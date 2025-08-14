Habitantes de Lomas de Calamaco reciben dos calles más pavimentadas, en Victoria

Con la entrega de dos calles más, revestidas con carpeta asfáltica en Lomas de Calamaco, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez consolida día a día el proyecto de construir una ciudad más ordenada y próspera.

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la entrega de dos calles más, revestidas con carpeta asfáltica en Lomas de Calamaco, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez consolida día a día el proyecto de construir una ciudad más ordenada y próspera.

Al acudir al lugar de la obra vial de 5,431 metros cuadrados de superficie, fue recibido, junto a su esposa Lucy de Gattás, por la señora Norma Sánchez Martínez, quién a nombre de los 10,152 beneficiarios reconoció el esfuerzo que realiza para invertir bien el recurso público.

“Esta obra es reflejo de lo que creemos, que Victoria se construye de la mano de su gente y que el gobierno responde con hechos para mejorar la calidad de vida, seguridad y bienestar de quienes transitan y viven en la zona”, afirmó Gattás Báez.

La calle Lomas de Calamaco y Camargo, entre Zeferino Fajardo y Loma Agreste, rehabilitada con nueva carpeta asfáltica, facilitará un acceso más rápido al comercio, instituciones de gobierno y vialidad más segura para los habitantes de ese transitado sector de la Capital de Tamaulipas.

