Gobernadores de Morena cierran filas con Noroña tras pleito con Alito Moreno

AGENCIAS

Por medio de un pronunciamiento, gobernadores y gobernadoras de Morena cerraron filas con el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, después de la trifulca que vivió en la Comisión Permanente con el presidente del PRI, Alito Moreno Cárdenas, y otros legisladores de la bancada tricolor.

“Condenamos firmemente la agresión física y verbal cometidas por Alejandro Moreno Cárdenas en contra del Senador Gerardo Fernández Noroña, así como las agresiones dirigidas a otras compañeras y compañeros del Senado”, reprobaron.

Los mandatarios estatales agregaron que este hecho va más allá de un ataque personal, porque, afirmaron, evidencia la falta de argumentos y autoridad moral por parte de quienes recurren a la violencia física como herramienta política.

Además, señalaron que dichas conductas son inaceptables en una democracia porque vulneran el respeto institucional y obstaculizan el diálogo constructivo que debe prevalecer en Congresos y espacios de poder público. De acuerdo con los gobernadores, quienes recurren a la agresión física demuestran que están moralmente derrotados.

“Exigimos que las autoridades correspondientes actúen con firmeza y que este acto no quede en la impunidad. No se debe normalizar la violencia como parte de la vida política. La democracia se fortalece con respeto, con debate, con ideas, no con agresiones ni amenazas”, coincidieron.

Finalmente, exhortaron a las fuerzas políticas a “honrar” la responsabilidad que conlleva representar a los ciudadanos mexicanos. De acuerdo con el comunicado, se deben dejar atrás conductas que dividen, confrontan y dañan, para dar paso al diálogo, el respeto y la construcción de acuerdos.