Con inversión estratégica en educación y deporte, gobierno de Américo impulsa el futuro de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, ha implementado una estrategia integral para impulsar la transformación y el desarrollo del estado a través de inversiones estratégicas en infraestructura deportiva y educativa, ejecutadas a través de la Secretaría de Obras Públicas.

Desde octubre de 2022 a la fecha, se han destinado más de 1,623 millones de pesos en obras que brindan a las y los jóvenes mejores espacios para su formación académica, su desarrollo físico y su integración social.

Cabe destacar las palabras del gobernador del Estado en la ceremonia de honores a la bandera, en las que indicó que ya son tres años en las que se van conjuntando dos circunstancias muy importantes; la oportunidad y la preparación, las cuales dijo, son las que se les están brindando a la juventud tamaulipeca.

En entrevista con medios de comunicación de la capital, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya mencionó que, gracias a la visión del líder del Ejecutivo estatal, durante los tres años de este gobierno, cerca de 165 millones de pesos se han destinado a infraestructura deportiva.

Entre las obras más relevantes se encuentran la modernización de la pista de tartán del estadio “Marte R. Gómez”; la rehabilitación de las albercas de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines”; la renovación de la alberca olímpica y la zona de clavados del Polideportivo “Américo Villarreal Guerra”; la mejora de las áreas de gimnasia y esgrima de la Unidad Deportiva Siglo XXI y la rehabilitación del Gimnasio Franklin Chanes en el municipio de Río Bravo.

Asimismo, refirió que el apoyo a la educación se refleja con la inversión de casi 209 millones de pesos en la construcción de los gimnasios del Instituto Tecnológico de Victoria y la Escuela Normal de Educadoras.

Agregó que se ha invertido 1,250 millones de pesos en rehabilitaciones y equipamiento a planteles escolares por medio del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa Física Educativa (ITIFE).

“Cada peso invertido en educación y deporte es una apuesta directa al presente y futuro de la juventud tamaulipeca. Hoy más que nunca, la infraestructura pública es una herramienta para abrir oportunidades y garantizar que las y los jóvenes tengan las condiciones para crecer, aprender y transformar su entorno”, concluyó Cepeda Anaya.