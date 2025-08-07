Miles marchan en Colombia en apoyo al expresidente Uribe; fue sentenciado por soborno y fraude

AGENCIAS

Miles de colombianos salieron este jueves a las calles de todo el país para apoyar al expresidente Álvaro Uribe tras la histórica sentencia de 12 años de arresto domiciliario en su contra por soborno y fraude procesal.

A pesar de la lluvia, el padre de la derecha moderna colombiana consiguió movilizar a cientos de personas en Bogotá en las marchas convocadas por su partido y bastión opositor, Centro Democrático.

El exmandatario (2002-2010) permanece detenido en su casa, mientras apela la sentencia por sobornar a testigos para evitar que lo vincularan con paramilitares antiguerrilla, responsables de miles de crímenes durante el conflicto armado.

Con paraguas, impermeables, banderas de Colombia, pitos, tambores y música festiva, los simpatizantes de la derecha corearon “Uribe, amigo, el pueblo está contigo” mientras avanzaban hacia la central Plaza de Bolívar.