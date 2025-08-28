Festejan Lucy y Lalo a los abuelitos del DIF Victoria

Ciudad Victoria.- El Gobierno de Victoria y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, celebraron hoy el Día del Abuelito con alegre convivencia y participación de residentes de casas del Adulto Mayor.

El festejo, fue encabezado por el alcalde de la Capital Lalo Gattás y la presidenta de DIF Municipal, Lucy de Gattás, quienes, en sus mensajes, coincidieron en que las abuelas y abuelos son el espíritu y fuerza de la sociedad.

“Hoy celebramos con cariño a quienes, con sabiduría, amor y entrega, han construido todo por nosotros” dijo Lucy; frase que complementó Lalo con la expresión, “son el corazón de nuestras familias y raíz de nuestra comunidad”.

Fue una mañana de fiesta en el DIF Victoria, llena de música, obsequios y degustaciones en el que participó la Secretaria de Mujeres del Estado Valentina Cota, y la abuelita Gregoria Briones López que agradeció a las autoridades seguir ayudando y uniendo corazones.

