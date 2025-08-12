ntensifica Gobierno bacheo en colonias de Victoria

El Gobierno de Victoria continúa mejorando la movilidad urbana en colonias y comunidades rurales, rehabilitando a través de la Secretaría de Obras Públicas 17,830 M2 de vialidades con bacheo, rastreo y nivelación de calles.

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Gobierno de Victoria continúa mejorando la movilidad urbana en colonias y comunidades rurales, rehabilitando a través de la Secretaría de Obras Públicas 17,830 M2 de vialidades con bacheo, rastreo y nivelación de calles.

El gobierno que encabeza Eduardo Gattás Báez le apuesta a una calidad de vida más óptima y segura para los victorenses, por lo que está semana se trabajó de manera intensa con acciones de bacheo en 11 colonias y 2 ejidos de la ciudad.

Se rehabilitó el pavimento en la calle primera diagonal del Fracc. Los Arcos, calle Mina entre 6 y 7 Residencial Selectas, calle Villa de Llera en Fracc. Industrial, calle Puerto de Matamoros Col. Horacio Terán, en avenida Bugambilia del Fracc. Campestre y calle Las Flores en Sierra Ventana.

En la zona centro se trabajó en calle 1 entre Zaragoza y Juárez, calle 22 Ocampo y calle Pedro José Méndez entre 22 y boulevard Praxedis Balboa, con un total de 1,630 M2 de pavimento mejorado en 6 colonias, beneficiando directamente a 3,900 habitantes.

Se rastrearon y nivelaron 16,200 M2 de calles en el camino a Los Troncones y calle Pingüino de la colonia Barrio Cañón de la Peregrina, Camino al Olmo y calle Sin Nombre de la Chapultepec, en Niños Héroes de la Esfuerzo Popular, Puerto de Mazatlán de la Horacio Terán y Golfo de México de la Ampl. Esfuerzo Popular, sumando 21 calles niveladas.

