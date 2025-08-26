Marco Antonio Vázquez Villanueva…

Algo es algo…

A principios de septiembre del 2023 se filtró que el Secretario de Educación en la administración del prófugo Cabeza N había sido vinculado a proceso, se perseguían dos delitos en un desfalcó superior a los 8 millones de pesos, la semana pasada recibió una resolución condenatoria por parte de un juez.

Por aquellos días el señalamiento parecía un chiste de mal gusto, una burla a la inteligencia de los ciudadanos, todavía lo parece un poco, pero ya por lo menos se cierne sobre el individuo conocido como Mario N la posibilidad de meterlo a la cárcel por 20 años al comprobarse que cometió los delitos de peculado y ejercicio ilícito de funciones, resulta que firmó un contrato con una empresa por ese monto, le hizo retenciones a los trabajadores de la educación para tal efecto y lo recolectado fue a parar, en una buena parte, a sus cuentas particulares y a otras.

La verdad es que no sabemos si aplaudir o llorar por lo que está ocurriendo, y es que si bien se va encontrando la punta del iceberg de la corrupción que se cometió en el sexenio de Cabeza N, también hay que decir que la anterior Fiscalía Anticorrupción hizo todo lo posible por proteger a los implicados en estos turbios negocios con dinero público, vaya pues, los persiguen por una pinchurrienta suma y me explico.

Mire, para usted y para mí los ocho millones de pesos representan quizá toda una vida de trabajo, tal vez dos o tres, pero es muy corta si tomamos en cuenta que al inicio de las investigaciones se habló de que en la SET estaban 22 mil millones de pesos perdidos, que las auditorias federales reclamaban ese recurso y nadie pudo dar razón del mismo, significa que ese monto por el que le acusan, o quizá mucho más, lo obtuvieron quincena a quincena durante todo el tiempo que ejerció ese cargo y sin descansar sábado o domingo, eso sin contar aguinaldos y bonos.

Lo cosa se pone peor si le digo que ese saqueo de 22 mil millones era únicamente en referencia al gasto federal en la SET, todavía habrá que investigar que se le hizo al dinero local, el que audita el congreso del Estado y que no es nada despreciable en toda la suma.

En la SET se hizo un cochinero con el dinero destinado a la educación, por ejemplo, testigos oculares preguntan en donde fueron a parar las tarjetas bancarias localizadas en cajones de un escritorio del edificio de la calzada y con las cuales se presume se cobraban algunos contratos por 40 mil pesos mensuales, sin incluir los recursos que se fugaron en personal que no se presentaba a trabajar, como una de sus secretarias y otros sin que lo merecieran o desquitaran en algo.

En lo particular aplaudimos que se combate la corrupción, si el exsecretario entiende que su vida puede terminar en una prisión quizá tenga la valentía de explicarnos más cosas para que paguen los verdaderos saqueadores, vaya pues, ojalá que si las denuncias realmente pretendan llegar a un culpable se vayan más al fondo de las cosas, porque Mario N era un personaje que no se mandaba solo y menos cuando firmó ese convenio con la empresa, es decir, todos presumen tenía fuertes nexos con los Cabeza N y quizá hasta allá fue a parar el dinero.

Ahora, no basta una sentencia condenatoria para Mario N, porque los malos pensamientos de que quizá solo se trata del insano intento de purificar a los amigos de Cabeza N a un costo bastante accesible para sus carteras se tiene que eliminar del pueblo, es decir, se debe ir más a fondo en este tipo de investigaciones, para ser claros, se debe tratar de vincular a proceso a quienes lideraron ese saqueo terrible a las arcas estatales.

Por ello le insisto, ojalá esta sea la punta del iceberg esta sentencia condenatoria que nos dice que efectivamente en el sexenio del prófugo Cabeza N fueron ladrones, entonces, tenemos que esperar a que Mario N comience a dar detalles de cómo se hicieron los saqueos y a donde fueron a parar tantos miles de millones de pesos que se buscan en esa dependencia.

Tiene usted razón, con su sentencia de culpable se puede decir que algo es algo, sin embargo, para el nivel de corrupción vivido con los secuaces de Cabeza N se puede aplaudir el acto, pero nunca nos dejará satisfechos a los del pueblo porque los del pasado con esos actos se revela que actuaron con todo contra los más desprotegidos a los que nos desaparecieron hasta las becas por lo que no se debe permitir que se burlen de los tamaulipecos, se tiene que ir llamándolos a cuentas por montos reales como los que ahora se señala y que quizá hasta los tengan en la bolsa de su pantalón o debajo del colchón para sus emergencias, sobre todo, se debe tratar de castigar a todos los culpables por haber hecho mal manejo del dinero que estaba destinado a la educación de nuestros hijos, al futuro de nuestros hijos, quizá, a la única oportunidad que tienen nuestros hijos de salir adelante y eso no se vale…

SE REUNE GOBERNADOR CON MAYOR DE ROMA, TEXAS… El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo una reunión de trabajo con el mayor de Roma, Texas, Jaime Escobar Jr., con quien se acordó impulsar una agenda binacional para la construcción de un nuevo puente internacional entre la ciudad de Mier y Roma, Texas.

Durante el encuentro celebrado en esta ciudad, el mayor Escobar Jr., dijo que la construcción de un nuevo cruce fronterizo entre ambas poblaciones es un sueño de años que podría cristalizarse con la disposición y apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Con la llegada de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y la construcción de 15 Estaciones Seguras en la Frontera Grande de Tamaulipas, sumar un paso más entre México y Estados Unidos detonaría el desarrollo de esta región de una forma extraordinaria.

“Lo apoyamos y respaldamos este gran proyecto binacional”, dijo el gobernador Villarreal Anaya.

Tanto el mandatario tamaulipeco como el mayor texano acordaron trabajar sobre los estudios de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo de esta magna obra.

Villarreal Anaya destacó que las iniciativas entre las autoridades texanas y tamaulipecas se fortalecen día con día y que esta obra de comunicación tiene grandes posibilidades de cristalizarse.

RECOLECTA UAT UTILES ESCOLARES PARA DONAR A TAMAULIPECOS… Con el firme propósito de fortalecer la educación y apoyar a quienes más lo necesitan, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo, del 9 de junio al 22 de agosto de 2025, la colecta de útiles escolares, bajo el nombre “Impulsando Corazones”, organizada por Familia UAT.

La iniciativa convocó a toda la comunidad universitaria y la sociedad en general a sumarse a esta acción solidaria, que busca proporcionar herramientas escolares a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a que inicien su ciclo escolar con los materiales necesarios para su aprendizaje y desarrollo académico.

Durante más de dos meses, la colecta recibió una amplia variedad de donativos, entre los que se incluyeron mochilas, cuadernos, lápices, plumas, reglas, estuches de geometría, borradores, marcatextos, cajas de colores, sacapuntas, tijeras escolares, loncheras y pegamento, artículos que serán entregados a estudiantes en situación vulnerable de diversas regiones del estado.

Para garantizar una participación coordinada y efectiva, se instalaron puntos de recolección en las distintas facultades, unidades académicas y dependencias administrativas de la UAT, lo que permitió la colaboración de toda la comunidad universitaria. Estudiantes, docentes y personal administrativo contribuyeron de manera entusiasta, consolidando un esfuerzo conjunto que refleja los valores humanistas y solidarios que caracterizan a la institución.

Con esta acción, la UAT reafirma su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo comunitario, promoviendo la educación, fomentando el bienestar colectivo y fortaleciendo la formación integral de las nuevas generaciones.

La institución mantiene su vocación solidaria y su papel como agente de transformación social en Tamaulipas, impulsando iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad.

INAUGURAN CALLE EN CIUDAD VICTORIA… Con obras y hechos, el gobierno de Victoria que preside el alcalde de Victoria Lalo Gattás, continúa dando respuesta a compromisos y peticiones de habitantes de la Capital de Tamaulipas.

Está semana, entregó la pavimentación con carpeta asfáltica de 4,167 metros cuadrados de la calle Las Flores en la colonia Libertad II, que conecta la avenida Zeferino Fajardo y Díaz Ordaz en beneficio de 9,551 beneficiarios de ese importante sector.

En la colonia Azteca, acudió con su esposa Lucy de Gattás, a dar respuesta a la petición de los vecinos de la calle San Fernando, entre Ahuizotl y Moctezuma, para activar el circuito de alumbrado público donde se instalaron ocho luminarias última generación que demandaban 600 familias.

Con el secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro, superviso los trabajos de rehabilitación del puente peatonal Lomas del Santuario, en el que se refuerza la cimentación de la estructura para que al inicio del próximo ciclo escolar estudiantes de instituciones de la zona puedan utilizarlo en beneficio de su seguridad.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com