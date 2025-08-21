Continúa IPSSET con trámites de préstamos para derechohabientes

La directora general del IPSSET, Sandra Ivonne Mejía Bárcena, informó que durante el año 2025 se han beneficiado a más de 7 mil 400 trabajadores del Gobierno del Estado, pensionados y pensionistas, con préstamos por un monto de más de 473 millones de pesos.

21 agosto, 2025
1 minuto de lectura

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) continúa los trámites de préstamos para sus derechohabientes en los módulos de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria, en la Torre Bicentenario, así como en las ventanillas de sus oficinas centrales.

El personal de confianza, extraordinario y sindicalizado; así como pensionados y pensionistas del IPSSET, pueden realizar el trámite en su ventanilla más cercana con previa cita, la cual pueden programar en www.tamaulipas.gob.mx/ipsset en el apartado CITA WEB.

La directora general del IPSSET, Sandra Ivonne Mejía Bárcena, informó que durante el año 2025 se han beneficiado a más de 7 mil 400 trabajadores del Gobierno del Estado, pensionados y pensionistas, con préstamos por un monto de más de 473 millones de pesos.

Los formatos, requisitos y el Tabulador de Prestaciones Económicas están disponibles en la página web del Instituto para su consulta.

Si el solicitante tiene dudas puede comunicarse al 8343187300 ext. 76448, 76443 y 76416 en un horario de atención de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes o escribir al correo prestaciones.ipsset@tamaulipas.gob.mx.

21 agosto, 2025
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Inicia UAT en Río Bravo la carrera de agronomía

21 agosto, 2025

Lalo Gattás pone en marcha instalación de desarenador en La Peñita

21 agosto, 2025

Mejora programa “Impulsando tu Bienestar”, calidad de vida de las y los tamaulipecos

21 agosto, 2025

Inauguran primer “Foro Generación Eólica”: un camino hacia la transición energética

21 agosto, 2025
Botón volver arriba