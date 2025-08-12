Acuerdan la UAT y el SUTUAT contrato colectivo de trabajo 2025

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Sindicato Único de Trabajadores de la UAT (SUTUAT) consolidaron este lunes un paso significativo al formalizar la firma del Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente al año 2025. Este acuerdo refuerza las relaciones laborales y establece bases firmes para continuar avanzando de manera conjunta en beneficio de toda la comunidad universitaria.

La reunión, celebrada en la sala de juntas de la Rectoría, estuvo encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por el secretario general estatal del SUTUAT, José Luis Castañón Ramos y el secretario de Trabajo y Conflictos, Juan Gabriel Puga Limón, así como dirigentes seccionales e integrantes de la organización sindical.

En su intervención, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la firma de este convenio representa un claro reflejo de la madurez institucional y del compromiso compartido entre la Universidad y el Sindicato para alcanzar soluciones consensuadas y satisfactorias.

Señaló que el diálogo, la apertura y la cooperación son pilares esenciales para el desarrollo sostenido de la Universidad, así como para mantener un entorno laboral estable que promueva el bienestar y el crecimiento de toda la comunidad académica y administrativa.

Durante la mesa de trabajo para la revisión integral del contrato colectivo, se alcanzaron acuerdos importantes en materia salarial, prestaciones y condiciones laborales, con la finalidad de mejorar y actualizar las condiciones del personal sindicalizado.

La firma del documento estuvo encabezada por el rector Dámaso Anaya y los representantes del SUTUAT. Atestiguaron la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez; el secretario de Finanzas, Eduardo García Fuentes; el abogado general, Ismael Quintanilla Acosta y el secretario de Administración, Jesús Francisco Castillo Cedillo, además de integrantes del comité directivo estatal del sindicato.

Con la formalización de este convenio, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Sindicato Único de Trabajadores reafirman su compromiso para continuar trabajando unidos, manteniendo la estabilidad laboral, fortaleciendo las estructuras institucionales y promoviendo el desarrollo armónico de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.