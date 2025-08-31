Durante una cirugía, un médico supo, “que estaba al borde del infierno”.

Liam McInerney & Brigid Brown

Un médico que alguna vez se burló de las historias de experiencias cercanas a la muerte de sus pacientes vio su perspectiva “completamente transformada” después de viajar él mismo al más allá.

El Dr. Rajiv Parti, exjefe de anestesiología del Bakersfield Heart Hospital en Bakersfield, California, ha detallado las desgarradoras y magníficas visiones que presenció mientras yacía en la mesa de operaciones. Su corazón dejó de latir debido a complicaciones durante una cirugía de cáncer de próstata en 2008, a los 51 años.

Sostuvo que se observó recibiendo tratamiento de emergencia antes de viajar a visitar a su hermana y a su madre en su residencia en Nueva Delhi, India.

Sin embargo, durante una conversación en su canal de YouTube sobre lo ocurrido después, reveló: “Escuché gritos de dolor y angustia. Me sentí atraído, como si estuviera en una acera en movimiento, al borde de un cañón en llamas. El humo me llenó la nariz, y con él, el repugnante olor a carne quemada. Supe entonces que estaba al borde del infierno”.

Afirmó que una voz lo reprendió por su forma de vida “materialista” y el médico hindú recordó haberle rogado a Dios por misericordia antes de encontrarse con su padre.

Las circunstancias luego cambiaron a algo mucho más pacífico, como reveló posteriormente John Burke, un escritor especializado en experiencias cercanas a la muerte.

Al hablar con Nicholas John en YouTube, explicó: “Entonces, estos dos ángeles, que el Dr. Parti dijo que eran ángeles de la Biblia (Miguel y Rafael), lo cual lo confundió mucho, lo llevaron a través de un túnel, como un portal, a este lugar de exquisita belleza y a la presencia de este Dios de luz que es amor”.

Explicó: “Y Rajiv, en presencia de Dios, hace una revisión de su vida, y en ella ve el camino. Así es como suele suceder esta revisión, y varía según cada individuo, pero por lo general, en presencia de Dios, reviven toda su vida en una imagen panorámica tridimensional ante ellos”.

El Dr. Pati estaba siendo operado cuando su corazón se detuvo

Es entonces cuando se supone que la percepción del tiempo de las personas se ve alterada, y aportando algo de claridad, reveló John.

Dijo: “Eso es exactamente lo que dicen quienes tienen experiencias cercanas a la muerte. Dicen: no sé si fueron segundos, horas o días, el tiempo no funciona de la misma manera en el otro lado”.

Añadió: “Algunos dicen que no había tiempo, o que el tiempo se detuvo, pero otros dicen que sí, porque las cosas sucedían y cambiaban, pero siempre había tiempo para todos. Y alguien diría: bueno, es pasado, presente y futuro a la vez”.

En cuanto a la revisión de vida, supuestamente se les muestra a las personas que cada gesto de compasión cuenta, y son testigos de cómo impactó a la otra persona y luego Dios revela la reacción en cadena de una vida a otra.

Sin embargo, la persona supuestamente también tiene que presenciar todos los momentos dolorosos de su vida en los que quizás no haya actuado con amabilidad.

John Burke ayuda a explicar el fenómeno

Hablando sobre el encuentro con el Dr. Parti, John continuó: “Rajiv es hindú y, sin embargo, es el mismo Dios de la luz, la misma revisión de vida, y en otro momento, más tarde le pregunta a este Dios de la luz: ¿Quién eres, Señor?”

“De la luz aparece un hombre con una túnica, un cinturón de oro y barba, y le dice: ‘Soy Jesús, tu salvador’.”

“De nuevo, hablamos del jefe de anestesiología, así que le cambió la vida por completo. Estaba muy confundido, pero lo que quiero destacar es que Dios siempre ha sido el Dios de todas las naciones”.

Después de su roce con la muerte, el Dr. Parti compartió su extraordinario encuentro con colegas profesionales médicos, solo para descubrir que su historia fue recibida con escepticismo, la misma actitud despectiva que alguna vez había mostrado hacia sus propios pacientes.

Admitió que la profunda experiencia lo sacudió profundamente y lo obligó a enfrentarse a por qué había dedicado gran parte de su existencia a buscar casas más grandes y automóviles más caros.

Como resultado, renunció a su cargo en Bakersfield, se deshizo de sus autos de alta gama y su extensa propiedad y escribió un libro llamado, ‘Dying to Wake Up: A Doctor’s Voyage Into the Afterlife and the Wisdom He Brought Back’ .