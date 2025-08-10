Conmemora DIF Tamaulipas el mes de las personas adultas mayores

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco de la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se conmemora el 28 de agosto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, lleva a cabo una amplia agenda de actividades para promover el bienestar, la salud y la inclusión de este sector de la población.

Como parte de esta conmemoración, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor organizará un ciclo de conferencias en el Polyforum Rodolfo Torre Cantú con los temas “Derecho a envejecer con dignidad” y “Resiliencia en adultos mayores y derechos humanos”. En este mismo espacio se instalarán módulos informativos sobre los servicios y atenciones que brindan tanto el DIF Tamaulipas como el Colegio de Notarios de Tamaulipas.

En el ámbito deportivo, un grupo representativo de actividad física participará en las Quintas Olimpiadas de Oro de los Adultos Mayores, que se realizarán del 27 al 30 de agosto en la ciudad de Toluca, Estado de México, evento en el que el DIF Tamaulipas ha sobresalido en los últimos años.

Asimismo, este mes se llevará a cabo el evento “Nuestros Adultos Mayores, Nuestra Prioridad”, en el que el DIF Tamaulipas contará con un módulo informativo, además de la participación de la trova de adultos mayores y la entrega de mandiles a quienes se desempeñan como paqueteros en centros comerciales de la capital.

En la Casa Club de Ciudad Victoria se realizarán torneos de cachibol, pláticas sobre cuidados y envejecimiento saludable, charlas sobre salud mental y manejo del estrés, visitas a clubes comunitarios, proyección de películas de la época dorada del cine, talleres de risoterapia, zumbatón y bailes en tardeadas de convivencia.

En el centro asistencial Villas Vida Plena se llevará a cabo la coronación de la Reina 2025, con presentaciones artísticas, inauguración de una galería, actividades deportivas y de prevención de la salud, así como conferencias enfocadas en el bienestar. Además, sus residentes tendrán la oportunidad de realizar un viaje en grupo a la playa La Pesca, en el municipio de Soto la Marina.