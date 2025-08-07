Promocionan a Tamaulipas de forma permanente en el AIFA

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para una promoción intensa y permanente, Tamaulipas cuenta con dos espacios de la Secretaría de Turismo en los que se difunden las bellezas naturales de la entidad, sus artesanías, cultura, tradiciones y mucho más.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo, explicó que a nivel nacional está el espacio ubicado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con el nombre “Tamaulipas se transforma”, y a nivel estatal, el centro “Punto Tamaulipas” en Ciudad Victoria.

“Con el trabajo coordinado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, estamos potencializando las estrategias y acciones para hacer de Tamaulipas un referente nacional e internacional, a través de la promoción de los destinos turísticos, la inversión en obras, el mejoramiento de la seguridad y un mayor impacto económico en las comunidades, entre otras acciones”, refirió.

El funcionario estatal señaló que en el AIFA se encuentra la tienda “Tamaulipas se transforma”, donde se venden productos artesanales, gastronómicos y decorativos elaborados por artesanos tamaulipecos. Además, se ofrece información sobre el amplio abanico de destinos turísticos y festividades del estado.

De la misma manera —dijo—, en Ciudad Victoria, a un costado del Centro Cultural Tamaulipas, está “Punto Tamaulipas”, un espacio donde las y los artesanos ofrecen una gran diversidad de obras realizadas con sus manos, abierto para todas y todos los visitantes.

Cada mes, existe la oportunidad para que los 43 municipios del estado presenten su oferta turística, con el fin de que la ciudadanía conozca más sobre las bellezas naturales, festividades, artesanías y otros atractivos de un estado que lo tiene todo, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez.