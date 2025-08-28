Fortalece ISSSTE atención médica en Tamaulipas con la entrega de 30 ambulancias

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 28 de agosto de 2025.- Con el propósito de reforzar la atención médica en urgencias avanzadas y traslados a derechohabientes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, entregó 30 ambulancias nuevas y totalmente equipadas para el estado de Tamaulipas, donde se brinda atención a más de 413 mil derechohabientes.

Esta acción representa un paso significativo en el fortalecimiento de los servicios de salud, al mejorar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia y garantizar traslados seguros y oportunos. Tan solo en 2024, en la entidad se realizaron más de mil 200 servicios de traslado a otras unidades médicas.

La distribución de las 30 ambulancias en las unidades médicas institucionales de la entidad quedó de la siguiente manera:

La Clínica Hospital “Reynosa” recibió una de urgencias avanzadas y cuatro de traslado; la Clínica Hospital “Victoria”, dos de urgencias avanzadas y cuatro de traslado; a la Clínica Hospital “Río Bravo” se le asignaron dos de traslado; a la Clínica Hospital “Mante”, tres de traslado; a la Clínica Hospital “Nuevo Laredo” llegaron cuatro de traslado y a la Clínica Hospital “Matamoros”, una de urgencias avanzadas y tres de traslado; por último, el Hospital General “Tampico” adquirió seis ambulancias de traslado.

Al respecto, el subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, subrayó que las unidades son de última generación.

“Las ambulancias de urgencias avanzadas son de última generación, cuentan con equipo para brindar terapia intensiva, atender a pacientes que requieren ser intubados, así como responder de manera inmediata a urgencias cardiovasculares y cerebrovasculares durante el traslado de los pacientes”, comentó.

Finalmente, reiteró el agradecimiento al director general del Instituto por este respaldo, reafirmando el compromiso del ISSSTE de trabajar con responsabilidad, calidad y trato digno en cada servicio médico.