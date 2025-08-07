Recupera Ayuntamiento de Victoria área verde para fortalecer convivencia social en Lomas de Santander

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para fortalecer la convivencia familiar y vecinal, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez visitó este día, con personal de Servicios Públicos del Municipio, la Colonia Lomas de Santander para rescatar el área verde que por años permaneció en el abandono.

A temprana hora, supervisó trabajos de chapoleo, poda de árboles, limpieza, pinta de juegos infantiles, bancas, asadores y foros para actividades recreativas, así como la rehabilitación de alumbrado público en el perímetro del inmueble para mejorar la seguridad vial y nocturna.

En el recorrido, dialogó con vecinos del sector para conocer de propia voz peticiones que mejoren el espacio público, fomenten la convivencia social y actividad deportiva en las canchas de fútbol y basquetbol en beneficio de la salud de la niñez y juventud del sector.

Esta acción, es parte del programa permanente de limpieza y conservación de espacios, a través del que se han atendido reportes ciudadanos en 35 áreas verdes, 20 plazas públicas e instalado más de 50 mil luminarias de última generación en la zona urbana y rural de la Capital del Estado.

