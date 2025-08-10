Rehabilitará Gobierno red de agua potable en la Nacozari y Miguel Alemán

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el compromiso de seguir cuidando el agua y su distribución, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez puso en marcha trabajos de rehabilitación de 2,258 metros de tubería y 173 tomas domiciliarias en amplio sector de la ciudad.

Junto a vecinos de las colonias Héroes de Nacozari y Miguel Alemán y su esposa Lucy de Gattás, dio el banderazo al personal que realizará la perforación asfáltica para sustituir el material de conducción, entre las calles Alberto Carrera Torres a Matamoros y del 28 al 31 de las colonias citadas.

“Esta obra impulsará el desarrollo de nuestra comunidad y ayudará a mejorar la salud pública” dijo la ama de casa Rosalba Grimaldo Hernández al agradecer al alcalde la Capital de Tamaulipas a nombre de los más de 5,650 habitantes que se verán beneficiados.

“Gracias por confiar en este Ayuntamiento” expresó Gattás Báez, quien estuvo acompañado de integrantes del Cabildo de Victoria y secretarios del gobernó municipal para atender y escuchar al ciudadano que se acercó a hacer peticiones de servicios públicos.