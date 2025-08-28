Anuncia Turismo Congreso de Medicina del Deporte

Redacción Infonorte

Tampico, Tamaulipas.- En abierto impulso al deporte, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas prepara “El Congreso Mexicano del Deporte y Ciencias Aplicadas al Deporte” del 16 al 19 de octubre del 2025 en el Puerto de Tampico.

Se espera la participación de más de 500 asistentes durante los días del congreso, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en la entidad.

El titular del ramo destacó el gran impulso que el gobernador Américo Villarreal Anaya está dando a los eventos deportivos a través de la Secretaría de Turismo, como es el caso del Gran Fondo Tampico que está en puerta y el maratón.

El funcionario estatal explicó que el congreso está dirigido a asociaciones médicas, profesionales del área de la salud y del deporte, estudiantes de las áreas de preparación física y rehabilitación, así como empresas dedicadas al cuidado pre y post entrenamientos.

Refirió que se contará con la presencia de ponentes de prestigio mundial, y será una oportunidad privilegiada para el intercambio académico, la actualización profesional, así como para fortalecer redes de colaboración científica.

Los temas que se abordarán van desde la Medicina del Deporte, Psicología del deporte, Nutrición Deportiva, Bioquímica y fisiología en el deporte, Dopaje y antidopaje.

Además, de Genética y biología molecular en el deporte, Rehabilitación y terapia físicas en el deporte, Uso de la tecnología para la prevención de lesiones en el deporte, Lesiones provocadas por la práctica del deporte,

Quiropráctica deportiva, preparación física.

En el evento se contó con la presencia del presidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, Felipe Gómez Ballesteros; el director del Congreso Nacional de Medicina del Deporte, Jonathan Ceballos Ballesteros; Vicente Joel Hernández, secretario de Salud y Manuel Virúes, director del INDE Tamaulipas, entre otros más.