América femenil aplasta a Santos y mantiene el paso perfecto

AGENCIAS

Después de ocho jornadas, no hay quién pare al América. Las Águilas aplastaron 6-3 a Santos en el estadio Ciudad de los Deportes y de esta manera siguen en lo alto de la Liga MX Femenil.

Con ocho triunfos de ocho posibles, las Águilas de Ángel Villacampa siguen en la cima de la clasificación, y aunque el verdadero reto está en la Liguilla, disfrutan su presente.

Ahora fueron las Guerreras sus víctimas en este Apertura 2025. Después de una pausa en el torneo local para su compromiso amistoso ante el Barcelona, las azulcrema regresaron recargadas para seguir demostrando su gran momento.

Las laguneras pusieron resistencia, pero al final, la diferencia de planteles y de funcionamiento se vio reflejado para que las de Coapa se impusieran con autoridad.

Irene Guerrero al minuto 6 abrió el marcador y posteriormente, dos autogoles de Santos amplió la ventaja para las capitalinas: Karla Rodríguez (43′) y Areli Reyes (55′).

Monsterrat Saldivar a los minutos 68 y 69 convirtió dos golazos y Bruna Vilamala puso cifras definitivas en el Ciudad de los Deportes al minuto 79′.

Por parte de las Guerreras descontaron Sandra Nabweteme (28′), Viva Ikechukwu (63′) y Alexa Hernández de penalti al minuto 76.

El siguiente compromiso del América será el domingo ante el campeón Pachuca, en el estadio Hidalgo.