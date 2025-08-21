Continúa IPSSET con trámites de préstamos para derechohabientes

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) continúa los trámites de préstamos para sus derechohabientes en los módulos de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria, en la Torre Bicentenario, así como en las ventanillas de sus oficinas centrales.

El personal de confianza, extraordinario y sindicalizado; así como pensionados y pensionistas del IPSSET, pueden realizar el trámite en su ventanilla más cercana con previa cita, la cual pueden programar en www.tamaulipas.gob.mx/ipsset en el apartado CITA WEB.

La directora general del IPSSET, Sandra Ivonne Mejía Bárcena, informó que durante el año 2025 se han beneficiado a más de 7 mil 400 trabajadores del Gobierno del Estado, pensionados y pensionistas, con préstamos por un monto de más de 473 millones de pesos.

Los formatos, requisitos y el Tabulador de Prestaciones Económicas están disponibles en la página web del Instituto para su consulta.

Si el solicitante tiene dudas puede comunicarse al 8343187300 ext. 76448, 76443 y 76416 en un horario de atención de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes o escribir al correo prestaciones.ipsset@tamaulipas.gob.mx.