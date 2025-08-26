Sheinbaum reacciona a buques de EU cerca de Venezuela; “nosotros estamos en contra de las intervenciones”, dice

La Presidenta reiteró que ya han establecido su posición respecto al tema

26 agosto, 2025
1 minuto de lectura

AGENCIAS

Luego que Estados Unidos envió una fuerza naval adicional al sur del mar Caribe, especialmente en territorio de Venezuela, para enfrentar las amenazas de los cárteles de la droga en América Latina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su posicionamiento de no intervención.

“Ya lo hicimos, ya nos posicionamos aquí en la mañanera y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no intervención, nosotros estamos en contra de las intervenciones”, aseguró.

Dijo que la Constitución, y la política exterior, estipula que México no hace intervencionismo, y sí a la defensa de la autodeterminación de los pueblos.

“Esa siempre va a ser nuestra posición. […] tiene que haber la información oficial por parte de los gobiernos. Pero las redes sociales, pues, están hechas para el debate ¿no? Lo que hay que ver es cuando son bots, son troles, son, no sé cómo se llaman, son robots, pues, que están generando información y que no son personas de verdad que inflan alguna algún posicionamiento, ¿no? Pero el debate es bienvenido. Ahora, sustentado en información que no sea falsa. Y también nuestra posición”, destacó.

Sheinbaum explicó que podemos no estar de acuerdo con un gobierno o no, “pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano”.

26 agosto, 2025
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Se han instalado 126 cámaras de videovigilancia en el 2025, en Tamaulipas

26 agosto, 2025

Dictan fallo condenatorio contra exsecretario de Educación de Cabeza de Vaca; podría alcanzar una pena de 20 años

21 agosto, 2025

Progresa Tamaulipas en infraestructura hídrica con Segunda Línea del Acueducto

21 agosto, 2025

Acuerda Gobierno de Tamaulipas con Pemex y la IP proyectos sustentables en beneficio de las comunidades

21 agosto, 2025
Botón volver arriba