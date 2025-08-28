Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado

AGENCIAS

Al término de la sesión de la Comisión Permanente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas protagonizó una riña con Gerardo Fernández Noroña, luego de que el presidente del Senado presuntamente le negó la palabra al priista y clausuró la asamblea.

El legislador del tricolor, molesto por no haber podido participar en el debate político, subió hasta el lugar de la Presidencia de la Mesa Directiva para reclamarle al morenista.

El presidente del partido tricolor se colocó a un costado del morenista y esperó a que concluyera el himno nacional para confrontarlo por no haber respetado el acuerdo sobre la lista de oradores, de la cual fue excluido sin explicación.

Alejandro Moreno reclama airadamente a Noroña y ambos forcejean por unos segundos.

Videos difundidos en redes sociales muestran cuando el priista empuja al presidente del Senado y luego le tira un manotazo al cuello, mientras el morenista trata de eludir el golpe.

Antes de salir corriendo del salón de sesiones, el senador morenista también recibe un zape del diputado del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla, quien lo jala de su chamarra y le lanza insultos.

La senadora Andrea Chávez desde su lugar captó el momento de la agresión y en las imágenes se observa cuando un integrante del equipo de comunicación de Fernández Noroña, trata de interponerse y el senador Moreno lo tira al suelo de un empujón.

Después se observa cuando Alito intenta seguir los empujones contra Noroña, sin embargo, regresa al lugar donde el integrante del equipo de comunicación quedó en el suelo y lo sigue empujando.

De acuerdo a una publicación en redes sociales de Noroña, el trabajador fue identificado como Emiliano González González, quien, asegura, tiene lesiones serias y además le rompieron el equipo tras la confrontación.