Puerto Norte, una realidad gracias a la inversión estatal en obra pública

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Matamoros, Tamaulipas. – Tras el arranque de operaciones del Puerto Norte de Matamoros, encabezado el pasado sábado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el Gobierno del Estado da a conocer que, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), se ha ejercido una inversión superior a 206 millones de pesos, durante los años 2023 y 2024 en la consolidación de esta infraestructura estratégica para el noreste de México.

El titular de la SOP, Pedro Cepeda Anaya, informó que estos recursos se destinaron a obras fundamentales como la construcción de vialidades internas, vialidad norte, cercos y bardas perimetrales, estudios técnicos, rehabilitación del sistema de señalización, así como la instalación de boyas y balizas de enfilamiento, esenciales para garantizar operaciones marítimas seguras.

Además, se anunció que para este 2025, el Gobierno del Estado contempla una inversión pública adicional cercana a los 190 millones de pesos para continuar fortaleciendo el recinto portuario con la construcción de un tanque de almacenamiento de agua, caminos de servicio, el Centro de Control Marítimo y la rehabilitación del área del faro.

Con esta inversión acumulada, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con la infraestructura pública como motor de desarrollo regional, marcando un precedente en el fortalecimiento logístico, energético y comercial del estado.