros nunca”, añadió la líder del partido.

Al ser cuestionada sobre la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, dijo que está encargado de otras tareas y “no debería por qué preocuparnos esta circunstancia”.

Explicó que le toca reunirse con la estructura de organización, conformada por los coordinadores operativos territoriales para evaluar sus metas, por lo que son tareas distintas.

Sobre el viaje de López Beltrán a Japón, insistió en que “no cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Con sus recursos viajó, igual que los otros compañeros”.