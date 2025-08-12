Por Carlos López Arriaga

Ostentación, ¿mal incurable?

Cd. Victoria, Tam.- El lector puede enterarse de que un político morenista cae en desgracia cuando los cartonistas de LA JORNADA lo agarran de piñata y lo convierten en el payaso de las cachetadas para dejarlo como palo de gallinero. En esas anda el senador tabasqueño ADÁN AUGUSTO LÓPEZ.

Otro indicador son las declaraciones del también senador GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, hoy por hoy, el miembro de la Cámara Alta más cercano a Palacio Nacional. Amigo de toda la vida de la presidenta SHEINBAUM, dicho por ella misma.

La carta de ANDY LÓPEZ sobre su viaje a Japón, le mereció a NOROÑA un comentario que jamás se habría atrevido a insinuar en tiempos de AMLO, al señalar sobre dicha misiva: “de cualquier manera, sea quien sea el que la haya hecho, es malísima.” (https://tinyl.co/3a6E)

Oiga usted y ni modo de decir que el FISGÓN, HELGUERA y NOROÑA se volvieron de pronto neoliberales, fifís, machuchones, camajanes, adalides de la derecha, acólitos de CLAUDIO EQUIS, devotos del salinismo, voceros del zedillato o corifeos de CALDERÓN.

Esto se llama, simple y llanamente, fuego amigo, (revisionismo, acaso). Como el golpe que le acaba de asestar otro cartonista del mismo diario (ROCHA) a dos personajes que, al menos en su aspecto, podrían ser la diputada sonorense DIANA KARINA BARRERAS y su cónyuge veracruzano SERGIO GUTIÉRREZ LUNA.

De no ser ellos adelanto 30 veces mis disculpas. Porque, mire usted, lucen pura ropa y artículos “de marca”. ¿Y cómo sabemos eso?, bueno, saberlo, así como saberlo, de plano no.

Aunque es factible deducirlo a partir de las etiquetas con signos de pesos que en la citada caricatura cuelgan de celular, pulsera, collar, reloj, bolsa y tenis de la dama. Sin olvidar el reloj y los zapatos del caballero quien (además) luce un aro en su nariz coronado con un gran diamante.

A sus espaldas se observa un pedestal con un busto pétreo de BENITO JUÁREZ, mientras ella dice:

-“¿Justa medianía según quién?, comparados con Maximiliano y Carlota, nos seguimos sintiendo muy humildes.”

(https://tinyl.co/3a6G).

DEL HECHO AL DICHO

Lo que vuelve noticiosos a estos temas son los mensajes de la presidenta SHEINBAUM y su dirigente partidista LUISA MARÍA ALCALDE donde insisten en la idea de ejercer el poder con humildad. En la sana medianía de JUÁREZ, precisamente.

Inocultable el contraste con la conducta de sus compañeras y compañeros de ruta que siguen demostrando un amor desmesurado por los signos externos del poder y la riqueza. Autos de lujo, turismo de alta gama, diversiones caras, hoteles cinco estrellas, restaurantes de postín.

Narcicismo habemos, ¿el amor por ese estilo de vida es adictivo?… Por más pronunciamientos, indicaciones y regaños que bajan de lo alto, numerosos personajes de niveles medios y superiores se aferran a sus caprichos. No sueltan sus Cartier ni sus Prada.

Y mire usted, en la memoria narrativa de ANDRÉS MANUEL, en mañaneras y discursos, hay material de sobra cuestionando el derroche y el uso excesivo del presupuesto, señalando que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Se la pasó todo el sexenio hablando del tema. De cómo dilapidaron el dinero los gobernantes neoliberales (PRI, PAN), imitando, incluso, su manera de hablar y pavonearse con una vida de privilegios a costa del erario, choferes, acompañantes, guardaespaldas. Eso y muchos viáticos.

Recordando a MANUEL BUENDÍA, no basta ir del dicho al hecho. El complemento viene cuando invertimos el orden y vamos del hecho al dicho.

LOS SARRACENOS

La postura es muy simple. Planteamientos reiterados en las tres campañas presidenciales de AMLO (2006, 2012 y 2018). Llamados a la austeridad que hoy regresan en los discursos de SHEINBAUM y ALCALDE.

La dirigente guinda hace suyos los conceptos juaristas de austeridad y justa medianía, “principios fundamentales” de su partido. Como aquel de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Evitar la ostentación, dice, incluyendo a quienes lo hagan “con recursos propios”, pues “podemos tener los medios, pero debemos comportarnos como dirigentes de un movimiento que representa al pueblo”, “viviendo con humildad y sencillez”, en aras de “la confianza ciudadana”.

Aunque buena parte del aparato oficial parece dejar solas a CLAUDIA y LUISA MARÍA en sus pronunciamientos. Predican en el desierto. Fingen no escucharlas. Alguien tendría que dar un manotazo en la mesa y pronto.

Este verano queda para la memoria histórica la cantidad de figuras del oficialismo pilladas vacacionando felizmente en Portugal (MARIO DELGADO); Japón (ANDY LÓPEZ); Madrid (RICARDO MONREAL); Italia (MIGUEL ÁNGEL YUNES) y Holanda (LAYDA SANSORES), entre otros.

Ciertamente, prohibir sin sancionar el desacato debilita a la autoridad. El razonamiento de la Presidenta SHEINBAUM es impecable. La divisa de reducir gastos suntuarios… ¿pero cómo hacerlo cumplir cuando los desobedientes (como los demonios bíblicos) son legión y en ciertos niveles del organigrama parecen ser mayoría?, ¿es viable sancionar a tantos??

-“Llegaron los sarracenos”, reza el viejo refrán español, “y nos tundieron a palos” porque “Dios ayuda a los malos, cuando son más que los buenos.”

El desafío de la actual cúpula partidista, sería estructurar un bloque sólido entre los militantes sinceros que efectivamente simpatizan con la austeridad republicana, como contrapeso indispensable ante la frivolidad que hoy impera y amenaza al denominado segundo piso de la cuarta transformación.

